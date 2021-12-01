Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — журнал За рулем

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Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

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Шины для экспедиции «Страна энтузиастов», проходящей через всю Россию, подобрали без труда - взяли победителей тестов «За рулем». Но на что их поставить, если перегоны огромные, дороги есть не везде, а везти надо много?

Маршрут экспедиции «Страна энтузиастов», стартовавшей в середине октября из Магадана, проложен через всю страну — до норвежской границы. Это больше 25 000 км чуть ли не по всем климатическим поясам страны. Магадан — субарктический, с чертами морского муссонного. Никель (конечная точка маршрута) — арктическая зона. А Краснодарский край, через который также проходит маршрут, — область умеренно-континентального климата. Сочи — вообще субтропики.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Как выбирали?

Генеральный спонсор пробега — Continental, один из мировых лидеров шинного рынка. Уже несколько лет фрикционные (не шипованные) зимние шины Continental VikingContact 7 побеждают в шинных тестах (в том числе наших) по сумме характеристик.

Впрочем, «лабораторные» испытания — это одно, а эксплуатация на реальных дорогах — совсем другое. Отправляя шины в пробег через всю Россию, Continental получает информацию о поведении шин не только в разных погодных условиях, но и на разных видах дорог (и даже бездорожье). О важности проекта для марки говорит тот факт, что на колымский этап пробега, от Магадана до Якутска, отправился и глава представительства Continental в России Кристиан Амброз.

Так что с шинами вопросов не было. Вернее, был вопрос в их количестве. Опытный автопутешественник, организатор экспедиции Андрей Леонтьев (компания ЛАВ-рейсинг), попросил обеспечить хороший запас шин: федеральная автодорога P504 «Колыма» на протяжении сотен километров отсыпана острым скальником, который легко режет и пропарывает шины. Во многих случаях такие повреждения не ремонтируются. Да и с шиномонтажными мастерскими на Колыме, мягко говоря, похуже, чем в центральных регионах страны.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Но на что ставить шины? Ясно было, что автомобили должны быть достаточно вместительными, чтобы везти всех участников экспедиции, их багаж, запас колес, топлива, съемочное оборудование, а иногда и провизию (с точками питания на трассе «Колыма» тоже не особенно хорошо — их почти нет). Быстрыми — так как экспедиция должна была проходить в отнюдь не прогулочном режиме. Экономичными — так как на той же Колыме от заправки до заправки может быть по полтысячи километров. При этом любая АЗС может не работать, так что необходима автономность в 1000 км. Полноприводными. И, наконец, надежными: ремонтировать машины по дороге некогда и опять-таки негде, если говорить о части маршрута по Магаданской области, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

Выбор остановили на трёх автомобилях, два из которых — Volkswagen Multivan T6.1. Эта модель максимально точно соответствует требованиям экспедиции. В пробег отправились два «Мультивэна» — в комплектациях Trendline и Comfortline. Одна машина чуть побогаче, с дополнительной сдвижной дверью по левому борту, сиденьями vis-à-vis в салоне и системой мониторинга давления шин (что оказалось особенно важно на Колыме). Вторая — немного проще. Хотя говорить так о «Мультивэне», прайс-лист на который начинается с 4 миллионов рублей, не совсем корректно. Силовые агрегаты у машин одинаковые: двухлитровые турбодизели на 150 л.с., 7-ступенчатые DSG, полный привод 4MOTION.

Как машины?

Ехать сотни километров по скальнику — то еще «удовольствие». Постоянная вибрация, иногда — прыжки на «ступеньках» дороги или удары о незамеченные ямы, густая пыль. И все это — ежедневно и сотни километров. Переживать все это в хорошей машине намного проще, чем в плохой. Multivan — машина отличная. Комфортная (где бы ты ни ехал, за рулем или на пассажирском месте), вместительная (даже не представляете, сколько добра влезает в «Мультик» при загрузке под потолок), динамичная (за весь путь у нас ни разу не было ситуации, где автомобилю бы не хватило скорости для обгона), экономичная (во время моих смен за рулем маршрутный компьютер частенько показывал мгновенный расход 5,7 — 5,9 литра на 100 км пути). Надежная.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Ненадежная машина на Колыме — самоубийство. Представьте мороз за —40 и отсутствие жилья на сотни километров вокруг. Видя сломавшуюся машину, колымские водители останавливаются и спрашивают, не нужна ли помощь. Но «трафик» на Колыме таков, что подмога может появиться, когда вы себе уже все отморозите. В —40 мы не ехали (все-таки дело было осенью, а не в середине зимы), но —25 на одном из перевалов застали. И этого хватает, чтобы отбить легкомысленность.

