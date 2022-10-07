Персональные шипы: выбор экспертов для вашей машины

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Специалисты «За рулем» подобрали на Авито резину для автомобилей разных классов. Теперь каждый найдет вариант для себя.

B-класс. Топ за свои деньги

Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, VW Polo, Lada Vesta

Если в России сказать «автомобиль», то по умолчанию имеется в виду модель B-класса. Эти машины используются повсеместно: если вызвать такси, то приедет кто-то из пары Rio/Solaris, если заказать экспресс-доставку с маркетплейса, то ждите, что будет Lada Largus, а если ваши родители постоянно возят на дачу рассаду, то в бюджетном сегменте стоит рассмотреть прежде всего Lada Granta в кузове лифтбек.

Авто этого класса сочетают в себе: приемлемый порог входа (язык не поворачивается назвать его сегодня «низким»), надежную и понятную техническую часть, высокий клиренс и вместительный багажник. Это универсальные лошадки, который так полюбились нашему рынку: толкаться по утрам в пробках — никаких проблем, отправиться в соседний город к друзьям — легко, проехать по грунтовке на дачу — раз плюнуть. Поэтому при выборе резины в первую очередь нужно смотреть на то, как соотносится бюджет с задачами перед автомобилем.

Дисклеймер: так как мы рассматриваем так называемого сферического россиянина в вакууме, то будем считать, что в качестве зимней резины он покупает шипованный комплект типового размера.

Рекомендации экспертов «За рулем»

Cordiant Snow Cross 2

Начнем с самого экономичного варианта, а именно предложений отечественного производителя Cordiant. Модель Snow Cross 2 отлично зарекомендовала себя в бюджете до 5000 рублей за баллон. Неплохой вариант, который хорошо справляется в рыхлом снегу, но есть существенный недостаток в виде повышенной шумности. Но за такие деньги можно и музыку сделать громче.

Найти новые шины Cordiant Snow Cross 2



Найти б/у шины Cordiant Snow Cross 2

Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Модель, которая пришла на смену 5000-й серии и была разработана с оглядкой на наши зимние условия. Дополнительным плюсом можно назвать двухслойный каркас и жесткую боковину, которая спасает от контактов с бордюрами. Однако не стоит ждать от Bridgestone чудес в плане тишины — увы, они тоже довольно шумные, как и модель от Cordiant.

Найти новые шины Bridgestone Ice Cruiser 7000S



Найти б/у шины Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Goodyear UltraGrip Arctic 2

Люксовый вариант для B-класса, но вдруг найдутся смельчаки, которые решатся купить зимний комплект по цене в ~12 000 за одну покрышку. Но поверьте — оно того стоит. Из-за своеобразной формы шипа эта модель хорошо держит дорогу даже на высоких для зимы скоростях и не поддается сносу при торможениях. Но так как мы рассматриваем только шипованную резину, то будьте готовы к шуму, хоть и не такому сильному.

Найти новые шины Goodyear UltraGrip Arctic 2



Найти б/у шины Goodyear UltraGrip Arctic 2

Вердикт экспертов

Учитывая, что мы рассматриваем самый бюджетный класс, то для городского использования и максимальной экономии стоит остановиться на отечественном варианте от Cordiant — эта модель годится для большинства задач.

Зимнюю резину всегда можно найти на Авито. Как и новую, так и с минимальным износом. Чтобы искать среди новых комплектов, сразу отметьте «Новые» в строке состояния — площадка покажет только такие предложения. Сейчас на Авито более 860 тысяч предложений о продаже новых шин, дисков и колес.

С-класс. Для тех, кто в городе

Kia Ceed, Ford Focus, Mazda 3, Skoda Octavia, VW Golf

Среди представителей — сплошь легенды. Модели наводили шуму в России в богатые нулевые, когда рынок покорял Ford Focus второго поколения, Skoda Octavia A5, а на пятки им наступала Mazda 3 в кузове BK и Golf 5 и 6 поколений.

Обладатели авто C-класса, считается, редко выбираются на грунтовку. Но не забывайте, что в условиях российской зимы часто приходится грести в рыхлом снеге во дворах или скользить на обледенелых городских участках, поэтому важно выбирать резину, которая будет в состоянии справиться с такими условиями.

Рекомендации экспертов «За рулем»

Pirelli Formula Ice

Да, удивительно, но в качестве бюджетного варианта для C-класса будем советовать резину Pirelli — комплект новых покрышек обойдется немногим более 20 тысяч рублей. У компании есть не только премиальные, но и бюджетные линейки. Модель Formula Ice выпускается с 2015 года и за это время зарекомендовала себя как хорошая зимняя резина для городских условий. Опытные пользователи передают, что в условиях полного зимнего бездорожья есть риск застрять, но для своей цены — отличный вариант.

Найти новые шины Pirelli Formula Ice



Найти б/у шины Pirelli Formula Ice

Nokian Tyres Nordman 8

Технически Nordman 8 — это копия Hakkapeliitta 8, только при более демократичной цене. Финский производитель знает толк в зимней резине, поэтому в условиях гололеда покрышки ведут себя достойно даже после ледяного дождя и не твердеют в —40. Nordman 8 — относительно новая модель, и можно легко найти б/у комплект. Например, в Самаре продают почти свежие покрышки за 12 500 рублей.

