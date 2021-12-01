Дорога дальше мчится, пылится, клубится…

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Шины для экспедиции «Страна энтузиастов», проходящей через всю Россию, подобрали без труда - взяли победителей тестов «За рулем». Но на что их поставить, если перегоны огромные, дороги есть не везде, а везти надо много?

Маршрут экспедиции «Страна энтузиастов», стартовавшей в середине октября из Магадана, проложен через всю страну — до норвежской границы. Это больше 25 000 км чуть ли не по всем климатическим поясам страны. Магадан — субарктический, с чертами морского муссонного. Никель (конечная точка маршрута) — арктическая зона. А Краснодарский край, через который также проходит маршрут, — область умеренно-континентального климата. Сочи — вообще субтропики.

Как выбирали?

Генеральный спонсор пробега — Continental, один из мировых лидеров шинного рынка. Уже несколько лет фрикционные (не шипованные) зимние шины Continental VikingContact 7 побеждают в шинных тестах (в том числе наших) по сумме характеристик.

Впрочем, «лабораторные» испытания — это одно, а эксплуатация на реальных дорогах — совсем другое. Отправляя шины в пробег через всю Россию, Continental получает информацию о поведении шин не только в разных погодных условиях, но и на разных видах дорог (и даже бездорожье). О важности проекта для марки говорит тот факт, что на колымский этап пробега, от Магадана до Якутска, отправился и глава представительства Continental в России Кристиан Амброз.

Так что с шинами вопросов не было. Вернее, был вопрос в их количестве. Опытный автопутешественник, организатор экспедиции Андрей Леонтьев (компания ЛАВ-рейсинг), попросил обеспечить хороший запас шин: федеральная автодорога P504 «Колыма» на протяжении сотен километров отсыпана острым скальником, который легко режет и пропарывает шины. Во многих случаях такие повреждения не ремонтируются. Да и с шиномонтажными мастерскими на Колыме, мягко говоря, похуже, чем в центральных регионах страны.

Но на что ставить шины? Ясно было, что автомобили должны быть достаточно вместительными, чтобы везти всех участников экспедиции, их багаж, запас колес, топлива, съемочное оборудование, а иногда и провизию (с точками питания на трассе «Колыма» тоже не особенно хорошо — их почти нет). Быстрыми — так как экспедиция должна была проходить в отнюдь не прогулочном режиме. Экономичными — так как на той же Колыме от заправки до заправки может быть по полтысячи километров. При этом любая АЗС может не работать, так что необходима автономность в 1000 км. Полноприводными. И, наконец, надежными: ремонтировать машины по дороге некогда и опять-таки негде, если говорить о части маршрута по Магаданской области, Якутии, Бурятии и Иркутской области.

Выбор остановили на трёх автомобилях, два из которых — Volkswagen Multivan T6.1. Эта модель максимально точно соответствует требованиям экспедиции. В пробег отправились два «Мультивэна» — в комплектациях Trendline и Comfortline. Одна машина чуть побогаче, с дополнительной сдвижной дверью по левому борту, сиденьями vis-à-vis в салоне и системой мониторинга давления шин (что оказалось особенно важно на Колыме). Вторая — немного проще. Хотя говорить так о «Мультивэне», прайс-лист на который начинается с 4 миллионов рублей, не совсем корректно. Силовые агрегаты у машин одинаковые: двухлитровые турбодизели на 150 л.с., 7-ступенчатые DSG, полный привод 4MOTION.

Как машины?

Ехать сотни километров по скальнику — то еще «удовольствие». Постоянная вибрация, иногда — прыжки на «ступеньках» дороги или удары о незамеченные ямы, густая пыль. И все это — ежедневно и сотни километров. Переживать все это в хорошей машине намного проще, чем в плохой. Multivan — машина отличная. Комфортная (где бы ты ни ехал, за рулем или на пассажирском месте), вместительная (даже не представляете, сколько добра влезает в «Мультик» при загрузке под потолок), динамичная (за весь путь у нас ни разу не было ситуации, где автомобилю бы не хватило скорости для обгона), экономичная (во время моих смен за рулем маршрутный компьютер частенько показывал мгновенный расход 5,7 — 5,9 литра на 100 км пути). Надежная.

