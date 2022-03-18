Горячие, как черный перец

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Активные ребра, полиамид, наночастицы… Новая шина Continental SportContact 7 — это просто сумма высоких технологий.

Первый вопрос, которым задается себе любой водитель, когда рассматривает Continental SportContact 7: «А почему шины категории UHP (Ultra High Performance — на русский можно перевести как „сверхпроизводительные“) такие дорогие — десятки тысяч рублей за штуку?» И нет у него ответа при взгляде на объект: ну да, они пошире и пониже обычных, рисунок протектора немного другой, со множеством продольных ребер. Но ведь и резины в них не больше, чем в обычных, и технология производства вряд ли сильно отличается. Все так, но не совсем так — секреты скрыты внутри.

Для примера возьмем новую летнюю шину Continental SportContact 7, перед конструкторами которой стояла задача обеспечить максимальную стабильность характеристик при езде на скорости… 350 км/ч! Да, это скорость суперкаров, которых в мире единицы. Да, никто по обычным дорогам так не ездит и не должен. Но если такие шины выдержат суперкаровские нагрузки, они способы выдержать все, что может выдать обычный автомобиль, даже самый мощный. И с большим запасом.

Секрет 1. АДАПТИВНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Дорожные условия могут поменяться за секунды, но благодаря адаптивному рисунку протектора машина, попадающая то на мокрые, то на сухие участки, может спокойно продолжать идти на высокой скорости. Дело в том, что край пятна контакта совпадает с точкой наиболее интенсивного вытеснения воды, — это позволяет добиться отличного сцепления с мокрым покрытием при разгоне и торможении. Аквапланирования же удаётся избежать при помощи геометрии рисунка протектора: поперечные канавки не смыкаются под нагрузкой, расширяемое пятно контакта во внешней плечевой зоне работает для повышения стабильности движения, при смыкании специальных элементов протектора обеспечивается дополнительная площадь контакта.

Секрет 2. ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ BLACKCHILI

BlackChili — это «горячее» название фирменной резиновой смеси особого рецепта. Технология создания наноразмерных частиц сажи в резиновой смеси формирует более прочную связь частиц между собой, буквально на атомно-силовом уровне. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью за счет лучшей адгезии, снижение сопротивления качению и повышение прочности протектора.

Комбинация наработок в области резин со смесью BlackChili, дополненная новым пластификатором, позволила добиться «ультра липкости», что в сочетании с малым объёмом пустот в рисунке протектора привело к прорыву в характеристиках шины. Максимальное сцепление сокращает тормозной путь, улучшает разгон и поворачиваемость на мокрых и сухих дорогах.

Секрет 3. ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЛЮБОГО РАЗМЕРА

Первая шина, созданная для автомобилей любого класса, SportContact 7 обеспечивает характерные ощущения от управляемости вне зависимости от автомобиля. Тяжёлые автомобили требуют иных характеристик и свойств по сравнению с лёгкими. Спецификации SportContact 7 адаптированы для разных классов автомобилей и веса. Разработанные технологии применяются в зависимости от размера автомобиля, гарантируя характерные ощущения контроля и уверенности в движении.

Секрет 4. FORCE VECTORING

В переводе на русский Force Vectoring значит «направление усилий». Эта технология обеспечивает Continental SportContact 7 максимальное сцепление во всех направлениях при разгонах, поворотах, торможениях на разных дорогах.

Усиленные ребра в центральной части шины и внутренняя плечевая зона создают максимальную устойчивость к нагрузкам в поперечном направлении. Наружная плечевая зона имеет три элемента: крупные плечевые блоки, смыкающиеся и соединительные

элементы, систему больших блоков. Благодаря конструкции плечевых блоков достигается максимальная передача поперечных сил. Активные ребра по центру шины обеспечивают отличный контроль автомобиля даже при небольших поворотах рулевого колеса, а передовая конструкция больших блоков делает автомобиль предельно устойчивым и контролируемым в поворотах.

Конечно, все это только принципы технологий, а не полное их описание. Но и из этого можно понять, что современная шина, тем более категории UHP, рождается, в первую очередь, в научных лабораториях, а не на заводах. А наука — дело не дешевое.