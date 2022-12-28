Geely Tugella 2022: как звучит?

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Три места, где мы сегодня проводим большую часть времени: на работе, дома и… в машине. И вот там-то все должно быть приятно и красиво.

Тестируя обновленный купе-кроссовер Geely Tugella, автор «За рулем» заметил, что звук в нем стал каким-то другим по сравнению с предыдущей версией. Но что именно изменилось — показали и доказали эксперты по car audio.

Столичная студия Stereo Systems началась с того, что ее основатели решили: машина — это не только средство передвижения, но и место, где можно слушать музыку так, как ее задумывали исполнители. Стали участвовать в соревнованиях (и выигрывать их!) в том числе международного уровня и «строить» аудиосистемы — сначала для друзей-знакомых, а после — всех желающих. C Geely Tugella (дорестайлинговой) приходилось работать неоднократно, так что эта модель хорошо знакома. А с рестайлинговой «Тугеллой» в максимальной комплектации Flagship Sport специалистов Stereo Systems познакомил «За рулем». И они вдумчиво изучили автомобиль.

ЧТО ИМЕННО ИЗМЕНИЛОСЬ?

В дорестайлинговой «Тугелле» стояло максимум восемь динамиков. В рестайлинговой, в комплектациях Flagship и Flagship Sport, установлено 12 динамиков Bose. По два — высокочастотника и среднечастотника — в каждой из дверей, один — в центре торпедо (центральный канал), два в багажнике и сабвуфер в запасном колесе. Для «раскачки» сабвуфера в полости заднего правого крыла спрятан усилитель мощности.

Головное устройство получило девятую версию операционной системы Andriod — это повысило скорость его работы и увеличило функционал. Мультимедийная система, например, может работать со стриминговыми сервисами, имеющими в базе аудиотреки высокого качества. Разумеется, можно подключать и внешние источники звука — например, смартфон. Также у мультимедийной системы есть функция дублирования экрана смартфона на дисплее (который, кстати, 12,3 дюйма по диагонали).

ЧТО ТАКОЕ BOSE?

Bose — марка акустики родом из США. Названа так в честь Амара Боуза, бывшего электриктехника и звукорежиссера, бывшего профессором знаменитого Массачусетского технологического института более 45 лет.

А началось все также с увлечения: Амар хотел, чтобы его домашняя аудиосистема звучала как концертная. Для этого вместо одного большого динамика в каждой колонке он поставил девять небольших и долго их настраивал, получив в итоге желаемый эффект отраженного звучания, как в концертных залах. Было это в 60-х годах прошлого века

Реализм звучания стал «визитной карточкой» Bose. Теперь акустикой этой марки комплектуют домашние аудиосистемы высшего класса, ставят на премиальные автомобили, яхты, самолеты, даже космические шаттлы! И озвучивают стадионы.

КАК ТЕСТИРОВАЛИ ЗВУЧАНИЕ?

Для теста аудиосистемы Geely Tugella эксперты Stereo Systems применяли технические треки, которые позволяют оценить не только правильность распределения звука по каналам и сбалансированность частот, но и распределение сцены. Условно говоря, позволяет ли звучание композиции представить нам вокалиста в середине сцены, ударную установку — в глубине, гитару справа от вокалиста, а саксофон слева. В обновленной «Тугелле» сцена рисуется правильно.

Экспертов по автозвуку удивила способность аудиосистемы «Тугеллы» читать и воспроизводить треки высокого разрешения (Hi-Res), то есть с более высокой частотой дискретизации и/или разрядностью, чем у CD (обычно 96 или 192 кГц при разрядности в 24 бита). По официальным данным, мультимедийная система Geely Tugella способна воспроизводить файлы форматов: mp3; m4a; flac; ogg.

Не меньшее удивление вызвало и то, что при тестировании «розовым шумом» и специальным микрофоном акустика отыгрывала 30 Гц вместо заявленных 80 Гц. То есть частотный диапазон акустики больше, чем указывает сам производитель.

Как изменилось звучание в новой «Тугелле»?

Высокочастотный диапазон преобразился, подсобрался низкочастотчный диапазон, появился сабвуфер, и его влияние очень хорошо слышно. Появилась так называемая «атака» — способность динамиков быстро реагировать на изменение уровня и частоты сигнала. В общем, звучание стало намного выразительнее.

Интереснее всего в «Тугелле» звучит теперь электронная музыка. Похоже, это соответствует вкусам аудитории: модель покупают, в первую очередь, те, кто следит за новинками техники.

Основа хорошего звука — шумоизоляция. Какая здесь?

В массовых автомобилях шумовиброизоляция не бывает достаточной, и она часто нивелирует звучание даже хорошей аудиосистемы. Но у «Тугеллы» в целом неплохая шумоизоляция и достаточно толстый металл кузова, так что паразитных резонансных колебаний меньше, чем могло бы быть.

Однако если вам хочется вообще концертный салон, но шумовиброизоляцию можно улучшить, а фактически — сделать все заново, разобрав салон и проклеив его специальными матами. Положительный эффект обычно дает и проклейка крыши, но в автомобилях с панорамной крышей (как здесь) это невозможно. Вернее — возможно, но смысла не имеет.

Что просили изменить в дорестайлинговой «Тугелле»?

И владельцы Geely Tugella, и хозяева других автомобилей чаще всего просят установить сабвуфер, чтобы получить более агрессивное звучание. Похоже, в Geely знали об этом и выполнили пожелания клиентов.

Также часто покупатели «перепрошивали» головное устройство. Специалисты по автозвуку считают, что эта процедура не приносит желаемого результата. Потраченные на «перепрошивку» деньги лучше было пустить на шумоизоляцию: эффект от этого заметнее.

МОЖНО ЛИ ЕЩЕ УЛУЧШИТЬ ЗВУК В ОБНОВЛЕННОЙ «ТУГЕЛЛЕ»?

Конечно — ведь нет предела совершенству. Но есть ряд ограничений. Например, штатное головное устройство не только интегрировано в дизайн салона, но на него еще и завязана работа многих других систем автомобиля (в частности, климат-контроля). Придется подумать про подключение другого источника звучания — отдельным блоком.

Штатная акустика хороша, но можно поставить еще лучше (и за совсем другие деньги), причем за те же самые сеточки, скрытно, так что в салоне не изменится ничего.

Под сиденьями достаточно места для небольших процессорных усилителей.

Также у автомобиля достаточно большой багажный отсек. Если владелец готов пожертвовать пенопластовым пеналом под полом (хотя бы частично), можно поставить пару усилителей.

По выводу экспертов, Geely Tugella прекрасно подходит для создания аудиосистем соревновательного уровня.

Андрей Щепин, эксперт по автозвуку:

— Компания Geely услышала пожелания покупателей модели Tugella и существенно изменила звучание аудиосистемы, а также расширила функционал мультимедиа. Конечно, это не Hi-Fi или Hi-End, но системы таких классов создаются по индивидуальному заказу. Для массового автомобиля Tugella звучит отлично!

Благодарим за помощь в подготовке материала студию Stereo Systems и СК «Лужники.

Фото: Алексей Гущин, Geely, Bose.

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