Найти новые шины Nokian Tyres Nordman 8



Найти б/у шины Nokian Tyres Nordman 8

Michelin X-Ice North 4

Резина-легенда, которая пользуется популярностью среди автолюбителей уже несколько лет. Причем есть случаи, когда ее рекомендуют не только для повседневного городского использования, но и для соревнований по зимнему любительскому автоспорту. Прогнозируема как на снегу, так и на льду.

Найти новые шины Michelin X-Ice North 4



Найти б/у шины Michelin X-Ice North 4

Вердикт экспертов

Лучше переплатить за легендарность Michelin X-Ice North 4. Это один из лучших вариантов в классе. Да, он будет значительно дороже бюджетных шин Pirelli или других производителей, но зато вы сможете получить удовольствие от управления автомобилей зимой.

С помощью гибкой настройки фильтров поиска на Авито вы найдете именно тот комплект, который вам понравится. Можно выбрать необходимый радиус, профиль и ширину покрышки, а еще задать ценовой диапазон, чтобы точно найти то, что нужно.

Что нужно сделать с автомобилем до наступления холодов

Зима всегда приходит внезапно, поэтому нужно быть готовым заранее. Вот чек-лист того, что нужно сделать с автомобилем, прежде чем температура опустится ниже нуля.

1. Проверьте аккумулятор

Всегда неприятно прийти в морозное утро к машине и обнаружить, что она не заводится из-за севшего в ноль аккумулятора. Съездите в профильную станцию, которая покажет остаток емкости. Если емкость низкая, лучше подыскать замену.

2. Проверьте электрику

Разберитесь, дает ли генератор зарядку в нужном количестве, работает ли автозапуск, исправен ли стартер. Иначе есть риск не уехать на работу с утра.

3. Замените резинки дворников

Зимой дворники нужны чаще, чем летом. Поэтому лучше превентивно их заменить перед снегопадами.

4. Замените жидкость омывателя

При наступлении минуса вода в бачке омывателя быстро превратится в лед. Чтобы этого не допустить, следите за прогнозом погоды и перед наступлением холодов залейте незамерзающую жидкость.

5. Положите в багажник лопату

Просто для спокойствия.

6. Проверьте зимнюю резину

Перед наступлением холодов проведите ревизию покрышек: достаточно ли шипов, насколько стерт протектор, не поймали ли вы «шпионов» и не образовались ли трещины на боковине. Если есть сомнения, лучше заменить резину.

D-класс. Успешный успех и комфортный комфорт

Kia K5, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Skoda Superb

Вокруг D-класса — ореол успешности, так как типичные представители сильно отличаются от игроков из C-класса. Начиная с размеров и заканчивая более тонкими дизайнерскими решениями в экстерьере и дополнительными фишками-функциями.

При выборе зимней резины нужно учитывать преимущественную эксплуатацию на асфальтовых покрытиях. А принимая во внимание, что владельцы таких автомобилей предпочитают комфорт, то смотрим также на показатель шумности резины.

Рекомендации экспертов «За рулем»

Tigar Ice

Эта бюджетная модель 2018 года выпуска не хватает звезд с неба, но в размерности для D-класса она на лопатки кладет конкурентов по соотношению цена/качество. Да, владельцы жалуются, что при езде по пересеченной местности вылетают шипы, но так будет практически с каждой резиной. Также есть замечания, что резина довольно мягкая.

Найти новые шины Tigar Ice



Найти б/у шины Tigar Ice

Continental Ice Contact 3

Одна из среднеценовых моделей немецкого бренда Continental: например, комплект 17-го радиуса продают за 28 тысяч. Так как компания локализовала производство этой резины в России, то и найти ее можно по приятной цене. Владельцы сообщают о достойных качествах как на льду, так и в условиях снежной каши, но жалуются на вылетающие шипы. Если за первый год эксплуатации исчез ощутимый процент шипов, то можно обращаться в компанию в связи с гарантийным случаем.

Найти новые шины Continental Ice Contact 3



Найти б/у шины Continental Ice Contact 3

Nokian Tyres Hakkapeliitta 10p

Актуальная модель от финского бренда, которая вышла в 2021 году и вобрала в себя лучшие инженерные наработки. Сразу стоит отметить, что это самый дорогой вариант в подборке — цена за одну покрышку колеблется в диапазоне от 7 до 12 тысяч рублей, в зависимости от размера. Но за свежие технологии нужно платить, тем более технологичность этой резины оправдана хорошей управляемостью и низким шумом.



Найти новые шины Nokian Tyres Hakkapeliitta 10p



Найти б/у шины Nokian Tyres Hakkapeliitta 10p





Вердикт экспертов

Учитывая, что владельцы D-класса предпочитают комфорт цене, мы предлагаем не обращаться в бюджетному сегменту — его представители будут довольно шумными. Поэтому выбирать стоит между предложениями от Continental и Nokian.

