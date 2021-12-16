Lada Niva Travel на длительном тесте: дневник снежного декабря

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В ноябре мы рассказывали, как Виктор Ерофеев, предприниматель из Вологодской области, эксплуатирует машину, обутую» во «фрикционки» Continental VikingContact 7, по распутице. Теперь - мороз и полметра снега. Шины те же.

Реальная зима пришла в Вологодскую область одновременно с календарной: 30 ноября было +2°С, шел дождь, а 1 декабря температура упала до —5°С и начался снегопад, продолжавшийся четыре дня. Снега выпало много. Так и лежит с тех пор.

В ночь с 5 на 6 декабря грянул мороз —30°С. Отлично! Я ждал настоящей зимы, чтобы испытать Lada Niva Travel и фрикционные шины Continental VikingConact 7 в условиях пожестче. На осенних дорогах и бездорожье автомобиль и шины вели себя хорошо.

Здравствуй, зима!

Вдоль дорог — глубокий снег, на дорогах — гололед. Я много лет был любителем шипованных шин и искренне верил, что для зимних поездок в нашей местности годятся только такие покрышки. Дескать, «липучки» — одно название: чем они там цепляются за лед? Ни разогнаться, ни затормозить, ни повернуть. Оказалось — ошибался, признаюсь. Германские шинники явно не даром едят свой хлеб.

Буклет производителя полон сложных понятий: диоксид кремня в составе резиновой смеси, трехмерные ламели с острыми кромками, жесткость блоков протектора снижает деформацию…

В морозные дни был уверен, что шины «задубеют». И снова — ничего подобного. Естественно, резина стала чуть жестче, но рапсовое масло в состав резиновой смеси введено не зря — эластичность сохраняется. Больше того, создается впечатление, что чем ниже температура, тем лучше работает резина. В мороз по укатанному снегу едешь практически как по асфальту. Разве что в салоне еще тише!

Еще одна интересная технология, которая применена в Continental VikingConact 7, — карманы для снега в протекторе. Собираясь в них, снег улучшает сцепление.

И, конечно, работает направленный рисунок протектора: по снежной каше автомобиль идет уверенно, почти не требуя подруливания. Cнег с водой выдавливается из пятна контакта в стороны и назад.

Безусловно, уверенности прибавляет и постоянный полный привод. Не перестаю удивляться «нивской» проходимости.

Ради эксперимента заехал в снег глубиной 40–50 см. Включил пониженную передачу и выехал. Повторил несколько раз. Niva виснет на защите при движении вперед — когда нагребает плотный сугроб, колеса до земли не достают. Но ее можно раскачать переключением назад-вперед и выехать задним ходом. При необходимости можно и развернуться. Снегом шины не «замыливаются», самоочищаются отлично. Так что на охоту и рыбалку можно ездить так же спокойно, как и осенью.

Travel в мороз

Расход топлива в смешанном цикле вырос до 9,8 литров на 100 км пути. Я полагаю это отличным результатом — при том, что «Ниву» считают прожорливой машиной. Вероятно, секрет в том, что я стараюсь ездить без резких разгонов и торможений.

Претензий к Lada Niva Travel у меня по-прежнему мало. На морозе двигатель заводится легко (с выжатым сцеплением), подогрев лобового стекла оттаивает его в сильный мороз минут за пять. Хорошо работает и обогрев заднего стекла — хотя, конечно, там стекло оттаивает помедленнее и полосками. Но у машины большие зеркала заднего вида, так что не проблема.

Однажды я несколько часов ехал в снегопад, потом у дома машина постояла всю ночь, и всю ночь шел снег, утром вышел — и стекло, и капот теплые. Снег сработал как шуба.

Отопитель салона мощный, работает отлично. Есть и подогрев передних сидений. Он чувствуется через пару минут работы даже сквозь толстую многослойную одежду.

Есть и недостатки, конечно. Снег с лобового стекла дворниками сдвигается на край стекла, затем сползает вниз под край капота, а там проваливается через технологическое отверстие в проем передней двери. Если ночью снегопад, утром передняя дверь свободно открывается на 40–45 сантиметров, дальше упирается в прессованный снег. Машину приходится ставить в теплый бокс на «оттайку», иначе есть риск повредить кузов. Собственно, больше ничего по сравнению с осенней эксплуатацией не изменилось.

Итоги месяца

При температурах ниже —10°С разгон, торможение и управляемость на снегу и льду ничем не хуже, чем осенью на грунте. Резина позволяет многое, но для водителя главное в нынешнюю погоду — не наглеть.