Тест Geely Coolray: Четкий парень!

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Этот яркий автомобиль продается у нас два года. Недавно его обновили - «За рулем» проверил, что в нем изменилось.

Внешний вид

Мужчины любят глазами — это наблюдение не только про женщин. Это и про автомобили: мы покупаем те аппараты, которые визуально нам симпатичны. Авторам дизайна Geely Coolray, интернациональной команде под руководством британца Питера Хорбери, удалось сделать этот автомобиль ярким. Однако то, на что многие сразу обращают внимание — четыре выхлопных трубы и красные тормозные суппорты — это не бутафория, а по делу.

При обновлении автомобиль получил два новых цвета кузова — голубой и золотой. Так что теперь есть выбор из девяти расцветок. Не все автопроизводители предлагают такое разнообразие.

У нас на тесте комплектация Flagship Sport — максимальная. Дороже только спецверсия Nero, также вышедшая этим летом, — с черным кузовом, такими же черными, как на нашей машине, 18-дюймовыми колесами и названием серии на ковриках. Технически это такой же автомобиль.

На новых машинах зеркала оформлены под карбон, крыша сделана контрастной черной, а на ней стоит спойлер, намекающий на задиристый характер.

Глава шанхайского дизайн-центра Geely Гай Бергойн — так называемый интерьерщик. И поэтому салон Кулрея увлекает не меньше, чем внешний вид. В нем есть что-то и от британских люксовых машин, и от немецких. При этом образ в целом индивидуальный и — опять-таки! — яркий. Есть особо запоминающиеся черты — например, амбиентная подсветка салона, меняющая цвет в зависимости от выбранного режима движения.

Динамичность

Второй «плюс» Кулрея — он и правда быстрый. По данным производителя, разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды: для кроссовера B-класса — очень неплохо. Наши испытатели убедились, что данные реальны.

Под капотом стоит 150-сильный трёхцилиндровый турбомотор JLH-3G15TD, такой же, как на машинах одной шведской марки. Только там мощность 177 сил, а здесь 150. Вероятно, ее снизили ради более выгодной налоговой ставки.

А показатель крутящего момента подошел бы и двигателю побольше — 255 Нм от 1500 до 4000 оборотов в минуту, то есть тянет мотор отлично.

В паре с турбомотором работает 7-ступенчатый преселективный автомат, который обеспечивает неразрывный поток мощности. И работать его научили отлично — никаких дерганий, смена передач происходит быстро и незаметно.

Расход топлива у Кулрея не назовешь маленьким (впрочем, и большим — тоже не назовешь) — в среднем 10 литров на 100 км пути, но все компенсирует взрывная динамика.

Производитель допускает заправку 92‑м бензином, но если вы хотите, чтобы двигатель отработал положенный срок, лучше не экспериментировать, и заправлять 95-м, а 92-й допускается в исключительных случаях. Кстати, на автомобиль дается пятилетняя гарантия — знали об этом?

Управляемость

Архитектура BMA, которая лежит в основе Кулрея, разработана совместно с той же шведской маркой. Правда, здесь выбран вариант немного проще — сзади стоит балка, а не независимая подвеска. Но это не чувствуется.

Вообще по управляемости Coolray может дать фору многим одноклассникам. У него четкий ноль на руле, быстрые реакции. Вы всегда знаете, что у вас под колесами, и на какой угол они повернуты. Усилие на руле нарастает с увеличением угла. Сюда бы еще шины получше, чем штатные китайские с труднопроизносимым названием, которыми комплектуют на конвейере, — было бы вообще прекрасно.

Некоторые считают, что у Кулрея жесткая подвеска. Да, но нет! Не жесткая, а плотная. Автомобиль заточен под хороший, ровный асфальт, и динамичную езду. Подвеска соответствует задачам. Тем не менее на Кулрее можно спокойно отправляться и в дальнее путешествие. Тем более что дороги уже более-менее у нас.

Название Coolray «в лоб» на русский не переводится, оно образовано от «сool», то есть «крутой» и «ray», «луч». Сами производители же вообще говорят, что имели в виду «движение вперед».

Оснащенность

Комплектация Flagship Sport пропала с нашего рынка, когда Кулреи начали поставлять с завода «Белджи». Сейчас автомобили везут и из РБ, и из КНР. Конкретно эта — тестовая машина — китайского производства. Качество — не придерешься.

И чего тут только нет! Подогревы спереди и сзади (причем сзади — двухступенчатые), камера кругового обзора с трехмерной графикой на дисплее, панорамная крыша, многофункциональная мультимедийная система, автоматическая парковка, и многое другое.

Есть и даже невиданные в других машинах (во всяком случае, в кроссоверах B-класса) «фишки». Например, встроенный видеорегистратор. Автомобиль может снимать ваши поездки на переднюю видеокамеру — достаточно вставить карту MicroSD в cлот под пассажирским креслом и активировать функцию. Мелочь? Да, но за такие мелочи как раз и выбирают машину.

Цена

Да, автомобиль подорожал, как и все прочие марки и модели. Сейчас Coolray в топовой комплектации Flagship Sport без учета специальных предложений стоит 2,7 миллиона рублей. С учетом нынешнего ассортимента на рынке и того, что вы получаете за эти деньги, цена выглядит разумной.

Так посчитали многие, и из-за этого Coolray вытащил Geely в августовскую тройку лидеров российского рынка.

Фотограф Гущин Алексей.

Выражаем благодарность за предоставлении локации для съемок Центр городской культуры Графит.