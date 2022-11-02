Гиславед возвращается!

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На наш рынок возвращается шведский бренд Gislaved. А владелец этой марки, компания Continental перезапустила производство на калужском заводе.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

Остановимся на трех самых актуальных моделях.

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ВАРИАНТ С ШИПАМИ

Gislaved NordFrost 200 — наиболее востребованная модель доступного по цене и полюбившегося всем по качеству скандинавского брэнда. Она сделана для сложных дорожных условий, в первую очередь для северной зимы, отвечает высоким европейским требованиям к безопасности. Применение облегченных шипов (масса каждого меньше грамма) с твердосплавными сердечниками увеличенного диаметра из инновационного материала позволило увеличить количество шипов в каждой шине.

Модель NordFrost 200 обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшествующей моделью практически по всем основным параметрам. В частности, торможение и тяга на льду стали эффективнее на 6%, управляемость на ледяной поверхности выросла на 3%. Повышена и износостойкость — что особенно важно в наше время.

ДЛЯ РАЗМЕРЕННОЙ ЕЗДЫ, С КОМФОРТОМ, БЕЗ ШИПОВ

Continental VikingContact 7 фрикционного типа (нешипованные) подойдут тем, кто выбирает комфортную езду зимой при сохранении высокого уровня безопасности. Эта модель — многократный победитель независимых тестов, в том числе и журнала «За рулем». Шина демонстрирует уверенное сцепление на самых разных типах дорожного покрытия — от мокрого асфальта в городах до снежных накатов или даже неукрепленного грунта на загородных дорогах.

Именно на этих шинах больше 25 000 км проехали в прошлом году автомобили экспедиции «Страна энтузиастов», организованной журналистом и автопутешественником Андреем Леонтьевым и командой ЛАВ Рейсинг. Маршрут пробега от Магадана до Мурманской области по дорогам всех типов и разным климатическим зонам. Экспедиция доказала, что эти шины могут применяться по всей стране, а не только в южных регионах или в мегаполисах.

Шина Continental VikingContact 7 изготовлена из адаптивной резиновой смеси, обеспечивающей активное сцепление с дорожным полотном благодаря технологии Active Grip Silica. Она отличается повышенной курсовой устойчивостью на скользком покрытии, обладает достойными тяговыми характеристиками и эффективно тормозит на заснеженных дорогах, а за счет направленного рисунка протектора с большим количеством гибких соединительных элементов для отвода воды отлично сопротивляется аквапланированию — что важно при резком потеплении. Или если вы тоже любите путешествовать по стране.

ХАЙ-ТЕК (ШИПЫ ДВУХ ВИДОВ, КОТОРЫЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ В ПРОТЕКТОРЕ НАДЁЖНО)

Continental IceContact 3 создана с использованием ряда современных технологий. Одна из самых интересных — уникальная система крепления шипов StudOn Retention Technology, которая повышает срок службы шины и безопасность движения в зимний период. В процессе производства поверхности шипов покрывают адгезивным составом, а затем робот вставляет их в посадочные отверстия рисунка протектора. На следующем этапе шипы буквально впаиваются в резиновую смесь при высокой температуре. Эту технологию удержания шипов Contnintal разработала и стала применять первой в мире.

Осенью мы были свидетелями уникального эксперимента Continental: легковой автомобиль весом около 1500 кг с шинами IceContact 3 был подвешен вверх колесами на кране и провисел так больше двух часов, удерживаемый только шипами с креплением StudOn Retention Technology.

Таким образом, подтвердились показатели, зафиксированные в ходе тестов шины в лабораториях Continental. Крепление шипов с адгезионным покрытием обеспечивает на 400% более прочную фиксацию, чем это возможно при использовании обычных процессов ошиповки. Каждый шип может выдерживать усилие на вытягивание до 50 кг (500 Н) без отрыва от протектора шины.

Двойная ошиповка

Но и это еще не все. В шинах Continental IceContact 3 применяется инновационная технология TwinStud — сочетание двух видов шипов. Шипы зафиксированы в протекторе под разными углами для повышения сцепления. Одни за счет расположения граней твердосплавных вставок улучшают сцепление в продольном направлении, другие — в поперечном. А управляемость в поворотах на скользких дорогах улучшается благодаря расположению шипов в плечевой зоне под углами плюс и минус 10 градусов.

Также шина IceContact 3 приобрела симметричный направленный рисунок протектора: требовалось более эффективное удаление воды и слякоти из пятна контакта.

ШИННЫЙ ЗАВОД КОМПАНИИ В КАЛУГЕ

Шинный завод компании в Калуге обеспечит спрос на автомобильные шины отечественных покупателей в преддверии зимнего сезона. Предприятие выпускает зимние и летние шины для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей размером от 14 до 21 дюймов брендов Continental, Gislaved и Matador.

На протяжении последних 5 лет завод сохраняет статус лидера по качеству среди всех заводов компании Continental.

Устойчивую деятельность предприятия обеспечивают высококвалифицированные специалисты. Многие из сотрудников за годы работы на производстве в Калуге стали признанными международными экспертами. На данный момент в штате ООО «Континентал Калуга» работает более одной тысячи человек.

Фото: Дмитрий Шишкин, Continental.