11 любопытных и полезных фактов о новом кроссовере FAW

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Китайский T77 оснащается такой оригинальной штукой, как голографический помощник: в призме на приборной панели появляется анимированный персонаж (мальчик, девушка, робот), реагирующий на голосовые команды пользователя.

1. ДЕТИЩЕ «ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО»

FAW (First Automotive Works) — старейшая китайская автостроительная компания, основанная в 1953 году. В проектировании и строительстве первого завода FAW активно участвовали советские специалисты, он копировал московский ЗИЛ. И первые китайские машины были интерпретациями советских. Впрочем, FAW давно самостоятельно создает оригинальные автомобили, способные конкурировать не только с нашими, но и с корейскими. А так же премиальные автомобили под суббрендом Hongqi.

2. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Раньше суббренд FAW, под которым выпускались легковые автомобили, носил название Besturn. Недавно, решив, что он оказался трудным для произношения на некоторых языках, его изменили на Bestune. Это слово образовано от английских best, то есть «лучшая», и tune, что можно перевести как «мелодия», «гармония», а также «настройка», «регулировка».

Bestune — cуббренд, новый не только по звучаниию, но и концепции. Под ним FAW выпускает более технологичные автомобили.

3. CЕРИЙНЫЙ КОНЦЕПТ

FAW (First Automotive Works) — старейшая китайская автостроительная компания, основанная в 1953 году. В проектировании и строительстве первого завода FAW активно участвовали советские специалисты, он копировал московский ЗИЛ. И первые китайские машины были интерпретациями советских. Впрочем, FAW давно самостоятельно создает оригинальные автомобили, способные конкурировать не только с нашими, но и с корейскими. А так же премиальные автомобили под суббрендом Hongqi.

4. СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА «ПО КРУГУ»

Во всех комплектациях FAW Bestune T77 оснащается полностью светодиодной оптикой, намного более долговечной по сравнению с обычной, с лампами накаливания, обеспечивающей более эффективное освещение и потребляющей в 4 раза меньше электроэнергии. В максимальной комплектации фары еще и самостоятельно зажигаются, автоматически переключаются с «ближнего» на дальний и обратно и провожают хозяина машины светом после того, как тот запирает двери.

5. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК

Китайский T77 оснащается такой оригинальной штукой, как голографический помощник: в призме на приборной панели появляется анимированный персонаж (мальчик, девушка, робот), реагирующий на голосовые команды пользователя. Для каждого доступны 5 вариантов расцветки. В качестве фона используются 43 анимированных картинки. С помощью голосового помощника можно управлять медиасистемой, климат-контролем, панорамной крыши и другими функциями автомобиля. В российской версии такой опции изначально не было. Но в этом году она может появиться и у нас.

6. ПАНОРАМА ДЛЯ ВСЕХ

Одна из особенностей T77 — богатое оснащение. Уже в начальной версии автомобиль оснащается полностью светодиодной оптикой, цифровой панелью, кожаной обивкой, камерой заднего вида, системой EasyConnection, позволяющей дублировать на большом центральном дисплее экран смартофона, отображать Яндекс Навигатор, YouTube и любые другие приложения, и панорамной крышей.

7. НОГА НА НОГУ

Величина колесной базы FAW Bestune T77 — 2700 мм, больше, чем у многих одноклассников. Вместе с особым профилем сидений это позволило так организовать внутреннее пространство автомобиля, что перед задним рядом остается запас места, позволяющий человеку среднего роста сидеть, положив ногу на ногу.

8. ОДИН ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ

FAW Bestune T77 c 160-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» способен разгоняться до 100 км/ч за 9,7 с., что делает его одним из самых быстрых кроссоверов на российском рынке. По крайней мере, среди тех, что стоят в районе 2 миллионов рублей. Впечатляет и максимальная скорость автомобиля — 192 км/ч.

9. ЕДЕТ НА 92-М

При таких характеристиках и турбомоторе под капотом T77 спокойно «переваривает» АИ-92 — с весьма умеренным аппетитом. Средний расход топлива в смешанном цикле укладывается в 9 литров на 100 км пути.

10. ХОРОШО ПОЕТ

Оправдывая суббренд, T77 обладает неплохой аудиосистемой. Динамиков по современным меркам вроде немного — 6, но настроены они отлично, обеспечивая достойное звучание любой мелодии.

11. 4Х4

Автомобиль на российском рынке предлагается с четырьмя вариантами цвета кузова и в четырех двухцветных версиях, с контрастной черной крышей, подчеркивающей спортивный характер автомобиля. Для салона также предлагается четыре варианта цвета обивки, в том числе и довольно редкий на российском рынке — светло-бежевый. Дизайнеры решили, что спортивный характер T77 подчеркнут контрастные вставки обивки — например, красные на черном. Смело! Впрочем, это можно сказать об этом автомобиле в целом.

Фото: Алексей Гущин, FAW