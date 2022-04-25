Ниве - 45! Ну, за советский вездеход!

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Конкурс сочинений «Ты ж моя любимая!» завершен. Называем победителей.

Мы, конечно, рассчитывали, что получим много работ… Но не ТАК МНОГО! В редакцию пришли десятки писем от читателей. Во всех — множество добрых слов о «Нивах». И практически все авторы одушевляют свои машины, называют их членами семьи. И у каждой, понятно, своя история (можно сказать и «судьба»).

Приводим выдержки из 11 работ финалистов и называем победителей нашего совместного с АВТОВАЗом конкурса в честь 45-летия «Нивы»!

42 года на одной машине

Виталий Пешеходько, г. Петропавловск Северно-Казахстанской области:

«Летом, каждый раз приезжая к родителям из города, всегда ездим за сеном, и этот автомобиль поражает своей выносливостью и проходимостью. Конечно, в последние года „Нива“ подустала по кузову, как-никак ей уже 42 года, но отец латает ее, переваривает и обратно, она у него в строю, и готова к работе».

Для нас — обычная дорога

Тарас Безводенских, село Звериноголовское Курганской области:

«Часто слышу мнение, что „Нива“ устарела. Горячие и, видимо, очень молодые головы всерьез пишут, что нужно снять с производства эту машину. Тем временем где-то в сельской местности и в снег и в грязь наматывают километры на все свои карданы самые обычные „Нивы“. Лучшей машины для селян еще не придумали и, наверное, не придумают еще долго. Что экстрим для других, для нас обычная дорога...»

В теплой комнате милого дома

Игорь Перепелкин, Тула:

«Помню наш первый дальний выезд. Мне много раз приходилось ездить по этой дороге из Краснореченска в Питер. Я знал каждый подъем, каждый поворот дороги, менявшиеся картины леса и сопок. Но проезжая впервые этой дорогой на нашей машине, словно другими глазами видел ее. Пропали угрюмые, серые, еще без листвы деревья, серые лужи и серая грязь обочин. Казалось, пропал мелкий дождик, переходящий в мокрый снег. И дождь, и ветер, и холод — все остается вне тебя, когда сидишь в салоне. Ты будто в теплой комнате милого дома, окруженный родными вещами»