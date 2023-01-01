Вторая проба из двигателя отобрана в середине пробега. Это необходимо для последующего построения линии тренда. Важно ведь видеть не только начальное и финальное значения показателей, но и их динамику на протяжении испытательного цикла. В условиях гонок такие полевые пробы берутся ежедневно – после каждого этапа. Условия тяжелее, старение масла идет быстрее. Вот эксперты и отслеживают его состояние предельно скрупулезно. В их распоряжении целая портативная лаборатория: ИК-спектрометр, вискозиметр, рентген-спектрометр, которые проводят полноценный анализ масла за считаные минуты. Работа направлена не только на улучшение серийного продукта. Перманентное наблюдение позволяет отслеживать малейшие изменения состава масла и, следовательно, агрегата, в котором оно работает. Это предиктивная диагностика, проводящаяся без разборки агрегатов, но показывающая их состояние во всех подробностях – на основании исследования моторного масла. Такой анализ очень помогает механикам команды готовить технику к следующему этапу. Ведь в их распоряжении есть всего лишь ночь: время и усилия нужно сосредоточить строго на том, что требует внимания.