Если хочется сэкономить, а в своем городе подходящих вариантов нет — обратитесь к поиску в других городах и воспользуйтесь Авито Доставкой. Если рядом с ценой товара есть изображение грузовика — товар привезут в любой город России. Нужно нажать «Купить с доставкой», выбрать удобный пункт выдачи или курьерскую службу, а еще указать адрес, имя, почту и телефон. Это безопасно — деньги резервируются банком и перечисляются продавцу только тогда, когда покупатель примет и проверит свой заказ.

Важные параметры при выборе зимней резины

Размер

Перед тем как настраивать фильтры по поиску резины, нужно понять, какой размер резины производитель рекомендует к установке на вашу модель автомобиля. Эту информацию можно найти на наклейке, которая обычно располагается на лючке бензобака или на стойке водительской двери. Если таких наклеек нет, то можно загуглить или посмотреть размер на боковине летней резины.

Шипы, липучка или всесезонка

Каждый кулик хвалит свое болото, поэтому тут нужно опираться исключительно на свои запросы. На льду лучше ведет себя шипованная резина, в условиях рыхлого снега и мягкой зимы подойдет липучка. Всесезонные шины — компромиссный вариант.

Рисунок протектора

Есть три варианта: симметричный ненаправленный рисунок, направленный симметричный рисунок и ненаправленный асимметричный рисунок.

Первый вариант — универсальный и подойдет для эксплуатации в деревне, так как самоочищается от грязи и влаги. Второй вариант — самый бюджетный, но более шумный и быстро изнашивается. Третий вариант — более дорогой, но лишен недостатков первых двух и отлично себя чувствует на дороге.

Экологичность

Использование экологичных и перерабатываемых материалов по большей части ни на что не влияет и, скорее, выступает как дань повестке. Но если вам не жалко переплатить за экологичность несколько тысяч рублей — планета будет признательна.

Кроссоверы. Новый народный класс

Renault Duster, Hyundai Creta, Skoda Karoq, Kia Seltos

Большие багажники, в которые влезет много груза, высокий клиренс и полноприводные опции позволят проехать там, где автомобили B- и C-классов останутся не у дел.

Владельцы кроссоверов — это обычно семьи с детьми, которым важен простор в салоне и возможность доехать до дачи по естественным неровностям и при этом не застрять. Поэтому при поиске зимней резины для кроссоверов нужно смотреть прежде всего на универсальные варианты, которые будут актуальны как в условиях города, так и на пересеченной местности.

Рекомендации экспертов «За рулем»

Cordiant Snow Cross 2 SUV

Бюджетное решение, которое подойдет для семейных людей. Второе поколение Snow Cross исправляет ошибки предшественника и за сопоставимый ценник предлагает достойную управляемость на скользкой дороге. Из минусов владельцы отмечают мягкость и шумность, но из бюджетного сегмента (5–7 тысяч за покрышку) это один из лучших вариантов.



Найти новые шины Cordiant Snow Cross 2 SUV



Найти б/у шины Cordiant Snow Cross 2 SUV

Hankook Winter i Pike RS2 W429

Вариант для тех, кто любит выбираться за пределы города. В условиях сложного ландшафта этот представитель ведет себя достойно и может вывезти из в меру глубокого снега. При этом модель не драматически дороже варианта от Cordiant — в районе 6–9 тысяч за покрышку, но если вы часто ездите на природу, то стоит присмотреться.



Найти новые шины Hankook Winter i Pike RS2 W429



Найти б/у шины Hankook Winter i Pike RS2 W429



Pirelli Winter Ice Zero

Премиум вариант от итальянского производителя, который все же больше подходит для городских условий. Но выбраться из заснеженного двора эта резина сможет без проблем. Приятной опцией является то, что есть варианты с технологией RunFlat, на которых можно передвигаться даже со спущенным колесом. Но за комфорт нужно платить: комплект из новых покрышек обойдется в плюс-минус 50 тысяч рублей.



Найти новые шины Pirelli Winter Ice Zero



Найти б/у шины Pirelli Winter Ice Zero

Вердикт экспертов

Лучше поэкономить и выбрать что-то дешевле, остановившись на модели от Continental. Да, она будет более шумной, но для того, чтобы передвигаться по городу и изредка выбираться на зимнюю дачу, вполне подойдет.

Чтобы быть уверенным в покупке резины на Авито, всегда можно узнать дату регистрации и историю продавца, а еще мнения других покупателей: отзывы защитят вас от недобросовестных продавцов.

Лайфхак: можно смотреть предложения только от продавцов с высоким рейтингом, поставив галочку на фильтре по рейтингу «4 звезды и выше».

Зима всегда может преподнести сюрпризы и в виде обильных снегопадов, и в виде аномальных морозов. Подготовиться к неожиданностям можно с Авито: здесь вы найдете не только популярные шины и диски, но и множество других полезных и редких мелочей — от мощных бустеров до накидок на сиденье с подогревом.