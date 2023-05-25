Из 11 739 Героев Советского Союза военных водителей совсем немного. В основном «Золотой Звездой» награждали летчиков, артиллеристов, танкистов, моряков, связистов, пограничников, партизан, подпольщиков и разведчиков... Героев-водителей можно пересчитать по пальцам: все имена есть на монументе возле станции метро «Тропарево» в Москве. И только 21 000 автомобилистов награждены орденами и медалями за подвиги во время Великой Отечественной войны – хотя их были сотни тысяч, и высшей награды достоин каждый.