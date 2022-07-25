10 типичных нарушений на ж/д переездах (есть опасные!)

За шесть месяцев 2022 года на железнодорожных переездах произошло 104 ДТП, в которых пострадали 53 человека, 15 из них погибли.
Страшная статистика! Именно поэтому санкции за нарушения правил пересечения железнодорожных путей ужесточили. За большинство нарушений предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). При повторном нарушении водительское удостоверение заберут на год (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ). Скидки 50% при быстрой оплате штрафа больше нет.
Нарушение 1
Выезжают на переезд как только начинает подниматься шлагбаум.
Важно посмотреть и на светофор. Подвох в том, что иногда шлагбаум открывается до выключения запрещающего сигнала светофора (звукового сигнала). Через секунду-другую красный погаснет, но камера успеет зафиксировать нарушение.
Похожее нарушение — пытаться проскочить переезд, если шлагбаум уже начал опускаться.
Нарушение 2
Проезжают на красный, если тот горит слишком долго.
Так бывает — автомобили стоят у переезда 10–15 минут, состава не видно, а красный сигнал и не думает гаснуть. Поломка автоматики? Возможно. Но даже в этом случае пересечение переезда считается правонарушением.
Кроме того, на некоторых участках дороги, где скорость движения поездов снижена, светофор включается задолго до появления состава.
Придется подождать.
Нарушение 3
Пересекают пути вне железнодорожного переезда.
Если произошла поломка автоматики, нет связи со светофором и шлагбаумом, переезд закрывается автоматически. Движение для автотранспорта перекрывают до устранения неисправности. Тут-то у некоторых водителей и возникает желание проскочить железнодорожные пути где-нибудь подальше от цивилизации. Этот маневр смертельно опасен, а потому за него обычно лишают прав.
Нарушение 4
Не соблюдают дистанцию между автомобилями.
Скопившиеся у переезда машины после подъема шлагбаума начинают «гуськом» преодолевать переезд. Неожиданно снова загорается красный. Одна из машин оказывается в ловушке прямо на путях.
В такой ситуации можно лишиться не только прав, но и жизни. Поэтому выезжать на пути стоит только в том случае, если едущая впереди машина уже оставила достаточно места для остановки за переездом.
Нарушение 5
Выезжают на переезд, когда за ним образовался затор.
Это категорически запрещено Правилами, потому что водитель также рискует оказаться «запертым» на путях, где в любую минуту может появиться поезд. Выезжать на переезд можно, если за ним есть место для остановки.
Нарушение 6
Пытаются проскочить перед тихоходным поездом.
Если водитель способен увидеть на путях приближающееся транспортное средство (даже если оно очень далеко, а шлагбаум открыт и выключен запрещающий сигнал светофора) — выезжать на пути нельзя.
Нарушение 7
Обгоняют перед переездом.
Вне населенных пунктов о приближении к переезду информируют знаки 1.4.1–1.4.6 (приближение к железнодорожному переезду). Знаки с 1.4.1–1.4.3 устанавливают на правой стороне дороги, 1.4.4–1.4.6 — на левой.
Чем меньше полос на знаке, тем ближе переезд.
Знак с тремя полосами 1.4.1/1.4.4 указывает, что до переезда 150–300 м. Здесь разрешен обгон только тихоходов.
Знак с двумя полосами 1.4.2/1.4.5 устанавливают за 100–200 м до ж/д переезда. На этом расстоянии запрещен любой обгон. За нарушение ч. 4 статьи 12.15. КоАП РФ предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении лишат прав уже на год.
Знак с одной полосой 1.4.3/1.4.6 находится всего в 50–100 метрах от опасного участка. Здесь к запрету на обгон добавляется запрет на стоянку (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ).
Нарушение 8
Объезжают стоящие перед переездом автомобили.
Потому что хочется проскочить сразу после открытия шлагбаума. Этот опасный маневр строго запрещен пунктом 15.3 ПДД.
Нарушение 9
Устраивают стоянку около переезда.
Подъехав к ж/д переезду, водитель обязан остановиться у знака STOP или у разметки, либо в 10 метрах от путей.
Но устраивать стоянку (проще говоря, прекращать движение более чем на 5 минут) ближе 50 метров от железнодорожных путей — строго запрещено.
Нарушение 10
Разворачиваются на переезде.
Такой маневр может создать помеху другим участникам движения, привести к ДТП на путях. Многие водители забывают об этом запрете, потому что он не прописан в пункте 15 ПДД «Движение через железнодорожные пути». Зато он содержится в пункте 8.11 ПДД.
Нарушил за границей — права тоже отберут?
В большинстве стран, где наши водители любят брать авто в ренту во время отпуска, штрафы за нарушения правил пересечения ж/д путей серьезно бьют по кошельку.
- Черногория: от 150 до 1000 евро
- Молдова: до 3750 MDL (188 евро)
- Хорватия: до 664 евро
- Литва: 180–280 евро и лишение прав на 2–6 месяцев
- Азербайджан: 80 AZN (45 евро)
- Эстония: 400 евро
- Греция: 700 евро. Также могут лишить прав на 60 дней
- Чехия: до 101 евро на месте, до 202 евро через суд
- Болгария: до 150 BGN (77 евро)
- Италия: от 84 до 335 евро
- Португалия: до 600 евро
- Бельгия: 300 евро
- Франция: 135 евро
Фото: РЖД, АГН «Москва», МЧС, Unsplash.