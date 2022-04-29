Как я пробежал 700 километров по льду Байкала

Спортсмен, победивший рак, Артем Алискеров и автогонщик Евгений Павлов организовали благотворительный ультрамарафон «Байкал на грани возможного. Стань донором костного мозга».
В 2019 году Артему Алискерову поставил диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Лечение заняло 32 месяца. По его ходу врач советовал больше двигаться, чтобы кровь циркулировала быстрее, и Артем воспринял совет буквально — каждый день проходил с капельницей по 7–10 тысяч шагов. А на одиннадцатый день после выписки он… взошел на Эльбрус и оказался первым человеком, взошедший на эту гору после лейкемии. Потом этого спортсмен пробежал 333 километра по городам Золотого кольца. Однако и этого ему казалось мало.
«Со мной в палате лежал парень, которому не нашелся донор. В тот момент я понял, что буду продвигать донорство костного мозга и все, что с ним связано. Я думал, как привлечь внимание к этой теме, чтобы все поняли: это не так страшно, достаточно просто сдать кровь из вены. После Эльбруса и забега по Золотому кольцу я решил пробежать Байкал. На коньках его пробегали, на лыжах пробегали, пешком проходили — но никто не пробегал. Поставил себе такую цель. К тому же прочитал статью, что из-за глобального потепления в течение десяти-двадцати лет озеро может не замерзнуть», — рассказывает Артем.
Трасса более чем в 700 километров по льду замерзшего Байкала пролегла из города Култук в Нижнеангарск. На пробег потратили 19 дней, включая три дня отдыха. Артема сопровождал автомобиль Toyota Fortuner на зимних шипованных шинах Continental IceContact 3. За рулем был Евгений Павлов, восьмикратный чемпион России по автоспорту, путешественник, президент Тверского джип-клуба «Лебёдушка», создатель Парка Приключений Павлова.
— Мы не были знакомы с Артемом до поездки. Он обратился в администрацию Тверской области с просьбой выделить внедорожник для реализации идеи. А там четкая ассоциация «внедорожник — это Павлов». Меня спросили, могу ли я поддержать Артема. Я почитал его историю, увидел, как он показывает, что жизнь после болезни не кончается. Эта история для меня много значила, поэтому я решил не просто помочь машиной, но и поехать сам. Авто предоставил «Тойота Центр Тверь», — отмечает Евгений.
Северный Байкал в марте — это не только минус 15 градусов и ветреные просторы, но и замерзшие ручьи, ледяные склоны, опасные полыньи. Для автомобиля важно надежное сцепление и на льду, и на снегу. Поэтому внедорожник был оснащен шинами IceContact 3 с двумя типами шипов, которые обеспечивают сцепление со скользкой поверхностью и максимально короткий тормозной путь.
«Я давно занимаюсь путешествиями и автогонками, поэтому четко понимал, куда я еду и что будет. Для меня это тоже был вызов — местные говорили, что мы утонем, если поедем одной машиной. Но мне было спокойно — я ехал на Toyota Fortuner: по опыту знаю, что это машина из серии „сел, поехал и ничего не будет“. А шины — „ужас“ для автогонщика, которому в кайф поскользить. Это было „мучением“ — они просто не скользят!
Мы двигались по старой дороге времён строительства БАМа, мостов на которой не осталось, а текущие по склону ручьи замерзают и образуют наклонный ледяной склон. Причём уклон настолько велик, что можно детям на ледянках кататься. Машину стаскивало и приходилось двигаться галсом. Но у IceContact 3 очень хорошее сцепление по снегу и льду, движение понятное. Даже смотришь на след, а там все четко прорисовано", — отмечает Евгений. Артем был больше сосредоточен на беге и своем физическом состоянии, но и он отметил надежность техники.
«Я знал, что за мной Женя — он снял с меня практически все заботы по маршруту. Как отец он был. И была надежная техника: даже если машина попадала в какие-либо трещины, она выползала оттуда моментально, никаких проблем не возникало», — вспоминает Артем.
Зафиксировать протяженность всего маршрута не удалось — подвел спутниковый сигнал на трекере. Но без рекордов не обошлось — попытка прохождения ультрамарафонской дистанции в 50 километров за 6 часов и 40 минут сейчас официально утверждается в Книге рекордов. Однако главный результат не в этом. После забега в Твери запустились пять станций, где можно стать донором, а до этого не было ни одной. Сейчас в Москве появятся две станции, будут в Белгороде и еще в двенадцати городах — Артем называет это настоящей победой.
Девятого мая Артем побежит семьдесят семь километров в честь годовщины Победы, после — пройдут забеги по Ключевской сопке на Камчатке, снова по Эльбрусу и в Непале. «Дорогу осилит бегущий», — резюмирует Артем.
Узнать подробнее о донорстве костного мозга стоит на сайте проекта Артема Алискероваaliskerov.ru