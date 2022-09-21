40 регионов за 50 дней: это было Континентально!

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Можно ли сегодня купить новый автомобиль и без доделок отправиться на нем в такие места, где волки спать боятся? — Это страна энтузиастов, здесь возможно все.

Насколько большой автопробег можно организовать по России? Некоторые вспомнят, что протяженность нашей страны с севера на юг около 4000 км, с запада на восток — примерно 10 000 км. Команда журналиста, гонщика-рекордсмена Андрея Леонтьева из LAV Racing, организатора автофестиваля «Дни скорости на льду Байкала», в середине осени-начале зимы 2021 года провела автопробег «Страна энтузиастов», проехав за 50 дней через 40 российских регионов 25 512 км, то есть в среднем по 500 километров в день! По дорогам, которые называются так часто по недоразумению.

Стартовали на северо-востоке, в Магадане, — финишировали на северо-западе, в Никеле, недалеко от Мурманска (и границы Норвегии). Больше 6000 км проехали по грунтовым дорогам.

Почему «Страна энтузиастов»?

Экспедиция посещала самые интересные места страны, где участники встречались с местными энтузиастами своего дела, теми, кто беззаветно предан идее. Например, идее вернуть жизнь в родное селение, построить собственными руками автомобильный мост через яростную горную реку или реконструировать поморские кочи (это небольшое парусно-гребное судно) …

Экспедиционные автомобили, в том числе два Volkswagen Multivan T6.1 (все дизельные и полноприводные), были «обуты» в зимние шины фрикционного типа Continental VikingContact 7. Их выбрали из-за того, что предстояло ехать не только по заснеженным и обледенелым (то есть по-настоящему зимним дорогам), но и по теплому асфальту в южных регионах. Разумеется, в экспедиции участвовал технический эксперт Continental, который фиксировал данные о состоянии шин и дорожных условиях. Такие условия, как в этом пробеге, невозможно было бы смоделировать ни в лаборатории, ни на полигоне — так что опыт оказался бесценным.

Между прочим, некоторые из шин экспедиционных автомобилей прошли не 25 512 км, а почти 35 000! Автомобили на них доехали своим ходом на старт пробега из европейской части страны в Магадан. Можно сказать, прошли обкатку. А некоторые — потому что четыре шины потеряли на остром скальнике Колымского тракта, который режет колеса даже с усиленными боковинами. Хорошо, Андрей Леонтьев взял с собой приличный запас шин — знал, куда едет.

На той трассе — тряска, жуткая, вездесущая пыль, безлюдье и невероятная красота диких, но притягательных мест вокруг. Однако смотреть по сторонам, когда за рулем, — некогда. От надежности автомобиля и шин, от того, какой с собой запас топлива, на Колыме зависит твоя жизнь — вот такая северная романтика, диссонирующая с жизнью в мегаполисе XXI века. Но при этом, как уверяет Леонтьев, все, кто хоть раз побывал на Колыме, обязательно возвращаются. Почему? Никто не знает. Просто примите как даже не примету, но факт.

Четыре времени года

Сопровождать южную часть маршрута экспедиции выпало нашему главному шинному эксперту — Сергею Мишину. Он в очередной раз понаблюдал за поведением Continental VikingContact 7.

— На перегоне от Чоха до Владикавказа за 400 км мы умудрились попасть во все четыре времени года. Но благодаря фрикционкам никаких переходов не заметили и скорость не снижали.

Вдоль Ирганайского водохранилища ехали практически в летних, теплых условиях. На горных асфальтовых серпантинах эти шины вели себя как достойные летние, хорошо цепляясь и за теплое, и за прохладное покрытие. Во время импровизированной «гонки» по серпантинам нам даже показалось, что цепкость «седьмых Викингов» в поворотах близка к совершенно летним покрышка SportContact.

Ближе к самому длинному в России, Гимринскому тоннелю (длина более 4,3 км) попали в осень, за перевалом — в весну с гололедом и таящим на солнце снегом, а заехав пообедать в Дагестанский поселок с русским названием Дубки, внезапно оказались в настоящей зиме. С пургой, сугробами и наледью на дороге. В этих откровенно зимних условиях проблем тоже не возникло — шины легко справились со снежными переметами, уверенно разгребали мокрую снежную кашу и не пасовали на льду.

А если вспомнить пробные проезды по солончакам Калмыкии, щебенку и размокшие грунтовки, где «викингам» пришлось выступать в роли полувездеходных шин — понимаешь, что буквы «m+s» на боковину нанесены не зря.

Шины и машины

После Колымы экспедиция не потеряла ни одной шины — хотя, как выяснилось, самые отвратительные дороги в стране (оценочное суждение!) вовсе не в Магаданской, а в Рязанской области.

Пробег показал, что у Continental VikingContact 7 универсальный характер — эти шины в равной степени хороши на снегу и льду, скальнике и гравии, ровном асфальте и неровном.

Не подкачали и автомобили Volkswagen Multivan T6.1. Никакой специальной подготовки у машин «Страны энтузиастов» не было. Андрей Леонтьев хотел доказать, что по самым тяжелым дорогам страны можно ездить на автомобилях «из магазина». И доказал.