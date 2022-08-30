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Персонаж Жюля Верна Филеас Фогг объехал мир за 80 дней. Журналист и автогонщик Андрей Леонтьев доехал от Москвы до Владивостока за шесть. Но параллельно с ним на скором поезде «Россия» ехала трэвел-блогер.

Впервые об этом проекте я услышал весной на Байкале, где Андрей Леонтьев руководил фестивалем «Дни скорости», установив несколько рекордов. Тогда он уже ходил с идеей устроить соревнование между поездом и машиной на маршруте Москва-Владивосток. И несмотря на то, что знал Андрея по пробегу от Магадана до Никеля (через всю страну) и другим многодневным пробегам, но в возможности победить поезд сомневался.

25 июля Андрей на стандартной Suzuki Vitara, преодолев 9000 километров по российским автодорогам, встречал с цветами на вокзале Владивостока скорый поезд «Россия». Букет был для трэвел-блогера Юлии Костюшкиной. А фокус в том, что Андрей и провожал Юлию в Москве 18 июля, помахав вслед удаляющемуся поезду… платочком.

Потом он сел за руль Suzuki и поехал обгонять экспресс — соблюдая при этом правила дорожного движения, конечно, ограничения скорости и необходимость отдыхать! Андрей ехал 6 суток и 16 часов, опередив поезд на 6,5 часов — и это несмотря на то, что в один из дней он проспал. Машина не сломалась, немного «сломался» водитель.

С ЗАПАСОМ НАДЕЖНОСТИ

То, что Леонтьев проспал, не стало катастрофой. Опытный водитель-рекордсмен с лихвой наверстал отставание на трассе «Амур» — даже несмотря на знаменитые «амурские волны». А вот любая поломка в пути могла бы стоить победы.

Еще на Байкале мы обсуждали, на каком автомобиле можно совершить такой бросок. Звучали разные варианты, в том числе Suzuki Vitara. События этого года сократили «шорт-лист» претендентов до нескольких кандидатур, из которых лучшей и оказалась Vitara. Компактный кроссовер не только очень надежен, но и отлично подходит для длительных пробегов.

Вторым «оружием победы» стало моторное масло Takayama 0W-20 GF-6, которое залили в двигатель Suzuki. Оно обеспечило максимальную защиту «сердца» машины и повысило экономичность — что было предельно важно в этом пробеге, ведь каждая заправка отнимала время.

И третье, едва ли не самое важное из технических деталей — летние шины, максимально легкие, ради экономичности, и надежные, чтобы не тратить время на ремонты. Леонтьев и не сомневался, что будет соревноваться с поездом на шинах Continental — он давно дружит с брендом. Нужно было определить модель. Представители компании предложили новинку — Continental UltraContact. Рекомендация оказалась правильной.

По пути Андрей выполнял тестовую работу — брал пробы масла из двигателя, чтобы потом отправить их в лабораторию, и замерял глубину протектора шин, чтобы оценить их ресурс в реальных условиях.

А НАМ КАКАЯ ПОЛЬЗА?

Этот проект показал, что на стандартной машине можно теперь не только доехать от Москвы до Владивостока, но и опередить при этом поезд. В целом качество дорог за последние годы заметно улучшилось — несмотря на отдельные сложные участки, например, между Улан-Удэ и Читой, где «ямочный» ремонт продолжается добрых полтора десятилетия.

Автотуризм в России на подъеме. И самые отчаянные вполне могут отправиться по маршруту Леонтьева. Только с поездами соревноваться не нужно: смысла нет. Все уже доказано и показано — смотрите ролик на Rutube.