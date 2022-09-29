Как устроен железнодорожный переезд: 7 интересных фактов

партнерский материал

Железнодорожный переезд — один из самых сложных и опасных участков дороги. Понимание, как он устроен, помогает избежать страшных и часто непоправимых ошибок.

1. Как решают, сделать переезд регулируемым или нерегулируемым?

Все ж/д переезды делятся на 4 категории. Переезды с наиболее интенсивным движением поездов и автомобилей относят к 1 категории. Самые «спокойные» — к четвертой.

Переезды 1 и 2 категорий — освещаемые и регулируемые. Их оборудуют шлагбаумами, светофорами, порядок на них обеспечивает дежурный по переезду.

Переезды 3 и 4 категорий могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми, как освещаемыми, так и неосвещаемыми — это зависит от многих факторов. Строго соблюдать ПДД важно на переезде любой категории!

2. Как закрывается шлагбаум — автоматически или вручную?

Ручные шлагбаумы, открывающиеся дежурным по станции с помощью механического привода, сейчас встречаются редко — в основном в малонаселенной сельской местности. Там, где движение неинтенсивное, а перебои с электричеством случаются часто.

Электрические шлагбаумы дежурный по переезду открывает и закрывает, нажимая специальную кнопку. Полуавтоматический шлагбаум дежурный нажатием кнопки может только открыть, закрывается он автоматически.

Автоматический шлагбаум, как и следует из названия, работает полностью в автоматическом режиме (на щиток дежурного по переезду при приближении поезда подается сигнал).

3. Почему шлагбаумы закрываются задолго до прохода поезда?

Железнодорожный путь разбит на блок-участки, на границах которых установлены светофоры. Переезд закрывается, когда состав въезжает на блок-участок, находящийся на расстоянии максимального тормозного пути, который может иметь поезд на этой дороге. Ведь на одном и том же участке пути поезда могут ходить разные и с разной скоростью.

Пассажирскому поезду, следующему со скоростью 60 км/ч, для остановки нужно около километра, а «Сапсану» — почти три километра (длина тормозного пути зависит от массы и скорости состава, уклона пути и прочих факторов).

Так устроен железнодорожный переезд

4. Звуковая сигнализация уже сработала, а шлагбаум еще не закрылся, значит, можно проскочить?

При приближении поезда переезд начинает автоматически закрываться. Происходит это так:

сначала звенит звонок и светофор начинает мигать «красным»;

через несколько секунд закрываются шлагбаумы;

в последнюю очередь поднимаются заграждающие барьеры.

Проезжать под начинающий опускаться шлагбаум смертельно опасно. Кроме того, за такое нарушение оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав на срок от трех до шести месяцев (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ). При повторном нарушении прав лишают на год (ч. 3 ст. 12.1 КоАП РФ).

5. Заградительный барьер не откроется под днищем автомобиля?

На барьерах (УЗП) есть датчики наличия автомобиля — они не позволяют барьеру открыться под днищем автомобиля и повредить его. Поэтому, если автомобиль оказался «запертым» между устройствами заграждения, важно не паниковать, а продолжать движение. Когда вы наедете на барьер передними колесами, барьер сложится, давая вам дорогу.

Кроме того, положение крышки УЗП и состояние датчиков контролирует дежурный по переезду. При необходимости дежурный может опустить крышки барьеров или, наоборот, привести их в заграждающее положение.

6. На каких переездах стоят камеры?

Камеры фото- и видеофиксации нарушений могут стоять на любом пересечении ж/д путей с дорогами общего пользования. В обязательном порядке камеры ставят на переездах, где за последние три года произошло два и более ДТП с участием автомобилей и поездов.

Устройств с каждым годом становится все больше, поэтому рассчитывать на отсутствие камеры не стоит.

7. Какие нарушения может фиксировать камера на переезде?

Устройство фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора, попытки обгона, выезд на железнодорожную колею, остановку на путях и другие нарушения. Камеры легко могут зафиксировать несколько нарушений одновременно. Информация собирается в автоматическом режиме и передается в ГИБДД. Ответственность в большинстве случаев наступает по ст. 12.10 КоАП, которая предусматривает штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев. При повторном нарушении прав лишают на год (ч. 3 ст. 12.1 КоАП РФ).