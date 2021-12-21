Mitsubishi ASX: 17 фактов, о которых вы даже не подозревали

партнерский материал

У этой машины есть что-то общее с истребителем F2. А также с зимородком. И еще немного - с амфитеатром.

1. Спортивный или умный

Mitsubishi ASX был представлен весной 2010 года на Женевском автосалоне. Аббревиатура ASX расшифровывается как Active Sport X-over (активно-спортивный кроссовер). По другой версии S в аббревиатуре означает Smart, то есть «умный». А прототипом новинки стал концепт 2007 года Concept-cX.

В июле того же 2010 года Mitsubishi ASX начали продавать российские дилеры марки.

2. Клин клином

Одной из самых характерных черт экстерьера стал клиновидный силуэт с резко выступающей боковой линией, как у концепта. Такой дизайн придал новой машине зрительной динамики.

3. В честь истребителя

Главным стилеобразующим элементом первого ASX стала трапециевидная решетка радиатора, названная Jet Fighter — в честь реактивного истребителя F2, выпускавшегося с 1996 по 2011 годы Mitsubishi Heavy Industries.

4. Со щитом

При рестайлинге ASX получил переднюю часть в стиле Dynamic Shield — «динамический щит». Автор концепции — Цунехиро Кунимото. Некоторые говорят, что он открыл у марки второе дыхание.

5. Цвет зимородка

Специально для Mitsubishi ASX был создан цвет kawasemi. Так по-японски называется птица зимородок, гнездящаяся рядом с самыми чистыми водоемами. А цвет — лазурно-голубой, как спинка зимородка.

Сегодня в этот цвет ASX уже не красят. Но на выбор предлагают девять других цветов.

6. Платформа Аутлендера

Компактный кроссовер ASX создан на той же платформе Project Global, что и Lancer X, а также весьма уcпешный Outlander. У автомобиля тот же размер колесной базы — 2670 мм. Чтобы подчеркнуть близкое родство моделей, Mitsubishi Motors продает ASX в США под названием Outlander Sport.

На ASX конструкторы Mitsubishi Motors впервые использовали в системе бесключевого доступа кнопку, запускающую стартер. Она же глушит двигатель.

7. Четыре обновления

За относительно недолгую историю ASX пережил уже четыре обновления разной степени «тяжести». Последнее было основательным, автомобиль полностью видоизменился.

8. А вырос-то!

С обновлением автомобиль стал больше по всем направлениям. Длина увеличилась на 70 мм, ширина — на 40 мм, высота — на 15 мм.

9. В амфитеатре

Пассажиры второго ряда сидят на высоте 38 см от пола. Благодаря этому им не перекрывают обзор спинки передних сидений и головы водителя и переднего пассажира. Удобно!

10. Скромность — не порок

По паспортным данным, ASX с двигателем 1.6 разгоняется до «сотни» за 11,4 секунды, а с 2.0 — за 11,7 секунды. Пусть вас не удивляет разница «не в пользу» большего мотора: 1.6 сочетается с передним приводом и механической коробкой передач, а 2.0 — с полным приводом и бесступенчатым вариатором. При этом владельцы полноприводных версий уверяют, что на самом деле их автомобили быстрее как минимум на секунду.

11. Все четыре колеса

Полноприводный ASX оснащен системой AWC (All Wheel Control), в которой предусмотрено три режима работы: 2WD, 4WD Auto и 4WD Lock. Переключение режимов осуществляется крупной кнопкой с надписью 4WD — очень удобно.

12. Слушать справа

Во время телефонных разговоров по «громкой связи» в автомобиле работают только правые динамики. Так звук меньше искажается, пока достигает ухо водителя, а также меньше влияет на работу системы шумоподавления.

13. Подвеска для России

Сначала ASX ругали за жесткую подвеску. В Mitsubishi Motors прислушались к замечаниям и переделали ее так, что теперь ее только хвалят — в первую очередь, за впечатляющую энергоемкость, так нужную на наших дорогах и направлениях.

14. Клиренс что надо

Для компактного кроссовера у ASX очень приличный дорожный просвет — 215 мм (если версия с 18-дюймовыми колесами). При этом небольшие свесы спереди и сзади. Угол въезда — 20,9°, съезда — 31°. Так что у автомобиля хорошие параметры геометрической проходимости.

15. Не «докатка», а запаска!

Все ASX на российском рынке комплектуются полноценными запасными колесами — редкость по современным меркам.

16. Японская сборка

С начала производства Mitsubishi ASX на российский рынок поставляют из Японии, с завода в Окадзаки. Милая деталь про японские города: у каждого есть символ — какой-нибудь цветок. Символ Окадзаки — глициния…

17. Любовь «вторички»

Благодаря тому, что модель считается очень надежной, у ASX высокая остаточная стоимость на вторичном рынке. Так что покупка этой машины — хорошее вложение денег, а не трата, как обычно получается.

Фото: факты 1 и 10 — «За рулем»; факты 7,8,13,14,15,16,17 и заставочное фото — ООО «ММС РУС» https://www.mitsubishi-motors.ru; факт 6 — Mitsubishi Motors Corporation https://mitsubishi-motors.com; факты 2,4,9,11,12 — Гущин Алексей; факт 3 — Marine Cpl. Ashleigh Bryant/wikimedia.org; факт 5 — LSDSL/wikipedia.org и dokure/wikipedia.org.