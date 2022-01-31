FAW Bestune T77: HiTech для народа

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Новинка российского рынка - FAW Bestune T77 приятно удивляет дизайном, качеством материалов и сборки, комфортом, простором, звучанием, динамикой. А еще тем, что автомобиль оборудован по последнему слову техники. Про это даже стоило бы сделать отдельную публикацию… И мы ее сделали.

1. Светодиодная оптика

Во всех комплектациях T77 стоит полностью светодиодная оптика — более долговечная по сравнению с галогеновой и ксеноновой, практически не требующая обслуживания: светодиодные лампы служат на порядок больше обыкновенных.

Рассеиватели светодиодных фар нагреваются намного меньше, и со временем почти не мутнеют. При меньшем расходе электроэнергии (примерно в четыре раза) они обеспечивают более эффективное освещение: спектр свечения таких фар ближе к дневному свету, а световой пучок «плотнее» и точнее, без пятен.

В максимальной комплектации Prestige DCT светодиодная оптика дополнена датчиком света, ассистентом управления дальним светом и функцией задержки выключения фар (follow me home). То есть ваш T77 будет самостоятельно зажигать фары, переключаться с ближнего на дальний (и обратно) и подсвечивать вам путь, пока вы идете от машины до подъезда.

В Prestige DCT есть и датчик дождя — то есть машина будет сама включать и «дворники».

2. Круиз-контроль

В версиях Luxury MT и Luxury DCT стоит круиз-контроль. В Prestige DCT — интеллектуальный. В отличие от обычного круиз-контроля он не только поддерживает заданную скорость движения, но и дистанцию до впередиидущей машины: «лидер» притормозит — притормозит и ваша машина, разгонится — и ваша сделает то же. Разумеется, дистанцию можно регулировать по своему усмотрению. В T77 предусмотрено три ступени — этого всегда достаточно.

3. Цифровая приборная панель

В «средней» версии T77 (Luxury DCT) стоит приборка с диагональю 8 дюймов. В Luxury MT и Prestige DCT диагональ 12,3 дюйма. Такая же и у тачскрина мультимедийной системы. Расположены они на одном уровне и дополняют друг друга. Например, при запуске (вернее, сейчас уже надо говорить «активации») автомобиля на дисплеях появляется анимированная картинка — T77 «переезжает» с приборки на дисплей мультимедийки, превращаясь в фирменный значок. Графика очень недурная, отклик быстрый.

Кстати, мультимедийная система поддерживает подключение по Bluetooth, работает со смартфонами на Android и iOS и дублирует экран смартфона на своем большом, 12-дюймовом, с помощью EasyConnection, которая позволяет без проблем пользоваться любой навигационной системой, в том числе Яндекс Навигатор, а также обеспечивает возможность просматривать YouTube.

Во всех комплектациях T77 есть камера заднего вида, дополняющая задние парктроники. Картинка с нее достаточно ясная.

4. Атмосферная подсветка салона и панорамная крыша

Увидеть атмосферную подсветку можно в максимальной версии Prestige DCT. Казалось бы, пустяки: интерьер по периметру окружает светодиодная полоска, меняющая цвет в зависимости от выбранного режима движения (Sport или Eco mode). Сейчас такая есть во многих автомобилях. Но ее наличие сразу преображает интерьер, особенно ночью, делает его изысканнее (создается впечатление, что ты в более дорогом автомобиле) и напоминает, что модель новая. В недалеком прошлом такая была разве что в представительских седанах и роскошных внедорожниках.

Долгое время атрибутом самых дорогих машин была и панорамная крыша. Теперь «панораму» ставят и в модели понароднее — но за солидную доплату. А в FAW Bestune T77 она есть во всех комплектациях! В сочетании с атмосферной подсветкой «панорама» придает салону вид даже романтичный.

5. Системы безопасности

Простите, но здесь будет много абревиатур. Дело в том, что в FAW решили оснастить Bestune T77 электронными системами безопасности и ассистентами вождения максимально щедро. Впрочем, начнем с того, что во всех версиях есть иммобилайзер, фронтальные и боковые подушки безопасности. В Prestige DCT еще и шторки безопасности. В той же максимальной версии есть система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW): автомобиль подаст сигнал, если пересечет сплошную полосу разметки без включенного «поворотника». Система информирования об усталости водителя предложит остановиться и сделать перерыв на кофе, если вы будете ехать слишком долго без остановок. Но кроме того, в T77 ставят интеллектуальную систему оповещения об ограничениях скорости — это полезнейшая функция даже для опытных водителей

Теперь просто перечислим электронные системы, помогающие делать езду на этом автомобиле более безопасной. Это антиблокировочная тормозная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), система автономного экстренного торможения (AEB), система аварийного торможения (EBA), система контроля тяги (TCS), электронная система контроля устойчивости (ESP), система помощи при старте на подъёме (HAC), система помощи при спуске, электронный стояночный тормоз (EPB), функция удержания автомобиля на месте Autohold, система мониторинга давления в шинах (TPMS). Фу… Наверняка еще что-то есть!

Конечно, во всех комплектациях FAW Bestune T77 имеются и крепления детских кресел ISOFIX, и система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Из предыдущих публикаций вы знаете, что FAW Bestune T77 на российском рынке идет с турбодвигателем мощностью 160 л.с. с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, но адаптированным для работы на 92-м бензине. Расход топлива у автомобиля весьма умеренный. В начальной комплектации — 6-ступенчатая «механика». В двух остальных — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа, обеспечивающий мгновенный отклик автомобиля на педаль акселератора. Привод — только на передние колеса. И в этом также проявляется современность модели.