Ненадежная машина на Колыме — самоубийство. Представьте мороз за —40 и отсутствие жилья на сотни километров вокруг. Видя сломавшуюся машину, колымские водители останавливаются и спрашивают, не нужна ли помощь. Но «трафик» на Колыме таков, что подмога может появиться, когда вы себе уже все отморозите. В —40 мы не ехали (все-таки дело было осенью, а не в середине зимы), но —25 на одном из перевалов застали. И этого хватает, чтобы отбить легкомысленность.

Кстати, система отопления у «Мультивэна» отличная. Тепла хватало всем и всегда, несмотря на большой салон. Причем часто бывало, что водитель и пассажиры настраивали разную температуру (теплообмен у всех разный). У Multivan раздельный климат-контроль не только спереди, но и в задней части салона.

Полный привод позволил нам не только ехать по дороге, но и заскочить в заброшенный поселок Кадыкчан, покрутившись предварительно по заснеженным грунтовкам. Впрочем, и на гололеде со всеми ведущими как-то спокойнее.

Подвеска у «Мультивэна» для Колымы жестковата, тем более что в шинах мы вместо рекомендованных при полной нагрузке 3,5 бара давления держали 3,7 — чтобы снизить деформации. Но зато и управляется автомобиль отлично.

Отдельной похвалы заслуживает свет фар. В темноте мы ехали много часов, часто в густой пыли. Без хорошего света было бы намного сложнее.

Медное масло

В двигатель одного из экспедиционных автомобилей залито масло российской марки Cupper. Эта компания — официальный партнер проекта.

Особенность моторных масел и смазок Cupper —инновационнионная технология производства на основе солей меди. Действуя на молекулярном уровне, медь активно защищает стальные поверхности трения от износа и ликвидирует уже возникшие дефекты. Эффективность данной технологии доказана множеством исследований и испытаний. Экспедицию «Страна энтузиастов» также можно считать испытанием, и тяжелым. Но машина едет отлично!

Как шины?

Со снегом и гололедом Continental VikingContact 7 справляются отлично, как и положено премиальным зимним шинам, победителям многочисленных зимних тестов. Даже когда дорожное полотно блестело, как зеркало, автомобиль было легко вести хоть на предельно допустимых на этой дороге 90 км/ч, хоть быстрее. При экстренных торможениях (например, перед ступеньками дороги, которые часто встречаются возле мостов) автомобиль не «крестит» и не «переставляет».

Одно из главных преимуществ фрикционных шин перед шипованными — малошумность. Увы, насладиться тишиной шин на Колыме нам не удалось: ровного асфальта там мало, а на скальнике сильно шумят любые шины. Впрочем, возможно, что с шипами шум был бы просто адским.

Кстати, о скальнике. Меня удивило, что «фрикционки», зимние шины, позволяли уверенно ехать и по такому виду дороги. Неужели где-то в мире еще есть такие дороги?

А учитывали ли в Continental то, что кто-то может ехать по скальнику с полной нагрузкой при давлении в шинах по 3,7 бара, на скорости 90 км/ч? Скорее всего — нет. А мы ехали и за весь путь потеряли только одну шину: она стояла на заднем колесе, мониторинга давления в этой машине не было, из-за шума и вибраций водитель не заметил критическую потерю, шина разрушилась. Еще пару штук прокололи и отремонтировали. Это отличный результат для такой тяжелой дороги.

Выбор оказался верным: тандем германских машин и шин оправдал себя. Мы проехали всю Колыму с максимально возможной скоростью и без потерь. Прощаясь с нами в Якутске, Андрей Леонтьев сказал: уверен, что экспедиция спокойно доберется до финиша возле границы с Норвегией. Сейчас к экспедиции присоединился наш шинный эксперт Сергей Мишин, который поделится своими впечатлениями о пробеге, автомобилях и шинах в следующем материале.