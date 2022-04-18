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5 причин присмотреться к Continental UltraContact.

Continental недавно представила новую модель UltraContact. И, кроме повышенных характеристик по прочности и управляемости, этой модели есть чем еще удивить водителей. Мы выбрали пять самых любопытных особенностей этой резины, которые докажут, что UltraContact — это совсем другая лига.

1. Эту шину готовили для использования в каршеринге

Казалось бы, почему этот факт должен говорить в пользу именно этой модели? Ответ прост: каршеринговый парк практически всегда в движении, и арендные автомобили наматывают за год десятки тысяч километров в городских условиях — то есть в формате «газ-тормоз-газ». В таком режиме резина изнашивается быстрее, чем в трассовом.

Команда Continental работала над UltraContact с установкой «нужно увеличить срок службы». И этого удалось добиться. Инженеры применили технологию Yellow Chili: сеть очень прочных полимерных связей обеспечивает меньшее истирание протектора, чем обычные резиновые компаунды. В итоге резина живет дольше «гражданских» аналогов.

2. Не мягкая, не жесткая, а в самый раз

На всякий случай поясним: у мягкой резины более крупное пятно контакта с дорогой, что позволяет лучше реализовывать потенциал автомобиля, как на прямых, так и в поворотах. Но она быстрее изнашивается. С жесткой резиной ситуация противоположная — износ меньший, но реализация мощности автомобиля не идеальная.

Производители пытаются соблюсти баланс между мягкостью и жесткостью. Шинные эксперты говорят, что в случае с UltraContact это удалось сделать. Она достаточно жесткая, чтобы переносить городские пробки, но в меру мягкая, чтобы помогать ускорению во время быстрых перестроений.

3. Морские технологии снижают шум

После зимнего сезона большинство водителей, которые ездят на шипах, мечтают переобуться на летние комплекты — потому что с ним пропадает этот противный цокающий звук. Хотя переход на летнюю резину вовсе не означает автоматическое избавление от всех неприятных шумов.

Модель Continental UltraContact по индексу шумности попадает в элитный клуб с показателям между «А» и «В». Этот эффект достигается за счет канавок между дорожками протектора, где предусмотрены небольшие элементы-шумоподавители. Подобно волнорезу, они снижают уровень шума, не препятствуя удалению воды. Вот так морские технологии помогают городским жителям не страдать от шума.

4. Не протектор, а настоящая дренажная система

На всякий случай поясним: у мягкой резины более крупное пятно контакта с дорогой, что позволяет лучше реализовывать потенциал автомобиля, как на прямых, так и в поворотах. Но она быстрее изнашивается. С жесткой резиной ситуация противоположная — износ меньший, но реализация мощности автомобиля не идеальная.

Производители пытаются соблюсти баланс между мягкостью и жесткостью. Шинные эксперты говорят, что в случае с UltraContact это удалось сделать. Она достаточно жесткая, чтобы переносить городские пробки, но в меру мягкая, чтобы помогать ускорению во время быстрых перестроений.

5. Подходит для электромобилей

В процессе разработки этой модели инженеры думали не только о том, что ее будут использовать в «обычных» машинах и в каршеринге, но и помнили о потенциальном массовом переходе человечества на электромобили. Многие европейские страны планируют прекратить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и продавать только электромобили и водородные автомобили.

Казалось бы, какая разница: те же четыре колеса, которые приводятся в движение за счет электротяги, а не сгорания топлива. Но на самом деле разница есть, и заключается она в ином распределении веса. Из-за более тяжелых батарей колеса электромобилей нагружены сильнее. Из-за этого резина быстрее изнашивается и чаще прокалывается. «Замена резины» — одна из самых частых «поломок» среди владельцев европейских электричек.

Инженеры Continental учли эти данные, поэтому резина обладает достойным уровнем защиты от повреждений. Это достигается не только за счет инновационного компаунда, но и благодаря более толстому и прочному каркасу шины. Помимо этого, многие размеры резины имеют фланцевые ребра нового поколения для защиты обода диска.

Так что если вы чувствуете, что ваша летняя резина доживает свое или у вас вообще еще нет комплекта на сезон, так как купили автомобиль зимой, стоит обратить внимание на Continental UltraContact. С одной стороны — максимальный комфорт и безопасность, а с другой — высокая износостойкость. Все, как надо.