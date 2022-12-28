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Сравнили четырех операторов сервисов аренды автомобилей в Москве — Делимобиль, BelkaCar, СитиДрайв и Яндекс Драйв.

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Сколько стоят поездки, число машин в автопарке, зоны использования, а также длительность поездок и количество пользователей — вот некоторые параметры, по которым департамент транспорта Москвы сравнил московских операторов каршеринга.

Чьи машины свободнее

Больше всего автомобилей у Делимобиля — 12 050 штук. На втором месте — Яндекс Драйв, у которого в парке 7800 машин. Третье место занимает Ситидрайв с 6646 автомобилями. У BelkaCar — 4540 машин. Но не будем судить только по этому параметру.

Лидерами по количеству активных клиентов являются Делимобиль и Яндекс Драйв — более 1 млн у каждого, которые совершают 56,7 тысяч и 32,4 тысячи поездок в сутки соответственно. На втором месте по популярности — Ситидрайв (700 тысяч пользователей и 26,8 тысяч поездок в сутки), а на третьем — BelkaCar (600 тысяч пользователей и 28,6 тысяч поездок в сутки). То есть, более-менее соразмерно автопаркам.

При этом самая большая продолжительность поездок — у BelkaCar (113 минут). Автомобили Ситидрайва тоже арендуются более чем на полтора часа (в среднем на 98 минут). Делимобилями пользуются чаще в течение часа, а самые короткие поездки — у Яндекс Драйва (40–45 минут).

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В результате, самыми занятыми оказываются автомобили Ситидрайва, которые совершают в сутки в среднем по 6 достаточно продолжительных поездок. На втором месте — машины BelkaCar: 5,9 долгих поездок на каждую в сутки. Найти свободный автомобиль Делимобиля проще — они заняты по 5 часов в сутки (в среднем на каждую машину приходится по 5 поездок длительностью по часу). Самыми же свободными оказались автомобили Яндекс Драйва — в среднем, по 4,8 коротких поездок в сутки.

Чьи машины доступнее по цене

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Самая низкая стоимость минуты поездки и минуты ожидания — у BelkaCar: от 8 и 3 рублей соответственно. Поездка на машине Яндекс Драйва стоит столько же, но цена минуты ожидания — от 3,5 рублей. Машины Ситидрайва обходятся дороже — от 8,64 рубля за минуту, но за ожидание берется лишь от 3 рубля в минуту. Самыми же дорогими оказались автомобили Делимобиля — от 10,9 рубля за минуту поездки и от 4,5 рубля за минуту ожидания. Напомним, что режим ожидания активируется, когда двигатель выключен — во время походов в магазины или других ситуациях.

Если рассматривать суточные тарифы, то лидеры меняются. Так у Ситидрайва можно взять машину на 24 часа всего за 1099 рублей (естественно, это цена «от»). На втором месте — BelkaCar, аренда автомобилей которого в сутки стоят от 1580 рублей. На третьем месте — Делимобиль с ценником от 1910 рублей. Самые же дорогие суточные аренды — у Яндекс Драйва, так как автомобиля дешевле 2140 рублей вы у компании не найдете.

Какие машины доступны

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Но здесь нужно учитывать, из каких автомобилей состоят автопарки компаний. Самый богатый выбор — у Делимобиля. Можно выбирать среди машин европейского, японского, корейского, американского и китайского производства, есть немало премиальных машин и даже электромобили Tesla.

У Ситидрайва выбор скромнее, в основном, за счет отсутствия ряда премиальных седанов, купе и кроссоверов.

Автопарк BelkaCar составляют, в основном, субкомпактные бюджетные Kia Rio и VW Polo, есть Mercedes—Benz CLA и GLA, а также китайские кроссоверы, в том числе премиальные Exeed и Haval.

Примерно так же выглядит автопарк Яндекс Драйва, где вместо корейских бюджетников представлены чешские Skoda Rapid, но есть и бизнес-седаны BMW и Mercedes—Benz и даже раритетные Ford Mustang, найти место стоянки которых можно по фильтру «Легенда».

Такое разнообразие московского автопарка каршеринга, самого крупного в Европе (30 тысяч автомобилей), возможно благодаря поддержке Правительства города. Например, в этом году размер выплачиваемой субсидии на покупку новых машин был увеличен в два раза, до 450 млн рублей. Также даются скидки на парковочные разрешения, срок которых был продлен с 3 до 4 лет, и теперь они выдаются на машины в возрасте до двух лет. Благодаря этому срок работы автомобилей в каршеринге увеличился на год.

Другие преимущества каршеринговых компаний

В течение года Яндекс Драйв запустил немало интересных для клиентов сервисов. Например, ввел кешбэк за поездки и расширил доступ к машинам премиум-сегмента, начал поощрять аккуратных водителей и запустил тариф «Сугроб» со скидками за откопанный автомобиль

BelcaKar тоже запустила партнерскую программу лояльности БелкаБонус и оснастила автомобили новыми детскими креслами. Также заработал тариф МТС Premium с 10-процентной скидкой и появились новые зоны завершения аренды в Подмосковье в конце туристических маршрутов, что было сделано совместно с Комитетом по туризму Московской области и 2ГИС. В результате BelcaKar получила статус Народный Каршеринг 2022.

У Ситидрайва появилась новая программа лояльности с 5 уровнями: «Автолюбитель», «Заводила», «Энтузиаст», «Человек машина», «Звезда дороги». Также появилась возможность брать в поминутную аренду электромобили, включая Teslу Model Y. Кроме того, в компании можно заказать автомобиль ко времени и расплачиваться бонусами СберСпасибо. Зона же поездок была расширена и появился фиксированный тариф на них.

В автопарке Делимобиля в 2022 году тоже появились электромобили Tesla, а также возможность аренды любого автомобиля на месяц и «конструктор тарифов». Кроме Tesla в автопарке появились премиальные машины BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Теперь, зная все особенности каршеринговых компаний, вам будет проще выбрать свою. Но ничто не мешает быть клиентов сразу нескольких каршерингов — никакие членские взносы платить не нужно.

Выгода каршеринга

Пользователи каршеринга не вкладываются в покупку автомобилей, не тратят деньги на их обслуживание и ремонт, включая шиномонтаж, не платят транспортные налоги и не покупают страховки. Кроме того, они не теряют свое время на заботы, связанные с машинами, и нервы.

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Каршеринг выгоден и другим участникам дорожного движения. С 2015 года число поездок в сутки увеличилось в 72 раза, а число машин каршеринга — в 83 раза. За семь лет жители и гости города совершили больше 217 млн поездок. Сегодня ежедневно совершается 130 тысяч поездок. При том, что на каждый автомобиль приходится 5–6 поездок. А на 1 автомобиль приходится в среднем 6–7 поездок в день, машины каршеринга заменяют более 108 тысяч личных автомобилей на улицах города и области. Это заметно снижает нагрузку на дороги.

Количество же ДТП с участием автомобилей каршеринга постоянно снижается. В 2022 году их стало меньше на 9%. То есть, число ДТП с каршерингом сегодня меньше, чем с число аварий с личными автомобилями.

Фото: «Дептранс Москвы»