10 типичных нарушений на ж/д переездах (есть опасные!)

партнерский материал

Этой весной ужесточили наказание за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. И обоснованно — именно тут часто происходят трагедии.

За шесть месяцев 2022 года на железнодорожных переездах произошло 104 ДТП, в которых пострадали 53 человека, 15 из них погибли.

Страшная статистика! Именно поэтому санкции за нарушения правил пересечения железнодорожных путей ужесточили. За большинство нарушений предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ). При повторном нарушении водительское удостоверение заберут на год (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ). Скидки 50% при быстрой оплате штрафа больше нет.

Нарушение 1

Выезжают на переезд как только начинает подниматься шлагбаум.

Важно посмотреть и на светофор. Подвох в том, что иногда шлагбаум открывается до выключения запрещающего сигнала светофора (звукового сигнала). Через секунду-другую красный погаснет, но камера успеет зафиксировать нарушение.

Похожее нарушение — пытаться проскочить переезд, если шлагбаум уже начал опускаться.

Нарушение 2

Проезжают на красный, если тот горит слишком долго.

Так бывает — автомобили стоят у переезда 10–15 минут, состава не видно, а красный сигнал и не думает гаснуть. Поломка автоматики? Возможно. Но даже в этом случае пересечение переезда считается правонарушением.

Кроме того, на некоторых участках дороги, где скорость движения поездов снижена, светофор включается задолго до появления состава.

Придется подождать.

Нарушение 3

Пересекают пути вне железнодорожного переезда.

Если произошла поломка автоматики, нет связи со светофором и шлагбаумом, переезд закрывается автоматически. Движение для автотранспорта перекрывают до устранения неисправности. Тут-то у некоторых водителей и возникает желание проскочить железнодорожные пути где-нибудь подальше от цивилизации. Этот маневр смертельно опасен, а потому за него обычно лишают прав.

Нарушение 4

Не соблюдают дистанцию между автомобилями.

Скопившиеся у переезда машины после подъема шлагбаума начинают «гуськом» преодолевать переезд. Неожиданно снова загорается красный. Одна из машин оказывается в ловушке прямо на путях.

В такой ситуации можно лишиться не только прав, но и жизни. Поэтому выезжать на пути стоит только в том случае, если едущая впереди машина уже оставила достаточно места для остановки за переездом.

Нарушение 5

Выезжают на переезд, когда за ним образовался затор.

Это категорически запрещено Правилами, потому что водитель также рискует оказаться «запертым» на путях, где в любую минуту может появиться поезд. Выезжать на переезд можно, если за ним есть место для остановки.

Нарушение 6

Пытаются проскочить перед тихоходным поездом.

Если водитель способен увидеть на путях приближающееся транспортное средство (даже если оно очень далеко, а шлагбаум открыт и выключен запрещающий сигнал светофора) — выезжать на пути нельзя.

Нарушение 7

Обгоняют перед переездом.

Вне населенных пунктов о приближении к переезду информируют знаки 1.4.1–1.4.6 (приближение к железнодорожному переезду). Знаки с 1.4.1–1.4.3 устанавливают на правой стороне дороги, 1.4.4–1.4.6 — на левой.

Чем меньше полос на знаке, тем ближе переезд.

Знак с тремя полосами 1.4.1/1.4.4 указывает, что до переезда 150–300 м. Здесь разрешен обгон только тихоходов.

Знак с двумя полосами 1.4.2/1.4.5 устанавливают за 100–200 м до ж/д переезда. На этом расстоянии запрещен любой обгон. За нарушение ч. 4 статьи 12.15. КоАП РФ предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении лишат прав уже на год.

Знак с одной полосой 1.4.3/1.4.6 находится всего в 50–100 метрах от опасного участка. Здесь к запрету на обгон добавляется запрет на стоянку (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ).

Нарушение 8

Объезжают стоящие перед переездом автомобили.

Потому что хочется проскочить сразу после открытия шлагбаума. Этот опасный маневр строго запрещен пунктом 15.3 ПДД.

Нарушение 9

Устраивают стоянку около переезда.

Подъехав к ж/д переезду, водитель обязан остановиться у знака STOP или у разметки, либо в 10 метрах от путей.

Но устраивать стоянку (проще говоря, прекращать движение более чем на 5 минут) ближе 50 метров от железнодорожных путей — строго запрещено.

Нарушение 10

Разворачиваются на переезде.

Такой маневр может создать помеху другим участникам движения, привести к ДТП на путях. Многие водители забывают об этом запрете, потому что он не прописан в пункте 15 ПДД «Движение через железнодорожные пути». Зато он содержится в пункте 8.11 ПДД.

Нарушил за границей — права тоже отберут?

В большинстве стран, где наши водители любят брать авто в ренту во время отпуска, штрафы за нарушения правил пересечения ж/д путей серьезно бьют по кошельку.

Черногория: от 150 до 1000 евро

Молдова: до 3750 MDL (188 евро)

Хорватия: до 664 евро

Литва: 180–280 евро и лишение прав на 2–6 месяцев

Азербайджан: 80 AZN (45 евро)

Эстония: 400 евро

Греция: 700 евро. Также могут лишить прав на 60 дней

Чехия: до 101 евро на месте, до 202 евро через суд

Болгария: до 150 BGN (77 евро)

Италия: от 84 до 335 евро

Португалия: до 600 евро

Бельгия: 300 евро

Франция: 135 евро

Фото: РЖД, АГН «Москва», МЧС, Unsplash.