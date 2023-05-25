Как стать героем:
три невыдуманные истории о водителях Великой Отечественной
«Крутить баранку» – так небрежно говорили о шоферской службе. Во время Великой Отечественной делать это приходилось не только в тылу, но и на передовой, под шквалом пуль и бомбежками, подвозя снаряды и эвакуируя раненых. Герои! Наш рассказ о них.
Из 11 739 Героев Советского Союза военных водителей совсем немного. В основном «Золотой Звездой» награждали летчиков, артиллеристов, танкистов, моряков, связистов, пограничников, партизан, подпольщиков и разведчиков... Героев-водителей можно пересчитать по пальцам: все имена есть на монументе возле станции метро «Тропарево» в Москве. И только 21 000 автомобилистов награждены орденами и медалями за подвиги во время Великой Отечественной войны – хотя их были сотни тысяч, и высшей награды достоин каждый.
Армия водителей
Военные водители служили везде. Возили боеприпасы и провизию для пехоты, орудия и снаряды для артиллерии, горючее, смазочные материалы и боеприпасы для танков, самолетов, кораблей… Во время наступательных операций быстро перемещали большие подразделения. Помогли спасти целый город – Ленинград. Без них невозможна была бы реактивная артиллерия (да, «Катюши»), развитие которой повлияло на ход войны.
  • В июле 1941 года численность РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) составляла 3 380 000 человек.
  • Количество автотранспорта в Красной армии – 272 600 единиц, в основном грузовики и специальные машины.
В первые месяцы войны армия понесла тяжелые потери. Но уже в 1943 году, еще до открытия второго фронта и начала поставок по ленд-лизу, численность автомобильной техники возросла до полумиллиона единиц, а к весне 1945 года достигла 664 500 автомобилей. Каждая машина была закреплена за водителем, а то и двумя, каждую обслуживали механики, их действия координировали командиры. Целая армия!
За полтора года существования военно-автомобильной «Дороги жизни» перевезли больше 1 615 000 тонн грузов и эвакуировали из Ленинграда 1 376 000 человек!
«За рулем» рассказывает о самых значимых и ярких подвигах водителей времен Великой Отечественной войны.
Артюх Владимир Кузьмич
– Что ж, не страшно было?
– Страшно, – говорит. –
Страшно, только нужно... –
И об этом смолк.
Служба – это служба,
Подвиг – это долг.

5 января 1940 года красноармейцу Артюху Владимиру Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 198).
Легко узнается Твардовский. Это отрывок из стихотворения «Шофер Артюх». Написано оно в 1940 году. Владимир Артюх стал первым Героем Советского Союза из военных водителей, получив это звание во время советско-финской войны «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство».

Красноармеец Артюх, шофер 7-го отдельного понтонно-мостового батальона, на своем грузовике возглавил колонну машин и под огнем доставил полупонтон к реке Тайпален-Йоки, ускорив переправу.

Во время Великой Отечественной войны Владимир Артюх воевал на Ленинградском и Центральном фронтах, окончил Ленинградское военно-инженерное училище и Высшую офицерскую автомобильную школу. Демобилизовался в звании лейтенанта и работал в 3-м таксопарке в Ленинграде.

Имя Владимира Кузьмича идет первым в списке Героев Советского Союза на стене Уссурийского Высшего военного автомобильного командного училища.
Гривцов Александр Иванович

На этом фронтовом снимке Александр Гривцов серьезен – хотя был весельчаком и остроумцем. Говорят, именно он придумал подвешивать в кабине солдатский котелок с гайками – «антисон» по-военному.
Имя этого героя не только в упомянутых списках. В Октябрьском районе Санкт-Петербурга, между набережной Мойки и площадью Мира есть переулок Гривцова. До 1952 года он назывался Конным, потом Демидовым (стояла усадьба знаменитых уральских заводчиков). После войны ленинградцы решили увековечить имя Героя Советского Союза, совершавшего подвиги на Ленинградском фронте.

Александр Гривцов родился в Курской области в крестьянской семье. После семилетки работал водителем автобазы. В 1941 году был призван в РККА. Служил шофером 4-го легкого артиллерийского полка 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й ударной армии Ленинградского фронта. Отличился во время освобождения Эстонской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

11 февраля 1944 года во время форсирования Нарвы в районе деревни Долгая Нива Сланцевского района Ленинградской области Гривцов без потерь «переправил материальную часть подразделения (орудие и боеприпасы) на западный берег». И всего через неделю после этого погиб, доставляя боеприпасы и продовольствие окруженному дивизиону под огнем артиллерии. Похоронен в поселке Синимяэ, Эстония. Александру Гривцову не было на тот момент и 30 лет.
В поселке Щирец Львовской области на территории бывшей воинской части установлен барельеф в честь Героя Советского Союза Гривцова. 12 лет назад он был еще цел…

В 5-м выпуске журнала «За рулем» за 1958 год вышла статья о подвиге Гривцова:

Не обращая внимания на интенсивный огонь, на смертельную опасность, Гривцов подвел машину к орудию, с помощью Богданова взял его на крюк и рванулся к своим. Вслед за ним вывел свою машину и Богданов. Так, буквально из-под носа противника, ценная и нужная боевая техника была доставлена в расположение наших подразделений.
Земляных Филимон Иосифович

24 марта 1945 года красноармеец Филимон Земляных был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3581.
Филимон Земляных родился в 1915 году в деревне Логашкино Тюменской области. Получил начальное образование, в 1937–1939 годах служил в РККА. В 1941 году вновь призван. В августе 1944 года являлся шофером 1620-го легкого артиллерийского полка 34-й легкой артиллерийской бригады 20-й артиллерийской дивизии прорыва 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР.

Вот как рассказывал о подвиге Филимона Иосифовича журнал «За рулем» (№ 5 1960 года, заметка «Водитель-артиллерист» в рубрике «Молодежи – о героях-водителях»):

«Прорвавшись на машине с боеприпасами сквозь огонь к своей батарее, Филимон увидел, что в расчетах не осталось ни одного боеспособного номера. И в этот момент танки противника вновь полезли на батарею.

Земляных бросился к уцелевшему орудию, быстро зарядил его… Снаряд прошил корпус танка. Из пробоины вырвалось пламя, охватившее спустя несколько секунд всю машину.
Три последующих выстрела были произведены по второму танку, упорно приближавшемуся к орудию. Третий снаряд попал в цель. Танк замер на месте. Взрывом с него сорвало башню. Чтобы не разделить той же участи, третья машина задним ходом отошла в укрытие.

Земляных начал выносить раненых к машине. Но в это время из-за холма вражеский танк поджег ее.

Водителю удалось огнетушителем сбить пламя, устранить повреждения автомобиля, забрать раненых и благополучно доставить их на медицинский пункт».
Мы постараемся рассказать и о других героях-водителях Великой Отечественной войны, удостоенных высших правительственных наград или чьей единственной, но самой дорогой наградой стала победа Родины. Безмерного уважения достоин каждый из них.
Мы постараемся рассказать и о других героях-водителях Великой Отечественной войны, удостоенных высших правительственных наград или чьей единственной, но самой дорогой наградой стала победа Родины. Безмерного уважения достоин каждый из них.
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