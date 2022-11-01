Новый транспорт для регионов — журнал За рулем

Новый транспорт для регионов

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Замечали, как обновляются автобусы, трамваи и троллейбусы по всей стране? Процесс этот идет, и быстро!

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» регионы только в период с 2020 по 2021 г. получили 1131 единицу нового общественного транспорта. Еще 333 машины поступят в автобусные и троллейбусные парки девяти регионов страны до конца этого года.

В числе первых по национальному проекту новые машины получила Пермь еще в 2020 году: туда поступили 42 новых автобуса ЛиАЗ, а в 2021 году автопарки города пополнили еще 37 автобусов НЕФАЗ.

Новый транспорт для регионов

Как выбирали регионы?

Для того чтобы получить новый общественный транспорт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», региону необходимо подать заявку и ждать ее одобрения: среди субъектов, подавших заявки, проводится конкурс, а побеждают в нем те, транспортные системы которых соответствуют ряду критериев, таких как:

  • наличие бесконтактных систем оплаты проезда;
  • организация выделенных полос для движения общественного транспорта;
  • наличие утвержденных документов транспортного планирования;
  • соблюдение расписания и пр.

Нетрудно заметить, что, таким образом, выигрывают те регионы, где уже приложили определенные усилия, чтобы повысить комфорт и безопасность для пассажиров общественного транспорта.

Новый транспорт для регионов

Больше всего единиц общественного транспорта было передано таким городам, как Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань и Саратов.

Что куда (ищите ваш регион)?

В 2022–2024 годах распределят 1161 машину в 21 город (из 44 подавших заявки). 9 регионов получат 333 машины до конца 2022 года.

Новый транспорт для регионов

Так, Улан-Удэ (Республика Бурятия) первым в этом году получил 11 автобусов большого класса. А вот, к примеру, в Брянске более востребованы троллейбусы, и туда отправят 14 новых машин.

Оператором программы поставок новых автобусов, троллейбусов и трамваев является
АО «Государственная транспортная лизинговая компания», подвижной состав приобретается с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.

Чем новые автобусы лучше?

Новый подвижной состав оснащен всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. К примеру, в автобусах большого класса, которые были поставлены в Улан-Удэ в 2022 году, предусмотрено:

  • сиденья в антивандальном исполнении;
  • USB-розетки в разных частях салона;
  • тонированные боковые стекла;
  • обогреватель-конвектор;
  • кондиционер;
  • речевой информатор;
  • световое информационное табло;
  • откидная аппарель и площадка для пассажиров в креслах-колясках;
  • 8 видеокамер и видеорегистратор;
  • функция предотвращения начала движения с места при открытой двери.

При этом все автобусы низкопольные, без ступенек у дверей. Человек просто делает один шаг, чтобы войти или выйти.

Новый транспорт для регионов

Для чего все это делается?

Точнее всего это сформулировал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин:

Без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать в пробках. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте по комфорту не уступали личным автомобилям.

Многие пассажиры уже оценили столь удобную альтернативу личному транспорту. А вы в их числе?

Новый транспорт для регионов

Замечали, как обновляются автобусы, трамваи и троллейбусы по всей стране? Процесс этот идет, и быстро!

Новый транспорт для регионов — фото 1367445Новый транспорт для регионов — фото 1367446Новый транспорт для регионов — фото 1367447Новый транспорт для регионов — фото 1367448Новый транспорт для регионов
Новый транспорт для регионов

Замечали, как обновляются автобусы, трамваи и троллейбусы по всей стране? Процесс этот идет, и быстро!

Новый транспорт для регионов — фото 1367447Новый транспорт для регионов — фото 1367445Новый транспорт для регионов — фото 1367446Новый транспорт для регионов — фото 1367448Новый транспорт для регионов
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