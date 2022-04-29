Как я пробежал 700 километров по льду Байкала

Северный Байкал в марте — это не только минус 15 градусов и ветреные просторы, но и замерзшие ручьи, ледяные склоны, опасные полыньи. Для автомобиля важно надежное сцепление и на льду, и на снегу. Поэтому внедорожник был оснащен шинами IceContact 3 с двумя типами шипов, которые обеспечивают сцепление со скользкой поверхностью и максимально короткий тормозной путь.





«Я давно занимаюсь путешествиями и автогонками, поэтому четко понимал, куда я еду и что будет. Для меня это тоже был вызов — местные говорили, что мы утонем, если поедем одной машиной. Но мне было спокойно — я ехал на Toyota Fortuner: по опыту знаю, что это машина из серии „сел, поехал и ничего не будет“. А шины — „ужас“ для автогонщика, которому в кайф поскользить. Это было „мучением“ — они просто не скользят!

Мы двигались по старой дороге времён строительства БАМа, мостов на которой не осталось, а текущие по склону ручьи замерзают и образуют наклонный ледяной склон. Причём уклон настолько велик, что можно детям на ледянках кататься. Машину стаскивало и приходилось двигаться галсом. Но у IceContact 3 очень хорошее сцепление по снегу и льду, движение понятное. Даже смотришь на след, а там все четко прорисовано", — отмечает Евгений. Артем был больше сосредоточен на беге и своем физическом состоянии, но и он отметил надежность техники.





«Я знал, что за мной Женя — он снял с меня практически все заботы по маршруту. Как отец он был. И была надежная техника: даже если машина попадала в какие-либо трещины, она выползала оттуда моментально, никаких проблем не возникало», — вспоминает Артем.





Зафиксировать протяженность всего маршрута не удалось — подвел спутниковый сигнал на трекере. Но без рекордов не обошлось — попытка прохождения ультрамарафонской дистанции в 50 километров за 6 часов и 40 минут сейчас официально утверждается в Книге рекордов. Однако главный результат не в этом. После забега в Твери запустились пять станций, где можно стать донором, а до этого не было ни одной. Сейчас в Москве появятся две станции, будут в Белгороде и еще в двенадцати городах — Артем называет это настоящей победой.





Девятого мая Артем побежит семьдесят семь километров в честь годовщины Победы, после — пройдут забеги по Ключевской сопке на Камчатке, снова по Эльбрусу и в Непале. «Дорогу осилит бегущий», — резюмирует Артем.