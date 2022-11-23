







Для этой шины инженеры переработали состав резиновой смеси, добавив в нее небольшое количество рапсового масла. В результате протектор сохраняет гибкость даже при низких температурах.





Что касается измельченного льда, который собирается вокруг шипов, то для него в шине прорезаны специальные «ледяные карманы», где скапливается ледяная крошка. Центробежная сила «вытряхивает» карманы, очищая шипы от ледяной крошки для лучшего сцепления при каждом обороте колеса. Эти ребята хорошо учили физику в школе!