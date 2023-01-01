Весь путь команды реконессанса (за редкими исключениями) проходит по бездорожью – полям, пыли и грязи и проселочным дорогам, которыми пользуются только местные жители. Режим движения – пробуксовки, интенсивные разгоны и торможения, высокие обороты, езда внатяг, преодоления спусков, подъемов и бродов. Двигатели работают в режиме повышенной нагрузки, о чём говорит и расход топлива: он выходит даже больше, чем в городском цикле. Фактически пройденные машинами километры нужно переводить в обычные с коэффициентом как минимум 1.5, а организаторы заявляют даже о тройной нагрузке по сравнению с обычной эксплуатацией. Соответственно, реально намотанные на одометры в рамках реконессанса 6000 км можем приравнять как минимум к 9000 – 11 000 км обычной эксплуатации.