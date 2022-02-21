Грузовики, проверенные Россией: два рейтинга

3 место. Hyundai HD78 от 2 980 000 рублей

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Высокая

НАДЕЖНОСТЬ: Высокая

УДОБСТВО: Выше среднего

Что за зверь

Hyundai HD78 — без иронии легендарный среднетоннажник, который пришел на смену такой же легенде Hyundai HD72. Может возникнуть логичный вопрос — а зачем было выпускать новую модель, если есть успешная старая? Ответ кроется в названии: 78 означает, что полная масса грузовика с грузом составляет 7 800 килограмм, но в России этот показатель занизили до 7 500. Получается, что такой малыш может перевозить до 4,9 тонн груза. Впечатляющие цифры.

Что внутри

За движение отвечает проверенный временем дизельный турбированный мотор объемом 3,9 литра и мощностью в 140 сил. Владельцы отвечают, что такого двигателя хватает за глаза и за уши, так как в основном такой транспорт используется в городе, где важна маневренность и экономичность.

Часто говорят о проблемах со впрыском от Common Rail — со временем может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за некачественного топлива; пользователи, который заправляются на фирменных АЗС, таких проблем не испытывали.

Еще одним камнем преткновения стала коробка передач — конструктивно она устарела, так как построена на тросиковой технологии, что ведет за собой нечеткие переключения передач. По сути это минимально обновленная коробка от предыдущей модели.

Как обслуживаем

Все недостатки выше — скорее, попытка найти иголку в стоге сена, так как грузовик получился удачным во всех смыслах: экономичный расход в городе порядка 14–16 литров, недорогое техническое обслуживание, сравнимое с легковым автомобилем, долговечность агрегатов и много возможностей для доработок.

Благодаря идеальному соотношению цена/качество и короткому сроку возврата инвестиций, Hyundai HD78 стал одним из любимых среднетоннажных грузовиков в России.

На начало февраля на Авито — более 60 предложений по этому грузовику. Вариантов в моменте немного — все машины уходят быстро.

2 место. Fuso Сanter от 3 600 000 рублей

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Высокая НАДЕЖНОСТЬ: Выше среднего УДОБСТВО: Высокое

Что за зверь

Тройку лидеров коммерческого грузового транспорта открывает японец, к которому приложили руку и немцы из Daimler, и итальянцы из IVECO, и сборщики с челнинского КамАЗа. Это — Fuso Canter, который несколько лет назад избавился от приставки Mitsubishi в названии.

Азиатский грузовичок выпускается в мире с 1963 года, в России прижился в суровые 90-е, а с 2009 года его начали локализовывать и запустили производство в Набережных Челнах. За эти тридцать с лишним лет присутствия в России грузовичок не только заслужил любовь, но и признается водителями как один из самых надежных, экономичных, а главное — доступных представителей среднетоннажников.

Canter поставляется в семнадцати разных вариантах кузова: от знакомого всем промтоварного фургона и эвакуатора до совсем необычных вариантов, вроде уборочной машины или автобетоносмесителя. Найти и выбрать нужный тип кузова можно при помощи удобной системы фильтров на Авито Авто.

Что внутри

Canter пережил несколько поколений, и сейчас на рынке можно купить последнюю актуальную модель под индексом TF. Грузовик хоть и выглядит малышом, но в технических характеристиках заявлено, что он может перевозить до 5 тонн полезной нагрузки. В движение его приводит трехлитровый турбодизель FPT, который может развивать 150 или 175 лошадиных сил.

Двигатель получился технически сложным: тут и турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT), и рециркуляция выхлопных газов (EGR), а на мощной модели даже добавили мочевинную нейтрализацию — все как у больших грузовиков. Но все это сделано не только в угоду экологичности (двигатель соответствует стандарту ЕВРО 5), но и экономичности. По отзывам владельцев, в городе Canter потребляет 15–16 литров на сотню, что является достойным результатом среди собратьев.

Среди негативных моментов многие владельцы не очень довольны пятиступенчатой коробкой передач — она поставляется на российский рынок, в Европе же машины идут с обновленной шестиступкой, а также роботом Duonic. В основном владельцы не жалуют, как включаются передачи: «вторая с хрустом — это норма». Также есть недовольные передаточными числами, которые подобраны не самым удачным образом.

Как обслуживаем

Canter неприхотлив. Плановое ТО раз в 20 тыс. километров обойдется примерно в 15 тысяч, большое ТО — порядка 50 тыс. рублей. В общем, доступно для грузового транспорта.

Грузовик не зря получил столько народной любви от водителей, автомобиль неприхотлив в эксплуатации и обслуживании. Соотношение цена/качество на весьма высоком уровне.



На начало февраля на Авито Авто — более 180 предложений по этому грузовику.

1 место. КамАЗ 65115 от 4 900 000 рублей