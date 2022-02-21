Грузовики, проверенные Россией: два рейтинга

Новые грузовики
3 место. Hyundai HD78 от 2 980 000 рублей
Что за зверь
Hyundai HD78 — без иронии легендарный среднетоннажник, который пришел на смену такой же легенде Hyundai HD72. Может возникнуть логичный вопрос — а зачем было выпускать новую модель, если есть успешная старая? Ответ кроется в названии: 78 означает, что полная масса грузовика с грузом составляет 7 800 килограмм, но в России этот показатель занизили до 7 500. Получается, что такой малыш может перевозить до 4,9 тонн груза. Впечатляющие цифры.
Что внутри
За движение отвечает проверенный временем дизельный турбированный мотор объемом 3,9 литра и мощностью в 140 сил. Владельцы отвечают, что такого двигателя хватает за глаза и за уши, так как в основном такой транспорт используется в городе, где важна маневренность и экономичность.
Часто говорят о проблемах со впрыском от Common Rail — со временем может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за некачественного топлива; пользователи, который заправляются на фирменных АЗС, таких проблем не испытывали.
Еще одним камнем преткновения стала коробка передач — конструктивно она устарела, так как построена на тросиковой технологии, что ведет за собой нечеткие переключения передач. По сути это минимально обновленная коробка от предыдущей модели.
Как обслуживаем
Все недостатки выше — скорее, попытка найти иголку в стоге сена, так как грузовик получился удачным во всех смыслах: экономичный расход в городе порядка 14–16 литров, недорогое техническое обслуживание, сравнимое с легковым автомобилем, долговечность агрегатов и много возможностей для доработок.
Благодаря идеальному соотношению цена/качество и короткому сроку возврата инвестиций, Hyundai HD78 стал одним из любимых среднетоннажных грузовиков в России.
На начало февраля на Авито — более 60 предложений по этому грузовику. Вариантов в моменте немного — все машины уходят быстро.
2 место. Fuso Сanter от 3 600 000 рублей
Что за зверь
Тройку лидеров коммерческого грузового транспорта открывает японец, к которому приложили руку и немцы из Daimler, и итальянцы из IVECO, и сборщики с челнинского КамАЗа. Это — Fuso Canter, который несколько лет назад избавился от приставки Mitsubishi в названии.
Азиатский грузовичок выпускается в мире с 1963 года, в России прижился в суровые 90-е, а с 2009 года его начали локализовывать и запустили производство в Набережных Челнах. За эти тридцать с лишним лет присутствия в России грузовичок не только заслужил любовь, но и признается водителями как один из самых надежных, экономичных, а главное — доступных представителей среднетоннажников.
Canter поставляется в семнадцати разных вариантах кузова: от знакомого всем промтоварного фургона и эвакуатора до совсем необычных вариантов, вроде уборочной машины или автобетоносмесителя. Найти и выбрать нужный тип кузова можно при помощи удобной системы фильтров на Авито Авто.
Что внутри
Canter пережил несколько поколений, и сейчас на рынке можно купить последнюю актуальную модель под индексом TF. Грузовик хоть и выглядит малышом, но в технических характеристиках заявлено, что он может перевозить до 5 тонн полезной нагрузки. В движение его приводит трехлитровый турбодизель FPT, который может развивать 150 или 175 лошадиных сил.
Двигатель получился технически сложным: тут и турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT), и рециркуляция выхлопных газов (EGR), а на мощной модели даже добавили мочевинную нейтрализацию — все как у больших грузовиков. Но все это сделано не только в угоду экологичности (двигатель соответствует стандарту ЕВРО 5), но и экономичности. По отзывам владельцев, в городе Canter потребляет 15–16 литров на сотню, что является достойным результатом среди собратьев.
Среди негативных моментов многие владельцы не очень довольны пятиступенчатой коробкой передач — она поставляется на российский рынок, в Европе же машины идут с обновленной шестиступкой, а также роботом Duonic. В основном владельцы не жалуют, как включаются передачи: «вторая с хрустом — это норма». Также есть недовольные передаточными числами, которые подобраны не самым удачным образом.
Как обслуживаем
Canter неприхотлив. Плановое ТО раз в 20 тыс. километров обойдется примерно в 15 тысяч, большое ТО — порядка 50 тыс. рублей. В общем, доступно для грузового транспорта.
Грузовик не зря получил столько народной любви от водителей, автомобиль неприхотлив в эксплуатации и обслуживании. Соотношение цена/качество на весьма высоком уровне.
1 место. КамАЗ 65115 от 4 900 000 рублей
Что за зверь
Рейтинг самых популярных грузовиков никак не мог обойтись без главного грузового гегемона российского рынка — КамАЗа. Автопроизводитель из Набережных Челнов засветился в рейтинге и новых грузовиков, и в рейтинге с пробегом, и на то есть причины.
КамАЗ 65115 — без шуток легендарный автомобиль, который каждый видел за свою жизнь не одну сотню раз. Эта модель является одним из самых популярных самосвалов в России и давно зарекомендовала себя как народная.
Первая версия 65115 (прямой потомок не менее легендарного 55111!) сошла с конвейера еще в прошлом веке, в 1998 году. Тогда это был совершенно другой автомобиль, который с тех пор прошел череду рестайлингов и изменился как технически, так и визуально.
Что внутри
Современный КамАЗ 65115 спустя несколько итераций поменял двигатель на Cummins ISB6.7, который соответствует нормам Евро 5 и развивает мощность в 300 лошадиных сил и более 1000 Нм момента.
Если говорить о коробке передач, то КамАЗ 65115 оснащен девятиступенчатой трансмиссией от немецкой компании ZF. В Челнах локализовали производство таких коробок, и теперь они замещают устаревшие отечественные трансмиссии.
Как обслуживаем
Как не бывает идеальных вещей, так и 65115 не идеален. Например, многие владельцы жалуются на качество сборки и говорят, что после покупки нового грузовика нужно сразу протягивать все болты и гайки, так как на заводе их могут не докрутить. Также водители сетуют на низкое качество покраски кузова, который довольно скоро начинает «цвести».
При всех плюсах и минусах КамАЗ 65115 остается в сердце. Все дело в необычайной простоте грузовика, который, даже если и ломается, то не требует особого труда и финансовых затрат для починки. Например, первое ТО-2500 на двигатель Cummins обойдется в среднем в 15–20 тыс. рублей. Но зачастую многие владельцы таких грузовиков справляются своими силами, потому что особых сложностей и капризов КамАЗ не выкидывает. А вообще, чтобы понять, что в машине будет первым выходить из строя, то можно изучить несколько объявлений, например, на Авито Авто. Продавцы зачастую публикуют список того, что было отремонтировано.
КамАЗ 65115 — рабочая лошадка, которая прославила производителя. Мощь и простота — а больше ничего и не нужно в общем-то.
На Авито Авто можно найти любой грузовик или спецтехнику под задачу — будь это перевозки, стройка или оффроад. Огромное количество фильтров помогут отобрать нужную модель среди 225 000 объявлений буквально в пару кликов. О цене можно не беспокоиться — авто найдется под любой бюджет: прямо сейчас на Авито Авто продаются более 130 000 грузовиков по цене до 1,2 млн.