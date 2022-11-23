На машине установлены шины Continental IceContaсt 3, к шипам прикреплены тросы, датчики на которых фиксируют 380–400 кг нагрузки на каждое колесо. Понятно, что о безопасности эксперимента подумали: из автомобиля слиты все жидкости.
В этом положении «испытуемый» провисел более двух часов и удерживался только силой крепления шипов в протекторе. Разумеется, так автомобиль не смог бы провисеть бесконечно долго (да это и не входило в задачу тестирования): под некоторыми шипами резина чуть натягивалась, особенно это было заметно сбоку, ведь шипы подвергались экстремально жесткому воздействию. Специалисты Continental утверждают, что фирменная технология крепления шипов позволяет удерживать до 50 кг веса на отрыв шипа из протектора. В каждом колесе было установлено 30 «ушей» или точек крепления. То есть с расчетом на 1,5 тонны, а в сумме выходило 6 тонн — это максимальная расчетная масса, которую могла выдержать такая конструкция на тросах.
Ресурс зависит только от вас
Этот этап тестирования был не первым: на неделе в компании провели пробное подвешивание, которое показало, что шипы способны выдержать такую нагрузку. То есть на одной неделе автомобиль подвешивали дважды, и шипы с этим справились.
Справятся они и с нашими дорогами: в компании отмечают, что в среднем ресурс IceContact 3 составляет три-четыре года. Так как это премиальные шины, их как правило ставят на автомобили подороже и помощнее. Тем же кто-то предпочитает «пенсионерский» стиль езды (никого не хотим обидеть!), то есть максимально спокойный и аккуратный, шиповок хватит лет на пять.
Справятся они и с нашими дорогами: в компании отмечают, что в среднем ресурс IceContact 3 составляет три-четыре года. Так как это премиальные шины, их как правило ставят на автомобили подороже и помощнее. Тем же кто-то предпочитает «пенсионерский» стиль езды (никого не хотим обидеть!), то есть максимально спокойный и аккуратный, шиповок хватит лет на пять.
И еще один приятный момент — шины IceContaсt 3 производят на нашем заводе в Калуге: в Continental считают Россию «скандинавским» рынком, что значит — здесь жесткая зима. Они предназначены для горожан, которые используют автомобиль каждый день, в том числе и для вылазок за город.
- Вставить. Чтобы гарантировать удержание, инженеры Continental применили уникальную технологию крепления шипов StudOn Retention Technology. Поверхность шипов покрывают адгезивным составом, а затем робот вставляет их в посадочные отверстия протектора. На следующем этапе производства шипы буквально впаиваются в резиновую смесь при высокой температуре. В компании утверждают, что такую технологию они использовали первыми в мире.
- Распределить. Распределяют шипы в шинах IceContact 3 особым образом, согласно концепции TwinStud или «смещенной ошиповки». Каждый шип всегда соприкасается только со свежим льдом, а не с фрагментом, разбитым другими шипами.
- Специализировать. В одной шине используются два типа шипов необычной формы с множеством граней и кромок зацепления. Шипы с канавками отвечают за удержание автомобиля во время поворотов, без канавок — за сцепление во время ускорения и торможения. Если первый тип шипов зафиксированы в протекторе под постоянным углом в плюс/минус 10 градусов относительно направления качения для стабилизации в поворотах, то вторые шипы расположены перпендикулярно движению для лучшего сцепления на прямой. Количество шипов для торможения и тяги в два раза больше, чем шипов для управляемости.
И еще любопытный факт — шина-то с маслом!
Для этой шины инженеры переработали состав резиновой смеси, добавив в нее небольшое количество рапсового масла. В результате протектор сохраняет гибкость даже при низких температурах.
Что касается измельченного льда, который собирается вокруг шипов, то для него в шине прорезаны специальные «ледяные карманы», где скапливается ледяная крошка. Центробежная сила «вытряхивает» карманы, очищая шипы от ледяной крошки для лучшего сцепления при каждом обороте колеса. Эти ребята хорошо учили физику в школе!
Фото: Дмитрий Шишкин
Партнерский материал, erid: 4CQWVSZH9PQNRT215JR
Мы попытались вырвать шипы из шины — вот что получилось