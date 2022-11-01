Новый транспорт для регионов

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Замечали, как обновляются автобусы, трамваи и троллейбусы по всей стране? Процесс этот идет, и быстро!

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» регионы только в период с 2020 по 2021 г. получили 1131 единицу нового общественного транспорта. Еще 333 машины поступят в автобусные и троллейбусные парки девяти регионов страны до конца этого года.

В числе первых по национальному проекту новые машины получила Пермь еще в 2020 году: туда поступили 42 новых автобуса ЛиАЗ, а в 2021 году автопарки города пополнили еще 37 автобусов НЕФАЗ.

Как выбирали регионы?

Для того чтобы получить новый общественный транспорт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», региону необходимо подать заявку и ждать ее одобрения: среди субъектов, подавших заявки, проводится конкурс, а побеждают в нем те, транспортные системы которых соответствуют ряду критериев, таких как:

наличие бесконтактных систем оплаты проезда;

организация выделенных полос для движения общественного транспорта;

наличие утвержденных документов транспортного планирования;

соблюдение расписания и пр.

Нетрудно заметить, что, таким образом, выигрывают те регионы, где уже приложили определенные усилия, чтобы повысить комфорт и безопасность для пассажиров общественного транспорта.

Больше всего единиц общественного транспорта было передано таким городам, как Нижний Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Казань и Саратов.

Что куда (ищите ваш регион)?

В 2022–2024 годах распределят 1161 машину в 21 город (из 44 подавших заявки). 9 регионов получат 333 машины до конца 2022 года.

Так, Улан-Удэ (Республика Бурятия) первым в этом году получил 11 автобусов большого класса. А вот, к примеру, в Брянске более востребованы троллейбусы, и туда отправят 14 новых машин.

Оператором программы поставок новых автобусов, троллейбусов и трамваев является

АО «Государственная транспортная лизинговая компания», подвижной состав приобретается с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.

Чем новые автобусы лучше?

Новый подвижной состав оснащен всем необходимым для комфортных и безопасных поездок. К примеру, в автобусах большого класса, которые были поставлены в Улан-Удэ в 2022 году, предусмотрено:

сиденья в антивандальном исполнении;

USB-розетки в разных частях салона;

тонированные боковые стекла;

обогреватель-конвектор;

кондиционер;

речевой информатор;

световое информационное табло;

откидная аппарель и площадка для пассажиров в креслах-колясках;

8 видеокамер и видеорегистратор;

функция предотвращения начала движения с места при открытой двери.

При этом все автобусы низкопольные, без ступенек у дверей. Человек просто делает один шаг, чтобы войти или выйти.

Для чего все это делается?

Точнее всего это сформулировал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин:

Без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать в пробках. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте по комфорту не уступали личным автомобилям.

Многие пассажиры уже оценили столь удобную альтернативу личному транспорту. А вы в их числе?