Kia Sorento 2022: Умнее меня

Новая реальность: за автомобилем можно следить из любой точки земного шара - с помощью смартфона.

Этот белый Kia Sorento 2022 модельного года отличается не только новой фирменной эмблемой, но и тем, что оснащен телематической системой Kia Connect. Она штатно ставится на все обновленные Sorento, начиная с версии Prestige. Я перешерстил весь интернет и понял, что толкового объяснения того, как устроена телематика, нет. Так вот, объясняю.

С ЗАВОДА

Kia Connect — это не дилерское оснащение, а штатное заводское оборудование. Модем и сим-карта встроены в блок мультимедийной системы — не вытащить.

А раз есть сим-карта, управлять машиной можно с любого расстояния — лишь бы была сотовая связь. В этом принципиальное отличие от смарт-ключей, которые работают только в зоне прямой видимости.

Kia Connect уже ставится на обновленный Cerato, на обновленный Ceed, на K5 22-го модельного года, а в ближайшее время появится также на Mohave и Stinger (обе модели также 22-го модельного года).

ТЕЛЕФОН И ПОЧТА

Для подключения к автомобилю требуются действующий мобильный номер и электронная почта. Нужно скачать на свой смартфон приложение Kia Connect и зарегистрироваться в нем. Активировать Kia Connect в мультимедийной системе машины — и подружить автомобиль со смартфоном. Дело пяти минут.

ЧТО ОНА УМЕЕТ?

Система Kia Connect обучена многому. В ее ведении находятся:

управление замками дверей

управление окнами дверей (можно поднять и опустить все стекла)

пуск и останов двигателя

регулировка температуры в салоне

включение обогрева руля

включение обогрева и вентиляции передних сидений

включение обогрева лобового стекла

включение аварийной сигнализации

А ЕЩЕ?

Кроме того, Kia Connect позволяет контролировать состояние автомобиля:

местоположение

состояние всех систем (дверей, окон и т.д.)

запас хода на остатке топлива

данные по всем поездкам (пробег, максимальная скорость, средняя скорость)

управление навигацией

Кроме того, система всегда предупредит хозяина — например, о том, двери не закрыты.ЗАЧЕМ?

Да, зачем дистанционно открывать окна? Первая мысль — для проветривания в жару. Но могут быть и другие применения. Приехал курьер с посылкой, а вы отбежали в магазин или лень спускаться с 11 этажа. Открываете окна — курьер кладет посылку в машину. Закрываете окна — всё, посылка ваша.

Дистанционное включение аварийки пригодится, если вдруг потерял машину на большой парковке. Или, пока сидишь в кафе, найти следующую точку своего маршрута — и отправить ее из смартфона в навигатор машины — чтобы потом не тратить время.

И всегда видно, в какой точке нашей страны находится машина. Улетел в командировку — следишь за ней хоть из Австралии.

ПРАВДА УМНАЯ

У меня в загородном доме машина стоит лицом к окнам. Когда заводишь рано утром двигатель, Sorento ничем себя не выдает. Подходишь, открываешь дверь — тоже молчок. Но как только закрываешь дверь или касаешься педали тормоза — раскладываются зеркала и включается ДХО (или ближний свет, если он был включен). Это значит, что во время прогрева машина не слепила светом в окна.

Другой сценарий. Двигатель работает, окна открыты. Подходит человек без ключа. Чужой! Просунул руку в окно, открыл дверь изнутри. Садится в машину. Но как только он касается педаль тормоза или закрывает дверь, двигатель глушится — и отправляется уведомление на ваш смартфон. Умная она!

Украден или потерян телефон? Просто сбрось все настройки в мультимедийке — и всё, никто в машину не вломится.

Даже защита от разрядки аккумулятора есть: через семь дней бездействия (бросил машину в аэропорту) система уходит в спящий режим и не расходует энергию.

СВОЙ — ЧУЖОЙ

Поскольку именно я подключился к Соренто — то мой аккаунт для системы главный. Я могу подключить еще четверых водителей (помимо себя), но это будут пользователи второго уровня. Они могут видеть всё, что происходит с машиной, могут управлять ею, но в любой момент я их могу отключить от машины, а они меня — нет.

КОРПОРАТИВ

Помимо того, что на свой автомобиль можно записать пять водителей, так к каждому аккаунту можно привязать 99 машин — и на каждую записать до пяти водителей!

Допустим, я начальник транспортного цеха. Купили в парк 30 новых Kia с телеметрией. Привязал их к своему смартфону — и все под колпаком! Кто, где, пробег. Машина №3 из города сегодня не выезжала, но показала максималку 110 км/ч. Иди-ка сюда, Михалыч, объяснись!

Нюанс только в том, что нельзя вытянуть все эти данные куда-то на компьютер, для массовой обработки — видимо, поэтому корейцы и не подают систему, как корпоративную.

ПОЧЕМ?

Система Kia Connect бесплатна в течение первых трех лет с момента продажи автомобиля. Этот белый Sorento был продан 15 ноября 2021 года — и, соответственно, его телеметрия по всем базам проходит как предоплаченная (бесплатная) до 15 ноября 2024 года.

Потом придется платить абонентскую плату. Тарифы пока не установлены — они будут зависеть, в том числе, от операторов сотовой связи.

А КАК ПРОДАТЬ?

Без проблем. Если через год вы решили продать машину, то в мультимедийной системе просто удаляете свой аккаунт и удаляете приложение в смартфоне. Покупатель подключит к машине свой смартфон — он станет «хозяином» для системы и будет бесплатно ею пользоваться оставшиеся два года.

НУЖНА ЛИ МНЕ?

До сей поры я прекрасно обходился без подобных игрушек. Но вернул коллегам машину — и стало чего-то не хватать. И я точно знаю чего.

Во-первых, дистанционного запуска двигателя и возможности прогреть машину — не столько для комфорта, сколько для экономии времени, чтобы не ждать, когда отогреются окна. Во-вторых, контроля за машиной: стоит на месте — душа спокойна. Наконец, напоминалок: бывало уже у меня, что забывал закрыть автомобиль и оставлял открытым на всю ночь — а тут не дадут забыть.

Машину я вернул, но приложение удалять не стал. Надеюсь, еще поездить с телематикой. Мне, что называется, зашло.