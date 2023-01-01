Тестируем моторное масло – проверка на бездорожье
Мы провели ресурсный тест моторного масла G-Energy, присоединившись к организаторам ралли-рейда «Шелковый путь» в рамках разработки маршрута. Масло отработало полноценный межсервисный интервал в тяжелых дорожных условиях под высокими нагрузками.
Автор: Кирилл Милешкин.
Основной вопрос российских автомобилистов последнего года: какое масло лить в машину? Для грамотного подбора хорошей альтернативы порой не хватает опыта. Ошибка может обернуться переборкой двигателя ценой в сотни тысяч рублей. Мы решили протестировать продукт одного из крупнейших и самых известных игроков на рынке. Его можно найти в крупных магазинах, маркетплейсах и на АЗС, что минимизирует риск купить подделку.
Проверка спортом
Важный момент: как проходят испытания масел перед тем, как их запустят в серию? Только лабораториями, пусть и оснащенными по последнему слову науки и техники, тут не обойдешься. Так, эксперты по разработке и испытаниям G-Energy вот уже много лет работают в самых экстремальных гонках, в том числе на ралли-рейде «Шелковый путь». Это серьезное испытание бездорожьем протяженностью несколько тысяч километров. Техника проходит маршрут на пределе возможностей. Всё здесь работает в тяжелых условиях, включая каждый узел и компонент автомобиля. Если моторное масло хорошо зарекомендовало себя в гоночных условиях, оно тем более будет надежно работать в обычной эксплуатации.
Автоспорт — ровесник самого автомобиля. На протяжении всей его истории на гоночных трассах обкатываются инновационные решения, которые затем переходят на серийные машины. Из наиболее значимых выделим турбонаддув, дисковые тормоза, непосредственный впрыск топлива, руль с кнопками управления различными функциями, облегченные материалы (алюминий, углепластик, титан).

А еще в гоночных машинах зачастую работают перспективные технические жидкости. Экстремальные нагрузки помогают совершенствовать продукты или разрабатывать новые. Превратившись в серийный продукт, такое масло гарантированно выдержит 10 000 — 15 000 км обычной городской езды. Поэтому мы захотели увидеть, как именно реальный ресурс и характеристики масел G‑Energy проверяются с помощью таких гоночных проектов.
С повышенной нагрузкой
Тяжелый режим не только у автомобилей, которые едут непосредственно в гонке. Подготовка и проведение ралли-рейда – это многомесячная работа организаторов в тех же условиях бездорожья. Например, маршрут «Шелкового пути» предварительно прокладывается и обкатывается в рамках трех так называемых реконессансов («разведок»), когда точки ралли наносятся на штурманские карты.

Их проводит караван специально доработанных пикапов Toyota Hilux. Шноркели, «злая» внедорожная резина, силовые бамперы и мощная защита днища стоят на них отнюдь не для красоты. Машины на реконессансе едут, конечно, медленнее, чем гоночные на соревнованиях. Однако и им приходится поддерживать скорость 80-100 км/ч. Поэтому вваренный в кабину каркас безопасности не выглядит перестраховкой. И даже амортизаторы пикапов заменены, чтобы обеспечить мягкий ход на высокой скорости.
Весь путь команды реконессанса (за редкими исключениями) проходит по бездорожью – полям, пыли и грязи и проселочным дорогам, которыми пользуются только местные жители. Режим движения – пробуксовки, интенсивные разгоны и торможения, высокие обороты, езда внатяг, преодоления спусков, подъемов и бродов. Двигатели работают в режиме повышенной нагрузки, о чём говорит и расход топлива: он выходит даже больше, чем в городском цикле. Фактически пройденные машинами километры нужно переводить в обычные с коэффициентом как минимум 1.5, а организаторы заявляют даже о тройной нагрузке по сравнению с обычной эксплуатацией. Соответственно, реально намотанные на одометры в рамках реконессанса 6000 км можем приравнять как минимум к 9000 – 11 000 км обычной эксплуатации.
Масляный вопрос
При таких вводных реконессанс служит отличной возможностью провести эксплуатационный тест моторного масла. К финишу оно отработает полноценный межсервисный интервал, что даст оценку всем его характеристикам.

Для реконессанса организаторы выбрали G-Energy Synthetic Super Start вязкостью 5W-30. Это малозольное синтетическое масло с улучшенными низкотемпературными свойствами. Оно подходит для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе – оснащенных всеми системами очистки отработавших газов. В нашем случае оно работает в трех пикапах на дизеле Toyota Hilux экологического класса Евро-5. Моторы двух машин на момент старта прошли 66 тысяч и 69 тысяч км: «детский» пробег для таких агрегатов. Третий намотал 115 тысяч км, но, как показала компьютерная диагностика, тоже пребывает в отменном здравии.

