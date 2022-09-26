«Правильные» шины - сколько мы на них экономим?

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Замечали, как быстро на морозе умирает батарея смартфона? А если это огромная батарея в электромобиле? — тогда проехать дольше позволят правильные шины.

В начале марта этого года команда LAV Racing автомобильного журналиста, идейного вдохновителя и организатора фестиваля «Дни Скорости на льду Байкала» Андрея Леонтьева провела ресурсный тест, проехав на электромобиле Audi e-tron до полного разряда 364 км. Официальный запас хода этого электромобиля — 436 км. Но это — летом и на асфальте. А Андрею Леонтьеву и его напарнику Максиму Леонову пришлось ездить с работающими отопителем, в темноте (светили фары), по голому льду (даже малейшая пробуксовка снижает ресурс аккумуляторов). Помогло терпение пилотов и… шины Continental VikingContact 7. Рекорд занесен в Книгу рекордов России.

3 вопроса Андрею Леонтьеву

Зачем вы ставили этот рекорд?

Главная проблема электромобиля — сильно ограниченная по сравнению с обычным автономность. И она варьируется в большом диапазоне. Если нельзя существенно увеличить автономность применением аккумуляторов нового типа, можно использовать другие, доступные способы. Например, поставить легкие шины с отличным сцеплением — Continental VikingContact 7.

Какой была главная сложность?

Главное было удерживать скорость в 71 км/ч. Природный лед — это постоянное, хотя бы небольшое, но проскальзывание. Круиз-контроль использовать невозможно — радар перекрывал датчик комплекса фиксации. А удерживать одну скорость на льду в течение двух с половиной часов подряд на замкнутой трассе длиной восемь с небольшим километров физически тяжело. И скучно — особенно после езды на скоростях за 300 км/ч. Однажды я забылся и превысил до 110 км/ч…

Что происходит с электромобилем после полной разрядки?

На дисплее появляется 0 км запаса хода, но еще километров десять Audi e-tron продолжает ехать. Машина ограничивает скорость — 50 км/ч, потом 30 и плавно останавливается в байкальской темноте. Однако фары и отопитель продолжают работать! Безопасность в приоритете.

8 важных фактов о шинах Continental VikingContact 7

Continental VikingContact 7 — зимние нешипованные шины, которые также называют фрикционными шинами, шинами скандинавского типа, «липучками». Приоритетной задачей при разработке VikingContact 7 было обеспечение превосходных характеристик не только на снегу и льду, но и асфальте — как мокром, так и сухом. Как объясняют шинники, «зима бывает разная». В состав резиновой смеси Nordic, используемой в зимних шинах Continental, входят рапсовое масло для сохранения эластичности в разных температурных условиях, и большая доля диоксида кремния для активного сцепления (эта технология называется Active Grip Silica). Рапсовое масло распределяется в полимерной матрице резиновой смеси и передает свою способность сохранять гибкость на холоде остальным компонентам. Шина мягко адаптируется к любой холодной поверхности. Диоксид кремния также применяется в строительстве, стекольном производстве, для производства медикаментов и в пищевой промышленности. В небольшом количестве диоксид кремния всегда присутствует в организме человека. Новый направленный интеллектуальный рисунок протектора с большим количеством гибких соединительных элементов и смыкающихся ламелей повышают точность рулевого управления в экстремальных условиях на заснеженных, мокрых и сухих дорогах. В протекторе шины — множество трехмерных ламелей, улучшающих тяговые характеристики на льду. Более широкие ламели образуют снежные карманы: кристаллы снега в шине взаимодействуют со снегом на дороге и усиливают тягу и торможение на заснеженной поверхности. А кромки зацепления со снегом улучшают управляемость и торможение на обледенелых дорогах. Шины Continental VikingContact 7 улучшили по сравнению с предыдущим поколением по всем характеристикам на 2–7%. В реальности это значит дополнительные секунды и метры, спасающие нас от крупных неприятностей. Эти шины три года подряд побеждает в сравнительных тестах журнала «За рулем».

Совет «За рулем»

Высокотехнологичные современные шины и экономичная манера вождения позволили Леонтьеву и Леонову показать на электромобиле запас хода в зимних условиях, сравнимый с летним. Результат мог быть и еще больше при выключенном отопителе и более строгом соблюдении скоростного режима.

Этот опыт полезен не только владельцам электромобилей. И на обычном автомобиле зимой, особенно на большое расстояние, лучше ехать равномерно, без резких разгонов и торможений. Изменив таким образом манеру вождения, вы удивитесь расходу топлива (и, кстати, нервов). Езда будет безопаснее!