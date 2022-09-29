Автобусные парки Москвы: зарплата, фитнес и футбол!

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Признайтесь, и у вас была детская мечта — оказаться за воротами автобусного парка, посмотреть, что там да как. Сейчас дети могут легко осуществить мечту: ГУП Мосгортранс регулярно проводит Дни открытых дверей. Мальчишки приходят на них целыми компаниями или с родителями. А их отцов и старших братьев ведет не только любопытство…

ГУП Мосгортанс — крупнейший в Европе оператор городского наземного транспорта, обслуживающий около 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются 2,8 миллиона пассажиров. В структуру предприятия входит 21 филиал, в том числе 7 автобусных парков и другие службы. В них заняты около 26 тысяч сотрудников. Но даже такого количества водителей и обслуживающего персонала не хватает!

Руководство Мосгортранса официально признает дефицит кадров: в столице не хватает примерно 2,5 тысяч водителей автобусов и электробусов. Чтобы их найти, компания и проводит Дни открытых дверей. Предыдущий День, 20 августа в филиале «Восточный» посетили около 500 человек, 150 подали заявки на трудоустройство.

А мы побывали на Дне открытых дверейв филиале «Южный». Он обеспечивает работу автобусных маршрутов в четырех округах столицы, в южной и центральной частях города. Парк на Каширском шоссе, 67 рассчитан на 400 автобусов, хотя, по словам директора филиала «Южный» Андрея Петровича Яшкина, в ближайшее время состав пополнит большая партия электробусов, а к 2030 году электробусов в Москве станет значительно больше, чем автобусов.

Что показывали и рассказывали?

Чтобы познакомить посетителей с перспективной техникой, на демонстрационную площадку привезли электробус КАМАЗ-6282. Такие электробусы эксплуатируются в столице с 2018 года, и, как утверждают представители «Мосгортранса», демонстрируют высокую надежность и беспроблемность в эксплуатации.

Пока же в парке служат в основном такие машины, как ЛиА3–4292, 5292 и 6213, также достаточно надежные и удобные для пассажиров и водителей. Посетители знакомились с устройством современных городских автобусов, общались с их водителями.

Отдельный стенд был посвящен пожарной безопасности. Всякий желающий мог научиться обращению с огнетушителем и примерить настоящую каску пожарного. Такими желающими были в основном мальчишки.

В кабинете предрейсового медосмотра водителей можно было пройти ту же проверку, что ежедневно проходят водители перед выходом на рейс: измерить давление и частоту пульса, подуть в алкотестер…

В технической зоне показывали, как обслуживается система кондиционирования автобуса и меняется патрубок системы охлаждения в рамках ТО. Техобслуживание автобусы проходят раз в 15 000 км — при том, что ежемесячный пробег составляет 7000 — 10 000 км. Таких пробегов нет даже у такси.

Парк огромен. Удивляет его чистота. Говорят, порядок не наводили специально ко Дню открытых дверей. И уж совсем удивительно, что в парке есть действующие библиотека, отлично оборудованный тренажерный зал, большой зал для футбола и баскетбола, и даже танцевальный зал!

Жаль, не удалось заглянуть в столовую. Но сотрудники парка уверяют, что кормят там прилично.

Этот День открытых дверей собрал около 500 посетителей. Из них около трети заполнили анкеты на трудоустройство. Хороший результат.

Какие требования к потенциальным водителям?

образование не ниже основного общего

обязательное прохождение медицинской комиссии

предварительное обучение

возраст от 21 года

Предпочтение отдают тем, у кого есть водительские удостоверения категории D или хотя бы B, С. Удобнее работать в автобусном парке живущим по соседству. Движение городского транспорта начинается рано, заканчивается поздно. Добираться до места работы на такси или своей машине дорого. Бесплатных парковочных мест водителям автобусов не дают.

Что обещают?

Водителям автобусов в Москве обещают заработную плату от 80 до 130 тысяч рублей. Максимальная зарплата указана для водителей высокой квалификации (впрочем, по уверениям сотрудников Мосгортранса), ее можно приобрести относительно быстро, за несколько лет работы.

Если у вас есть водительское удостоверение категорий B/С, на переподготовку к получению категории D потребуется 2,5 месяца. Если вовсе нет «прав», учиться придется 4,5 месяца. В это время вам будут выплачивать стипендию в размере 40 тысяч рублей.

Также сотрудникам Мосгортранса обещают бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве и пригородных электропоездах.

Что еще входит в соцпакет?

Ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью 28 календарных дней для всех работников Мосгортранса и дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска за работу с вредными (опасными) условиями труда.

Оплата путевок (из средств предприятия, фонда развития социальной сферы, горкома профсоюза и средств филиалов) в летние оздоровительные лагеря (ведомственные) в размере до 90% от их стоимости.

Денежные премии, нагрудные знаки, дипломы и другие виды поощрения.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

При 20-летнем трудовом стаже выход на пенсию в 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Полная оплата путевок на санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Обеспечение корпоративной одеждой контролеров пассажирского транспорта и водителей, работающих на регулярных городских (пригородных) пассажирских маршрутах, на заказных и школьных перевозках.

Организация для работников горячего питания на конечных станциях (где это предусмотрено маршрутным расписанием) и в столовых на территории филиалов.

Как получить эту работу?

заполнить анкету и направить вместе с откликом на вакансию дождаться приглашения на собеседование пройти собеседование предоставить пакет документов заключить трудовой договор приступить к работе

Работа тяжелая?

Конечно, работать водителем автобуса/электробуса в Москве непросто. Напряженное движение, ответственность за график и за безопасность пассажиров. Нужно иметь крепкие нервы и хорошее здоровье. Но эта работа очень нужна постоянно растущему, круглосуточно движущемуся городу. И водитель получает справедливую компенсацию за свой труд.

Так что если вы в поисках работы, когда-то мечтали сесть за руль автобуса и вас устраивают перечисленные условия, — смелее, вас ждут.