Нам ли стоять на месте!

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В Уфе к экспедиции «Страна Энтузиастов», организованной автожурналистом Андреем Леонтьевым (ЛАВ-рейсинг) и Continental, присоединился шинный эксперт «За рулем» Сергей Мишин. Ему достались горы и четыре сезона за одну неделю.

Регион «самых-самых»

Южный край порадовал нас новыми дорогами. В Волгограде наконец-то завершен ремонт дорожной сети.

Дагестан удивил самыми заботливыми инспекторами ДПС. Только здесь в темное время мы видели в пригородах по сторонам пешеходных переходов по паре гаишных машин с включенными мигалками, которые видно за версту. Все притормаживают.

Полностью восстановлен и продолжает поражать монументальностью Родина-мать и реконструированный мемориальный комплекс. Модернизированный меч теперь имеет несколько прорезей, значительно снизивших ветровую нагрузку на всю конструкцию.

Элиста (столица Калмыкии) — город небольшой, но колоритный. Его главная достопримечательность — самый высокий (63 м) в Европе буддийский храм, построенный в 2005 году — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Внутри вторая по величине в России и Европе 9-метровая статуя будды.

Дербент — самый древний город на пути экспедиции (4 век до н.э.), очень своеобразен, красив и полон исторических памятников с эпитетами «самый». Древняя доарабская цитадель Нарын-Кала (часть Дербентской крепости), защищающая поселение с запада. По периметру окружена стенами толщиной до 3-х метров. Отсюда весь город видно, как на ладони. Есть еще Дербентский маяк (самый южный маяк России), Джума-мечеть (старейшая в России) и многие другие древности.

Горный аул Чох Гунибского района Дагестана расположен высоко в горах (1688 м над уровнем моря). Это одно из самых древних поселений Северного Кавказа (1300 год), через которое раньше проходил Великий Шелковый путь. Ныне Чох — популярная туристическая локация Дагестана. Люди приезжают любоваться горами и совершать трекинговые прогулки.

Во Владикавказе, столице республики Северная Осетия-Алания, смешано множество религий: Русская православная и Армянская Апостольская церкви, ислам и буддизм, иудаизм и католицизм, а также протестантизм. Город служит отправной точкой Военно-Грузинской дороги, пересекающей Главный Кавказский хребет. Её самая высокая точка — Крестовый перевал (2379 м), на котором АВТОВАЗ долгое время проводил горные испытания автомобилей.

Наша самая высокогорная ночевка была в селе Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, на высоте больше 2100 метров. Двухглавый стратовулкан (слоистый вулкан) Эльбрус, самая высокая горная вершина России и Европы — совсем рядом, в десятке километров.

После Краснодара экспедиция «Страна Энтузиастов» снова пошла на север, чтобы финишировать в Никеле, возле границы с Норвегией. А что «фрикционки» Continental VikingContact 7 на хороших зимних дорогах ведут себя безупречно, мы убедились не раз.

Четыре сезона на одних шинах

На перегоне от Чоха до Владикавказа за 400 км мы умудрились попасть во все четыре времени года. Но благодаря фрикционкам Continental VikingContact 7 никаких переходов мы не заметили и скорость не снижали.

Вдоль Ирганайского водохранилища ехали практически в летних, теплых условиях. На горных асфальтовых серпантинах эти шины вели себя как достойные летние, хорошо цепляясь и за теплое, и за прохладное покрытие. Во время импровизированной «гонки» по серпантинам (глава российского представительства Continental AG Кристьян Амброз на VW Multivan «убегал», а автор на такой же машине его «догонял») нам даже показалось, что цепкость «седьмых Викингов» в поворотах близка к совершенно летним покрышка SportContact.

Ближе к самому длинному в России Гимринскому тоннелю (длина более 4,3 км) попали в осень, за перевалом — в весну с гололедом и таящим на солнце снегом, а заехав пообедать в Дагестанский поселок с русским названием Дубки, внезапно оказались в настоящей зиме — с пургой, сугробами и наледью на дороге. В этих условиях проблем тоже не возникло — шины легко справились со снежными переметами, уверенно разгребали мокрую снежную кашу и не спасовали на льду.

А если вспомнить пробные проезды по солончакам Калмыкии, щебенку и размокшие грунтовки, где «викингам» пришлось выступать в роли полувездеходных шин — понимаешь, что буквы «m+s» на боковину нанесены не зря.

Герои соседних поселений

Григорий Паймолов из чувашского села Калмантай Вольского района Саратовской области.

Построил мост для пешеходов и легковых автомобилей через речку Калмантай, которая «разрезает» деревушку буквально пополам. Летом ее пересекали вброд, но во время весеннего половодья реку не преодолеть. Приходилось делать крюк больше… сотни километров.

Сельская администрация не нашла средств, потому Григорий построил мост сам: использовал некондиционные газовые трубы и другие металлоотходы. Помогали друзья и соседи. «Эконом»-мост получился очень узким — легковушка проходила еле-еле. Позже автор проекта чуть расширил мост, чтобы по нему смогла проезжать скорая помощь.

Григорий Петрович всю жизнь провел в селе, работал комбайнером, бригадиром, инженером колхоза. Сейчас ему 94 года, но он полон сил. А про мост говорит: «Он простоял 30 лет, и еще 30 простоит».

(сейчас ему 35 лет) родом из горного селения Чох. В начале века село практически опустело, местные жители перебирались в города, оставались лишь старики, а брошенные дома разрушались.

Заур после армии вернулся в село и вместе с друзьями решил восстановить один из полуразвалившихся домов, превратить его в гостиницу и вернуть жизнь в умирающее село. В 2018 Заур с парнями открыл первую очередь отеля «Этнодом» с тремя гостевыми комнатами. Сегодня в отеле семь комнат. С этого года гостиница предлагает туристам экскурсии в соседние села и конные прогулки.

Так в Чохе появились новые рабочие места. Пример Цохолова подстегнул других жителей: они начали возвращаться и восстанавливать свои дома.

Многогранный «автобус»

Volkswagen Multivan 6.1 поражает многогранностью: по вместительности и комфорту это практически небольшой автобус, а по повадкам на дороге — современный легковой автомобиль. Плотная подвеска вкупе с хорошими шинами помогает держаться за дорогу и позволяет прописывать виражи на высокой скорости. Короткий передний свес и постоянный полный привод (опять-таки в тандеме с цепкими покрышками) придает ощущение вседозволенности в любых дорожных условиях. А версию с блокировкой дифференциала задней оси можно смело называть вездеходом.