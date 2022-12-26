Новая разметка России

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Лучший рассказчик о городе — тот, кто там живёт. Лучшие путеводители всегда пишут местные жители. Самый прекрасный гид — кто делает это по желанию, а не только за деньги.

Страна у нас огромная, а народных гидов по ней в общем и нет. Компания Continental предлагает вам (да, именно вам, читатель этой строки!) поучаствовать в создании «народной карты» автомаршрутов по России. Кроме помощи коллегам-автолюбителям и возможности проявить себя в творчестве это еще и шанс выиграть приз*. Например, полный бак топлива.

По прогнозу Ростуризма**, в 2022 году в регионах нашей страны отдохнет 61 миллион человек — что близко к рекорду 2019 года (65 миллионов). При этом популярность все больше набирают путешествия на автомобилях: их выбирает каждый третий турист.

Если вы путешествуете за рулем, то…

Начинаете путешествие, как только садитесь за руль.

Экономите, если едете всей семьей или большой компанией.

Отвлекаетесь от рутины и можете без суеты обдумать что-то важное.

Составляете маршрут и расписание поездки так, как нужно и хочется именно вам.

Корректируете маршрут и график во время путешествия по собственному усмотрению.

Видите более разнообразную картинку, чем в окне поезда или иллюминаторе самолета.

Не знаете, что ждет за следующим поворотом. А радостное удивление — как раз то, что запомнится (а не то, что вы снимаете телефоном!).

БАК ЗА РУБЛЬ

Компания Continental давно пропагандирует автотуризм по России. В октябре 2022 года компания запустила акцию «Путешествуйте вместе с Continental». Участники проекта (а это все желающие) создают интерактивную карту путешествий по России и могут рассказать как о самых известных туристических достопримечательностях, так и — что самое важное и полезное для таких же туристов! — поделиться новыми направлениями и необычными локациями.

Одним из этапов проекта является конкурс #Контипутешествие, в рамках которого каждый получает возможность выиграть приз — полный бак топлива всего за 1 рубль!

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Это фотоконкурс, так что без фото не обойтись. Но смартфоны с хорошими камерами есть сегодня почти у всех. А сделать снимок с машиной может любой: нужно только вспомнить, как выглядят иллюстрации в журнале «За рулём», и попытаться повторить. Не с первого раза, но точно получится не хуже.

В сообществе Continental Russia в соцсети ВКонтакте вы найдете приложение #Контипутешествие (большая кнопка в шапке группы), в котором любой пользователь может рассказать о своем автопутешествии, оставив отметку с геолокацией, описанием места и фотографиями из поездки.

Все геометки на интерактивной карте содержат короткую историю поездки или рассказ о достопримечательности регионов нашей страны, а также фотографии автомобилей участников проекта.

За первые два месяца проекта количество запусков приложения #Контипутешествие в социальной сети ВКонтакте превысило 2 000 раз, а пользователи поставили более 1 500 отметок на карте — от Мурманска до Камчатки.

В проекте также приняли участие авто-тревел-блогеры Михаил Рябинин и Илья Воробьев.

Вот что думает о нем Михаил Рябинин:

— Классно вот так вместе создавать по-настоящему интерактивную карту путешествий по России, отмечая интересные места, которые будут полезны другим любителям автотуризма. Это настоящая «народная карта путешествий».

И Илья Воробьев:

— У каждого любимый уголок свой. И только тот, кто там родился, знает, что в нем прекрасного. Здорово, что есть возможность показать всем родной город или регион! И это не путеводитель, где каждый кадр снят в наилучших условиях и сильно отредактирован, здесь каждый человек увидит настоящую живую картинку.

Я родился и вырос в Москве, поэтому решил рассказать про интересные локации в радиусе 70 километров от города. Мой маршрут начинается с Японского парка в Куркино, проходит через живописное Куркинское шоссе, захватывает споттинг около аэропорта Шереметьево и заканчивается в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Истре. Также я разместил на карте другие точки из моих автопутешествий.

Интерактивная карта поможет людям не только изучать страну, но и создавать красивый, эстетичный контент. Проект Continental #Контипутешествие помогает людям узнавать нашу страну.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ

1. Для участия в проекте достаточно быть зарегистрированным пользователем Вконтакте. Дополнительной регистрации или установки приложение не требует. И не забудьте подписаться на аккаунт Continental Russia.