В рамках теста были взяты по четыре пробы масла для каждой машины. Первая — прямо из канистры, чтобы зафиксировать параметры нового продукта. Три другие получены уже из двигателя. Одна — после отработки 0,5 моточаса. Она показывает состояние только что залитого продукта в моторе конкретной машины и будет референсной для дальнейшей оценки динамики эксплуатационных свойств. Агрегаты ведь не новые, с остатками прежнего масла. Поэтому первый же анализ показывает небольшой прирост вязкости по сравнению с пробой, взятой из только что распечатанной канистры: это влияние старого масла, которое, впрочем, не сулит для дальнейшей эксплуатации ничего плохого. Главное, что параметр не вышел за пределы максимально допустимого для масел SAE 30 показателя 12,5 мм²/с.
В рамках теста были взяты по четыре пробы масла для каждой машины. Первая — прямо из канистры, чтобы зафиксировать параметры нового продукта. Три другие получены уже из двигателя. Одна — после отработки 0,5 моточаса. Она показывает состояние только что залитого продукта в моторе конкретной машины и будет референсной для дальнейшей оценки динамики эксплуатационных свойств. Агрегаты ведь не новые, с остатками прежнего масла. Поэтому первый же анализ показывает небольшой прирост вязкости по сравнению с пробой, взятой из только что распечатанной канистры: это влияние старого масла, которое, впрочем, не сулит для дальнейшей эксплуатации ничего плохого. Главное, что параметр не вышел за пределы максимально допустимого для масел SAE 30 показателя 12,5 мм²/с.
Вторая проба из двигателя отобрана в середине пробега. Это необходимо для последующего построения линии тренда. Важно ведь видеть не только начальное и финальное значения показателей, но и их динамику на протяжении испытательного цикла. В условиях гонок такие полевые пробы берутся ежедневно – после каждого этапа. Условия тяжелее, старение масла идет быстрее. Вот эксперты и отслеживают его состояние предельно скрупулезно. В их распоряжении целая портативная лаборатория: ИК-спектрометр, вискозиметр, рентген-спектрометр, которые проводят полноценный анализ масла за считаные минуты. Работа направлена не только на улучшение серийного продукта. Перманентное наблюдение позволяет отслеживать малейшие изменения состава масла и, следовательно, агрегата, в котором оно работает. Это предиктивная диагностика, проводящаяся без разборки агрегатов, но показывающая их состояние во всех подробностях – на основании исследования моторного масла. Такой анализ очень помогает механикам команды готовить технику к следующему этапу. Ведь в их распоряжении есть всего лишь ночь: время и усилия нужно сосредоточить строго на том, что требует внимания.
Важные итоги
Итоговая проба взята после финиша. Протоколы испытаний (можно увеличить, кликнув по изображению):
Мы же остановимся на ключевых значениях. Изменение кинематической вязкости при 100 градусах лежит в очень небольших пределах, близко к верхней границе для масел SAE 30 (12,5 мм²/с) – похвальная стабильность гарантирует надежную защиту коленчатого и распределительного валов.
Динамика в разных пробах показателя щелочное число демонстрирует, насколько хорошо сохраняются свойства, нейтрализующие образующиеся при сгорании топлива кислоты и окислы. Допустимый минимум щелочного числа – половина от исходного значения. На нашем пробеге анализ показал запас более 50%, а к 10 000 км (15 000 обычных км) он сохранится на уровне примерно 30%, если продолжить сложившуюся линию тренда до этой отметки.

Наконец, защита двигателя от износа. А именно – содержание железа. Металлы в масле появляются как результат трения деталей друг о друга. Задача масла – препятствовать этому. Содержание железа в отобранных на финише пробах составило около 20 ppm при допустимом уровне не более 75 ppm. Это означает, что запас эксплуатационных свойств еще колоссальный. За 6000 км реконессанса выработано только 25%.

Каждая проба исследовалась дважды. Сначала в полевых условиях, с помощью портативных вискозиметра, ИК-спектрометра и рентгена. Затем – в лаборатории МИЦ ГСМ. Выявленные обеими лабораториями тенденции одинаковы.
Реконессанс оказался отнюдь не легкой прогулкой, хотя темп езды далек от гоночного. Впрочем, сложностей машинам всё равно выпадает изрядно. Под хорошей защитой они перенесут их без серьезных проблем.

Реконессанс оказался отнюдь не легкой прогулкой, хотя темп езды далек от гоночного. Впрочем, сложностей машинам всё равно выпадает изрядно. Под хорошей защитой они перенесут их без серьезных проблем.

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