А я еду, а я еду за туманом

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За туманом и за запахом тайги… Экспедиция «Страна энтузиастов», организованная автожурналистом Андреем Леонтьевым (ЛАВ-рейсинг) и Continental, проехала через всю Россию на Peugeot Traveller. 25 тысяч километров без серьезных проблем из Магадана в Никель.

Имя обязывает

Traveller в переводе с английского — «путешественник». Автомобиль и правда располагает к длительным поездкам: просторный, комфортный, со множеством мест для хранения мелочей и гигантским багажным отсеком. Под капотом — экономичный двухлитровый 150-сильный дизельный двигатель, демонстрировавший в реальных (и уж совсем не тепличных) условиях средний расход 7–8 литров топлива на 100 км пути. Экономичность — важнейшее качество экспедиционного автомобиля. Каждая лишняя остановка на АЗС нарушает график движения, но главное — есть места (как у нас на Колыме), где от заправки до заправки по полтысячи километров. Нужна внушительная автономность. Поэтому Traveller кроме людей, их вещей, запасных колес и оборудования для фото-и видеосъемки вез пару 20-литровых канистр с дизтопливом.

Расход был бы еще меньше, будь у нас моноприводная версия. Но наш Traveller — с полным приводом французской марки Dangel. Анри Данжель — автоконструктор, около 60 лет назад создававший подвески и системы полного привода для спортивных (раллийных) авттомобилей, а позже основавший «придворную» фирму, оснащающую полным приводом автомобили PSA.

В нашем Peugeot Traveller стоит вязкостная муфта, способная передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Система полного привода работает синхронно с системами стабилизации ESC и ASR: она постоянно следит за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет мощность на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, вискомуфта оснащена системой гашения крутильных колебаний (TVA). Переключением между режимами 2WD и 4WD заведует круглый селектор слева от руля. На Колыме мы в основном ехали в полноприводном режиме.

Помимо системы полного привода эта модификация автомобиля имеет увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных версий, и металлическую защиту картера двигателя, бензобака и элементов трансмиссии. Агрегаты полного привода понижают центр тяжести автомобиля, что улучшает устойчивость и управляемость — это хорошо с учетом довольно «мягкой» подвески Peugeot Traveller. Но полноприводная версия оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач, а не «автоматом».

А все, конечно, давно отвыкли от «механики»…Во многих случаях наш Peugeot Traveller выступает и как техничка, и как фотокар (мы снимаем экспедиционные машины в движении, то опережая их, то отставая и снова догоняя). Это требует и выносливости, и динамики, которых Peugeot хватает.

А в некоторых случаях Traveller становится дозорной машиной — его пускают вперед, чтобы разведать дорогу. Он справляется со всеми заданиями.

Универсальный характер

Первая часть маршрута, от Магадана до Якутска, проходила в настоящих зимних условиях — иной раз температура достигала —24°С. Меня — приверженца шипованных шин — удивило, что «фрикционки» Continental VikingContact7 отлично работают не только на рыхлом и укатанном снегу, но и на голом льду, удерживая машину и на прямой при разгонах и торможениях, и в поворотах, которых оказалось с избытком. Нам пришлось преодолеть несколько горных перевалов, причем в темное время, когда увидеть и заранее оценить крутизну поворота нельзя, курс приходится постоянно корректировать рулем.

Немало удивило меня и то, что шины отлично держали машину даже на скальнике — щебне крупной фракции, до 10 см в диаметре. Казалось бы, они для таких условий совершенно не предназначены. Но первоклассные шины остаются такими на любой дороге.

Только под Якутском я смог оценить акустический комфорт шин — когда мы ехали на 100 км/ч по свежему асфальту. Ни гула, ни воя, ни пульсаций — как раз то, что надо, когда хочется отдохнуть от плохой дороги.

На южной части маршрута к экспедиции присоединился наш главный шинный эксперт Сергей Мишин. Как он потом говорил, по южным дорогам в плюсовую температуру машины ехали так же уверенно, как на хороших зимних шинах — это высокая оценка.

Ресурс? Некоторые шины экспедиция, конечно, потеряла. Дороги на той же Колыме такие, что легковые шины, даже с усиленными боковинами (такие, как Conti VikingContact 7) с ними едва справляются. Скальник режет их острыми краями. Упустил момент, когда это произошло (из-за шума и вибраций от дороги) — шину можно выкидывать. Но все-таки большая часть взятых в дорогу колес доехала от Магадана до Никеля — в отнюдь не прогулочном темпе. Так что ресурс хороший — проверено За рулем.

С медным маслом

Отличие Peugeot Traveller от других экспедиционных машин еще и в том, что в двигатель залито моторное масло российской марки Cupper — SE-Line 0W-30 с отличными энергосберегающими свойствами и сохраняющее их как при резко отрицательной температуре воздуха, так и при довольно высокой положительной. В основе комплекса присадок находится медь в ионном виде, но отсутствуют сера, фосфор, и зольность минимальная — экологические параметры одобрены концерном PSA.

Масло Cupper залили в двигатель, когда у автомобиля был пробег около 8000 км, и сменили его примерно на полпути, в Иркутске. Сейчас экспедиция уже завершилась, автомобиль прошел около 30000 км, двигатель в отличном состоянии.

В механическую коробку Peugeot Traveller перед пробегом был залит энергетик Cupper для механических коробок, в задний редуктор — трансмиссионное масло MT-Line 75W-90, также получившее одобрение Peugeot.

В экспедиции, подобной «Стране энтузиастов», понимаешь, зачем такие пробеги нужны не только автомобильщикам, но и производителям компонентов: они получают уникальный опыт. За 49 дней участники исколесили самую большую страну мира по дорогам разного качества — от почти идеальных до отвратительных. Были и участки, которые можно назвать внедорожными. Машины въезжали из осени в зиму, потом попали в весну, позднее — в лето и снова вернулись в зиму. Смоделировать это в лабораториях нельзя.

Пробег показал, что ездить по нашей стране от края до края на автомобиле без его специальной подготовки можно. Нужна только решимость.