Длительный тест Lada Niva Travel: дневник аномального января

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Осенью Виктор Ерофеев из Вологодской области получил машину, обутую в Continental VikingContact 7. Распутицу и снега они прошли нормально, но середины зимы выдалась необычной.

Эту зиму синоптики называют аномальной из-за обилия снега и частых длительных морозов. И пусть у нас каждая зима оказывается аномальной — то слишком теплой и бесснежной, то, напротив, морозной и сугробистой, но в этом году снега действительно много: высота покрова в Вологодской области достигала 45 см уже в начале декабря. А до марта может навалить и под 70 см.

Понятно, что лазить по таким сугробам даже на Lada Niva Travel без особой нужды не стоит. Тем более что и Continental VikingContact 7 все-таки не внедорожные, а дорожные (пусть и зимние) шины. Поэтому я обычно езжу по дорогам.

ДОРОГИ

4 января поехали на рыбалку в Вытегру. От нашего Вашкинского района — примерно 150 км в одну сторону. После очередного сильного снегопада трасса А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в безобразном состоянии, приходится ехать в колее. Высокую скорость не разовьешь, обгоны грузовиков особенно трудны — тем более для Niva Travel с ее динамикой. Обгоны приходится рассчитывать, переходить на пониженные передачи и крутить двигатель до звона. Такая езда утомляет. К шинам претензий нет — сцепление максимально возможное для этих условий.

5 января пришлось ехать домой за запчастями для снегохода. Дорога не лучше вчерашней. На трассе от Вытегры снежная каша толщиной до 10 см. Ограждения не очищены, так что снег сваливается обратно на проезжую часть. Между полосами высоченные бровки снега. На мостах — наоборот, ограждения почищены, а проезжая часть — нет. Дорога очищена до блеска только там, где стоят камеры — метров по 300 в обе стороны.

И в таких сложных условиях шины показали себя превосходно и на снежной каше, и на накате, и в колеях. Из колеи Niva Travel на VikingContact 7 выходит хорошо, относительно легко (если правильно выбрать угол и скорость движения). По-прежнему приятно удивляет и стабильность свойств шины в температурных разбросах от плюсовых до —30°С. Резина в мороз, естественно, чуть жестче, но это нельзя назвать «дубеет», эластичность по-прежнему высокая. Фрикционные свойства также на высоком уровне — и это главное, конечно.

РАСХОД

Расход топлива, разумеется, повысился. По трассе Niva Travel берет теперь примерно по 9 литров, в поселке около 13. Для зимы и полного привода я считаю: нормально.

16 января решили съездить на дачу. Говорили, что дорога расчищена. Оказалось — дезинформация. Проехали метров 300 между двух близко стоящих заборов. Снег с отвала трактора сваливается с двух сторон и зауживает улицу, колеса идут по плотному снегу, а метель добавила больше 20 см наметенного снега. Вроде бы хорошо, испытаем шины и машину как следует. Но первая же остановка наступила через 10–20 метров, машина начинает закапываться. Отъезжаю назад по своим следам и снова вперед. И так — много раз. Пробился метров на 50–60, дальше перемет еще выше. Включаю пониженный ряд и вторую передачу (на первой машина сразу же закапывается), снег чуть ли не полностью закрывает колеса, Niva с трудом, но идет вперед! Доехал до места, развернулся и назад.

Шины, в меру зубастые, позволяют буксовать, самоочищаются, для зимы на Севере подходят, хотя и созданы европейцами, но на основе специальной резины для скандинавских стран и традиционной холодной зимы. Поэтому не дубеют на морозе и хорошо гребут.

А я продолжаю наблюдения. День-то уже начал прибавляться, еще месяц — и начнется календарная весна. Судя по всему, она тоже будет аномальной — с разливами и затоплениями. Может быть, придется пожалеть, что моя Niva не вооружена шноркелем