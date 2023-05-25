Имя этого героя не только в упомянутых списках. В Октябрьском районе Санкт-Петербурга, между набережной Мойки и площадью Мира есть переулок Гривцова. До 1952 года он назывался Конным, потом Демидовым (стояла усадьба знаменитых уральских заводчиков). После войны ленинградцы решили увековечить имя Героя Советского Союза, совершавшего подвиги на Ленинградском фронте.



Александр Гривцов родился в Курской области в крестьянской семье. После семилетки работал водителем автобазы. В 1941 году был призван в РККА. Служил шофером 4-го легкого артиллерийского полка 65-й легкой артиллерийской бригады 18-й артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва 2-й ударной армии Ленинградского фронта. Отличился во время освобождения Эстонской ССР от немецко-фашистских захватчиков.



11 февраля 1944 года во время форсирования Нарвы в районе деревни Долгая Нива Сланцевского района Ленинградской области Гривцов без потерь «переправил материальную часть подразделения (орудие и боеприпасы) на западный берег». И всего через неделю после этого погиб, доставляя боеприпасы и продовольствие окруженному дивизиону под огнем артиллерии. Похоронен в поселке Синимяэ, Эстония. Александру Гривцову не было на тот момент и 30 лет.

