Дороги для наших детей

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Каждый родитель желает, чтобы его ребенок находился в комфортной и безопасной среде. В том числе, по пути в школу и обратно. «За рулем» выяснил, в каких регионах дорогам возле общеобразовательных учреждений национальный проект «Безопасные качественные дороги» уделил особое внимание.

Самых маленьких родители развозят по утрам в садики и школы. А вот дети постарше добираются самостоятельно, но в силу возраста и недостатка жизненного опыта могут угодить в затруднительную ситуацию. К примеру, последуют примеру несознательного прохожего, который перебежит дорогу в неположенном месте. Дети ведь копируют нас с вами во всем. Или зазевавшийся водитель не заметит полустертую разметку перехода и не снизит вовремя скорость. Важно, чтобы сама инфраструктура подталкивала к аккуратности и соблюдению ПДД.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализует не только ремонт проезжей части, но и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: на таких участках обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофорные объекты, барьерные ограждения и дорожные знаки, а также наносят разметку. Все это снижает риск чрезвычайных происшествий для детей. Ну, а для нас — родителей, меньше поводов для беспокойства.

Что сделано по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а что предстоит?

За три прошедших года в порядок (то есть в нормативное состояние) привели более 2,1 тыс. участков таких дорог.

В 2022 году благодаря нацпроекту в регионах России обновляют более 3,2 тысяч километров дорог к школам и детским садам.

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации :

— В этом году специалисты продолжают ремонтировать, реконструировать и строить школьные маршруты. В 2022 году к нормативу будет приведено 976 участков таких дорог. Значительная часть объектов — 338 — обновлена уже к началу нового учебного года.

Саратовская область

В этом году в регионе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приводят в нормативное состояние более 20 объектов. Так, обновили школьные маршруты в Хвалынском, Вольском, Екатериновском, Балаковском, Перелюбском, Новоузенском, Базарно-Карабулакском и других районах. Например, по дороге Хвалынск — Ивановка — Алексеевка детей доставляют не только в общеобразовательную школу, но и в единственную в районе музыкальную. Талантливые выпускники отсюда становятся лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов.

Алексей Петаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области:

— Один из критериев, которым руководствуются специалисты при выборе дорог для ремонта, — ведут ли они к объектам соцсферы. В центре внимания школы, учреждения дополнительного образования, медицинские учреждения, спортивные объекты.

Брянск

Ремонт проводится на улице Молодой Гвардии в Бежице — на отрезке от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова. К нормативу приведут дорогу и тротуары, которые ведут к школе №39. Реконструируют дороги и к другим детским учреждениям. Родители уже оценили результаты национального проекта: «Очень хорошо, что отремонтировали дорогу возле седьмого лицея по улице Октябрьской в Брянске! Для безопасности установили ограждения, светофор! Теперь ребенка на учебу отправлять стало гораздо спокойнее», — поделилась мама шестиклассника Мария Юрьевна.

Грозный (Чеченская Республика)

В 2022-ом тут обновили дороги к семи детским образовательным учреждениям. Так, к началу работы всех грозненских дошкольных учреждений после июльских каникул — 1 августа — привели в нормативное состояние дороги, ведущие к ГБДОУ №121 «Селима», а также к детским садам «Королек», «Золотой ключик», «Нана» — это улицы Мурдалова, Битимирова, 2-й переулок Джамбула, Окраинная.

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Многие родители из близлежащих к дошкольным учреждениям улиц водят в сад детей пешком. По национальному проекту возле детсадов обустраивают пешеходные переходы и устанавливают соответствующие дорожные знаки, чтобы водители были предельно внимательны и снижали скорость. Важно, что подрастающему поколению уделяется такое внимание.

Полезный совет

Имейте ввиду, что у любой детской организации должен быть паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения. Это официальный документ, который включает в себя данные о маршрутах движения транспорта, передвижения пешеходов, присутствии светофоров, пешеходных переходов. Ознакомьтесь с ним. Если в таком паспорте указаны объекты, которых на деле их нет, либо близлежащие дороги нуждаются в ремонте, вы можете повлиять на ситуацию.

Оставьте обращение на интернет-ресурсе национального проекта «Безопасные качественные дороги», на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», а также в официальных аккаунтах национального проекта в социальных сетях.