2. Сфотографировать автомобиль во время поездки или в любом месте на территории России (в кадре не должно быть видно других шин, кроме Continental).

3. Отметить в приложении #Контипутешествие в ВК геолокацию, о которой хотел бы рассказать. Чем больше историй, тем лучше! Ведь есть гарантированный приз тому, что оставить больше всего отметок на карте.

4. Прикрепить фотографию автомобиля, места и короткую историю поездки или рассказ о достопримечательности данного региона, и добавить хэштег #Контипутешествие.

5. И все, вы получили возможность стать победителем конкурса выиграть полный бак бензина!

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Один из участников конкурса — петербуржец Федор Демидов, путешествующий на BMW третьей серии. Он сделал множество отметок на народной карте. Например, вот что написал Федор об отметке по адресу Чувашская республика, Чебоксары, Историческая набережная, 14:

«Здесь стоит огромный монумент Матери-Покровительнице. Высота — 46 м. Фигура женщины-чувашки в национальном уборе — обобщенный монументализированный образ. Руки, раскинутые в стороны, и это означает не только встречающий, но и охватывающий жест, обещающий покровительство нашей земле и народу. Монумент стал неофициальным символом города. Находится в возрожденной исторической части города на древнем холме, примыкающем к западной набережной Чебоксарского залива, увидите издалека. Не ошибетесь. #Контипутешествие».

Реплика автора материала

Я бывал в Чебоксарах не раз, но этот монумент — при его заметности — не видел или не помню. Но хорошо помню бронзовых Кисю и Осю на чебоксарском Арбате (бульваре купца Ефремова). Тем более интересно, что автор у этих памятников один — скульптор, художник-портретист Владимир Нагорнов. Жаль, у меня нет фотографии машины с Кисой и Осей: они в пешеходной зоне. Но теоретически условия конкурса можно выполнить и в этом случае, совместив фото памятника и машины.

А по соседству, на той же улице — памятник Маленькому принцу авторства Анастасии Соколовой. Между прочим, памятники этому литературному герою есть еще в Абакане, Боровске, Санкт-Петербурге, Чите и Казани. Спорим, не знали об этом? Теперь узнаете — благодаря проекту Continental. И еще многое!

7 ВОПРОСОВ О ГЛАВНЫХ ФОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА

1. Кто может принять участие?

В Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

2. Где проводится конкурс?

Конкурс проводится на территории Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе Continental по адресу https://vk.com/continentalru

3. Какие сроки проведения конкурса?

Конкурс проходит в несколько этапов. Общий срок проведения конкурса — с 19 октября 2022 года по 26 декабря 2022 года (включительно). Даты отдельных этапов расписаны в Положении о конкурсе, размещенном на сайте проекта, в группе Continental Russia и в приложении.

4. Какой приз можно получить?

Победитель получает электронный промокод на оплату топлива на сумму от 2400 рублей через сервис Яндекс.Заправки. Электронные промокоды распространяются на любой вид моторного топлива на АЗС (бензин, дизельное топливо, газ), которые поддерживают функционал Яндекс.Заправки

5. Когда можно воспользоваться призом?

Период использования приза: с 30 октября 2022 года по 25 октября 2023 года.

При использовании участником конкурса части суммы промокода, оставшаяся часть сгорает.

6. Что необходимо для использования электронного промокода?

Используйте активированный промокод при оплате топлива с помощью приложения Яндекс.Заправки. Чтобы воспользоваться промокодом, скопируйте его из полученного по электронной почте письма и вставьте в соответствующее поле приложения «Яндекс.Заправки» в разделе «скидки и бонусы». Активация двух промокодов одновременно невозможна. При использовании участником Конкурса части суммы промокода, оставшаяся часть сгорает. Для оплаты с помощью промокода необходимо заплатить 1 рубль — его спишут с вашей карты при оплате топлива на АЗС.

7. Можно ли вместо промокода получить деньги?

Нет, по правилам конкурса, приз нельзя получить в денежном эквиваленте.

*Согласно условиям Положения о конкурсе.

**12.08.2022, Tourism.Interfax.ru, https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/90521/

**12.01.2022, Autostat.ru, https://www.autostat.ru/infographics/50388/

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