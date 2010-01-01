Шелковый путь: проверка на кураж

— Помните фразу Рубика Хачикяна из «Мимино»: «под ногами крутятся, крутятся». Годится для внедорожников, багги и мотоциклов на ралли?

— Годится! Нам они очень мешают, и мы рады, что взяли хороший темп. Вчера, например, грузовики стартовали последними, и эти бесконечные обгоны медленно идущих багги очень опасны на пыльных дорогах. Это опасность и для них (мы подходим к ним в пыли), и для нас: они не знают — вправо или влево уходить от грузовика. Ну и след пыли от грузовика не очень приятен для них, наверняка. Так что рады, что едем впереди всех, и нам никто не мешает.



— На какой скорости грузовики проходят спецучастки?

— Первый участок проехали за 1 ч 38 минут, средняя скорость была под 100 км/ч. Сегодня 80% спецучастка шли на 140 км/ч. Заходили на этой скорости в узкие места, леса, там снижали, но большую часть трассы наш грузовик позволяет преодолевать на максимальной скорости, под 140. Можем и быстрее, но скорость ограничена именно этой цифрой. У багги скорость еще меньше по регламенту — 130 км/ч.



— На каких оборотах шли?

— Максимальные обороты 2500. Так как у нас автоматическая коробка передач и все отрегулировано, то за оборотами я вообще не слежу. Занят только тем, что торможу и нажимаю на газ.



— Какая стратегия помогает на ралли?

— Спецучастки быстрые, коварные, но для таких соперников, как МАЗ и КАМАЗ, выиграть чисто скоростью ничего нельзя, а вот в случае какой-то неприятности, ошибки, поломки, остановки по любой причине экипаж улетает далеко вниз по таблице. Нельзя останавливаться!

