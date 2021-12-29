Новый китайский кроссовер: выезжает из десятки

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20 декабря начались продажи кроссовера FAW Bestune T77. В прошлый раз мы рассказали, как он выглядит. Теперь - как ездит.

Название суббренда Bestunе можно перевести не только как «лучшая мелодия», но и как «лучшая настройка». Первый вариант перевода T77 оправдывает тем, что очень неплохо звучит. Второй… с ним тоже все обосновано!

Старт и обороты

Поначалу — загадка. Коллега, загонявший машину на подъемник для «переобувки» упоминает о странном характере машины: сначала на педаль акселератора не реагирует, потом — рвет с пробуксовкой. Посмотрим — разберемся.

Сажусь за руль, кнопкой рядом с селектором коробки завожу двигатель, перемещаю селектор в reverse. На дисплее мультимедийной системы — картинка с камеры заднего вида с цветными направляющими. Хорошо, удобно.

На аккуратное нажатие педали акселератора машина реагирует только ростом оборотов. Дожимаю педаль — передние колеса срываются в пробуксовку. Ладно, допустим, пережал. Но машина уже выехала из бокса.

Пытаюсь ехать вперед — та же история: сначала только рост оборотов, потом рывок с пробуксовкой ведущих колес. Что за черт? Внимательно смотрю на щиток приборов: светится S1. Вместо обычного режима работы коробки я включил спортивный — это крайнее положение селектора, поэтому с непривычки (и не глядя) его и включаешь. Перевожу селектор в drive — автомобиль начинает реагировать на педаль так, как и ждешь. Разумеется, на низких оборотах момент невелик — внатяг T77 едет неохотно. Ничего удивительного: здесь полуторалитровый турбомотор, а снаряженная масса кроссовера — полторы тонны. Помогает система изменения фаз газораспределения. В официальных характеристиках указано, что максимальные 258 Нм двигатель развивает в диапазоне 1500–4350 об/мин.

Разгон и расход

В технических данных на момент теста данных о разгоне до 100 км/ч не было. Там указана только максимальная скорость — 192 км/ч (для нашей версии — с «роботом»). Напомню, что все FAW Bestune T77 на российском рынке будут (по крайней мере, пока) с полуторалитровым 160-сильным двигателем и передним приводом. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или «робот» с двумя сцеплениями.

Покатавшись по полигону НАМИ, я предположил, что T77 набирает «сотню» примерно за 10 секунд. Измерять разгон на снежной каше мы могли, но не захотели. К старту продаж подоспели официальные данные — 9,7 секунд. Неплохо! Таким образом FAW Bestune T77 пополнил ряды самых быстрых кроссоверов (из тех, что до 2 миллионов рублей).

Приноровившись к педали акселератора и запомнив, где спортивный режим, а где обычный, на T77 можно ездить и спокойно, и очень бодро.

В конце динамометрической дороги полигона есть разворотная площадка диаметром 104 метра. Отключаю электронную стабилизацию и перевожу коробку в спортивный режим. Машина меняется: где тот покладистый семейный кроссовер, на котором я только что ехал? В движок T77 будто озверина подсыпали: даже в «голосе» появился какой-то рык. Из-под колес вырываются фонтаны шуги, кроссовер легко вспахивает подтаявшую к полудню снежную целину.

Интересно, что при этом кроссовер довольно экономичен. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 7,1 литра на 100 километров пути, и в реальности к этому показателю вполне можно приблизиться. А двигатель — напоминаю — адаптирован для работы на АИ-92. Объем топливного бака — 48 литров. При таком расходе это достаточно даже для автопутешествий — чтобы останавливаться на заправки не чаще, чем хотелось бы. А для городского кроссовера тем более неплохо: бака будет хватать на неделю езды.

Горки и канавки

Какой там клиренс, говорите? 172 мм? T77 с танковой уверенностью утюжит небольшие сугробы. Легко въезжает на небольшую горку. Углы позволяют: угол въезда — 20°, съезда — 27°. В технических характеристиках указано, что автомобиль с «роботом» способен трогаться на 30-процентном подъеме, а с «механикой» — на 40-процентном. Ему бы еще полный привод! А то, прокопав ведущими колесами снег, он начинает азартно рыть грунт. Стоп! Я забыл, что это кроссовер для города.

Шум и тряска

Управляемость — для кроссовера очень достойная (если не перебарщивать со скоростью).

Немного погонял не только по прямой, но и по горной дороге. T77 отлично слушается руля, от намеченной траектории не отклоняется, нервничать не заставляет. Уверен, что и в предельных режимах он выступит достойно. А в штатных он понравится всем городским водителям.

Торможение — без нареканий даже на снежной каше, ровное, без рысканий, уверенное и легко прогнозируемое.

По дороге, замощенной булыжником, где проверяется плавность хода, кроссовер идет легко: подвеска хорошо амортизирует неровности. Салон не «дышит», не скрипит, не гремит. Все, как положено в новой машине.

В общем, настройку ходовой у автомобиля одобряем.

Шумоизоляция достаточная (с учетом того, что на машине стоят широкие низкопрофильные шипованные шины), обзорность хорошая для этого класса. Зеркала большие, камеры есть сзади и спереди. Парковаться помогают парктроники. В китайской версии T77 есть система автоматической парковки. В российской версии ее пока нет, но как заявляет производитель, эта функция и много других помощников появится в следующих комплектациях, которые представят в 2022 году.

А вот адаптивный круиз-контроль в нашем T77 есть изначально, и это хорошо — страна у нас большая, дорожная сеть уже нестрашная, автопутешествия — набирающий популярность вид досуга. На такой машине можно отправляться.

Фото: Алексей Гущин