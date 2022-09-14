Новые экотренды Москвы

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Парк Северного речного вокзала в Москве демонстрирует множество способов, которыми автомобилисты могут снизить уровень вредных выбросов. Не совсем понятная мысль? Объясняем!

Что мы делаем для экологии?

Как автомобилист может позаботиться об экологии? Большинство ответит на этот вопрос лаконично: ездить в экономичном режиме, не выбрасывать мусор из окон. А если есть возможность — пересаживайся на электромобиль.

Между тем, вариантов гораздо больше, просто не все задумываются о том, какую пользу может принести каждый из нас.

Новая мобильность

Некоторые автомобилисты выбирают для повседневных маршрутов велосипеды, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Кто-то сделал это из-за пробок и нехватки парковок, кто-то — из экономии. Но ведь это тоже вклад в экологию.

Общественный транспорт — тоже изрядная помощь. Особенно в Москве, где автобусы активно меняют на электробусы, а трамваи и метро изначально были максимально «зелеными».

Отдых под боком

Можно сократить пробеги на машине без ущерба для собственного удобства и комфорта. Курьеры привезут на дом любые товары, включая продукты. А развитие городской инфраструктуры позволяет не ездить далеко для отдыха и развлечений, как это было в 90-е годы, когда все ехали на Тверскую и на центральные бульвары. Чем больше мест притяжения в шаговой доступности в каждом районе — тем меньше нужно ездить!

Хороший пример — парк Северного речного вокзала в Москве. Два года назад само здание вокзала и пространство вокруг него открылись после долгих лет запустения и масштабной реставрации. Теперь это полноценная многофункциональная зона отдыха для всей семьи с аллеями, фонтанами, кафе, ресторанами и массой мероприятий, проводимых круглый год. У местных жителей появился отличный вариант проведения досуга рядом с домом. Больше не нужно ехать в центр, тратить время и бензин, загрязнять выхлопом атмосферу. Можно вообще не заводить машину, а докатиться до парка на велосипеде или самокате. Вся соответствующая инфраструктура здесь имеется.

Главный вокзал

Если говорить о речной инфраструктуре, то Северный речной вокзал — действительно главный! Величественное и вместе с тем ажурное здание речного вокзала — это памятник архитектуры, известный не только москвичам. Его построили в 1933–1937 годах.

Стилистически своими длинными балконами, арками и «трехпалубной» архитектурой здание напоминает туристический пароход.

Здание сразу стало «кинозвездой», появившись в фильме «Волга-Волга» 1938 года. Отметилось оно и в автомобильном плане. В 1940 году по его парадной лестнице проехал экспериментальный полноприводный фаэтон ГАЗ-61-64. Запечатлевшие это фотокадры облетели прессу всей страны.

Получилось не только полезно, но и очень красиво.

С заботой о братьях меньших

Интересные мероприятия в парке Северного речного вокзала проходят постоянно. В минувший понедельник столичный Департамент транспорта организовал мероприятие для детей. Мальчишки и девчонки младшего школьного возраста самостоятельно раскрасили больше сотни скворечников и развесили их по окрестным деревьям.

В Москве много пернатых, а вот мест для их комфортного пребывания не хватает. Теперь у них появились десятки домиков в экологически чистом месте мегаполиса. Любой желающий может подкормить птиц, что особенно важно зимой. Еду для них можно принести с собой или купить специальные смеси в вендинговых аппаратах парка.

Максим Ликсутов повесил скворечник в фирменных цветах московского транспорта. Заверил, что это дело ему знакомо с детства.

Вклад в сохранение и увеличение поголовья пернатых — это тоже весомый шаг в экологическом направлении. Его важность подчеркнул и посетивший мероприятие глава столичного Дептранса Максим Ликсутов:

— Два года назад по решению мэра Москвы Сергея Собянина вся территория парка, причалы и здание Северного речного вокзала были фактически заново отстроены. Он сразу стал главным портом столицы и новым любимым местом отдыха москвичей. Этим летом у нас рекордное количество посетителей. Например, за последние выходные лета парк посетило более 150 тысяч человек. Мы очень рады, что парк пользуется такой популярностью, поэтому уже начали формировать программу мероприятий на зиму.

Электричество наступает

Наверняка вы не знали вот о чем: все служебные машины на территории Северного речного вокзала — это компактные электромобили. Они подвозят пассажиров и багаж к теплоходам, доставляют на суда и в точки продаж продукты, помогают в уборке. Парковка с возможностью зарядки располагается на окраине парка.

Территорию парка Северного речного вокзала обслуживают пассажирские и грузовые микроэлектромобили. Такой плотности «зеленого» транспорта не увидишь больше нигде.

На закрытых территориях использование такого транспорта целесообразно, а в местах отдыха — просто обязательно. В следующем году по Москве-реке начнется полноценное движение электрических речных трамваев, которые станут еще одним полноценным видом городского общественного транспорта. А там, глядишь, увидим в «зеленом» исполнении и другие суда.

Как видите, даже такие мелочи, как поход в ближайший парк или изготовление детской поделки, могут принести пользу нашей природе. Вклад одного человека — мизер. Но ведь нас много! Давайте объединим усилия — и вклад в защиту природы будет весомым. Дети нам скажут спасибо.