Кстати, система отопления у «Мультивэна» отличная. Тепла хватало всем и всегда, несмотря на большой салон. Причем часто бывало, что водитель и пассажиры настраивали разную температуру (теплообмен у всех разный). У Multivan раздельный климат-контроль не только спереди, но и в задней части салона.

Полный привод позволил нам не только ехать по дороге, но и заскочить в заброшенный поселок Кадыкчан, покрутившись предварительно по заснеженным грунтовкам. Впрочем, и на гололеде со всеми ведущими как-то спокойнее.

Подвеска у «Мультивэна» для Колымы жестковата, тем более что в шинах мы вместо рекомендованных при полной нагрузке 3,5 бара давления держали 3,7 — чтобы снизить деформации. Но зато и управляется автомобиль отлично.

Отдельной похвалы заслуживает свет фар. В темноте мы ехали много часов, часто в густой пыли. Без хорошего света было бы намного сложнее.

Медное масло

В двигатель одного из экспедиционных автомобилей залито масло российской марки Cupper. Эта компания — официальный партнер проекта.

Особенность моторных масел и смазок Cupper —инновационнионная технология производства на основе солей меди. Действуя на молекулярном уровне, медь активно защищает стальные поверхности трения от износа и ликвидирует уже возникшие дефекты. Эффективность данной технологии доказана множеством исследований и испытаний. Экспедицию «Страна энтузиастов» также можно считать испытанием, и тяжелым. Но машина едет отлично!

Как шины?

Со снегом и гололедом Continental VikingContact 7 справляются отлично, как и положено премиальным зимним шинам, победителям многочисленных зимних тестов. Даже когда дорожное полотно блестело, как зеркало, автомобиль было легко вести хоть на предельно допустимых на этой дороге 90 км/ч, хоть быстрее. При экстренных торможениях (например, перед ступеньками дороги, которые часто встречаются возле мостов) автомобиль не «крестит» и не «переставляет».

Одно из главных преимуществ фрикционных шин перед шипованными — малошумность. Увы, насладиться тишиной шин на Колыме нам не удалось: ровного асфальта там мало, а на скальнике сильно шумят любые шины. Впрочем, возможно, что с шипами шум был бы просто адским.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Кстати, о скальнике. Меня удивило, что «фрикционки», зимние шины, позволяли уверенно ехать и по такому виду дороги. Неужели где-то в мире еще есть такие дороги?

А учитывали ли в Continental то, что кто-то может ехать по скальнику с полной нагрузкой при давлении в шинах по 3,7 бара, на скорости 90 км/ч? Скорее всего — нет. А мы ехали и за весь путь потеряли только одну шину: она стояла на заднем колесе, мониторинга давления в этой машине не было, из-за шума и вибраций водитель не заметил критическую потерю, шина разрушилась. Еще пару штук прокололи и отремонтировали. Это отличный результат для такой тяжелой дороги.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Выбор оказался верным: тандем германских машин и шин оправдал себя. Мы проехали всю Колыму с максимально возможной скоростью и без потерь. Прощаясь с нами в Якутске, Андрей Леонтьев сказал: уверен, что экспедиция спокойно доберется до финиша возле границы с Норвегией. Сейчас к экспедиции присоединился наш шинный эксперт Сергей Мишин, который поделится своими впечатлениями о пробеге, автомобилях и шинах в следующем материале.

Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Шины для экспедиции «Страна энтузиастов», проходящей через всю Россию, подобрали без труда — взяли победителей тестов «За рулем». Но на что их поставить, если перегоны огромные, дороги есть не везде, а везти надо много?

Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297127Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297126Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297131Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297130Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297129Дорога дальше мчится, пылится, клубится…
Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

Шины для экспедиции «Страна энтузиастов», проходящей через всю Россию, подобрали без труда — взяли победителей тестов «За рулем». Но на что их поставить, если перегоны огромные, дороги есть не везде, а везти надо много?

Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297131Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297126Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297129Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297127Дорога дальше мчится, пылится, клубится… — фото 1297130Дорога дальше мчится, пылится, клубится…
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