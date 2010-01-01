Шелковый путь: проверка на кураж
Белорусский пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович больше семи лет выступает в роли играющего тренера. Он рулит не только своим грузовиком, но и большой командой – и он всегда где-то рядом с победой. Мы поговорили с Сергеем тогда, когда никто не мог предположить, чем обернется для него ралли-рейд «Шелковый путь».
Текст: Илья Пименов. Фото: Владимир Черняховский
Через два дня после нашего разговора, на одном из этапов грузовик Вязовича из-за перегрева потеряет протектор на одном из колес за 60 км до финиша. Посовещавшись со штурманом Павлом Гараниным, он решит не менять колесо, а продолжить гонку. На этапе придет вторым. И, как выяснится потом, это решение, по сути, оказалось чуть ли не главным в ралли.

Можно же было, как сделает большинство, остановиться, отремонтироваться (=потерять много времени), поехать дальше и рассчитывать отыграться где-то дальше.

Но не для Сергея. Так на 13-м по счету ралли-рейде «Шелковый путь» белорусы одержат, наконец-то, первую победу!

Но это будет чуть позже, а мы пишем интервью в Магнитогорске на гигантской площади перед ледовой ареной, которая забита гоночной техникой и снующими механиками. Сергей отвечает на вопросы и одновременно следит за работой своей команды.

Тактика и стратегия
— Что у вас за хозяйство на гонке?
— Полный состав — три экипажа, три сервисных грузовика технического сопровождения, два жилых автодома, три автомобиля для перевозки членов команды. Здесь у нас 32 человека – и это значит, что мы небольшая команда, не такая, как «КАМАЗ-Мастер». В нашей команде четыре человека из экспериментального цеха завода, на территории которого мы собираем свои автомобили. Ребята досконально знают их устройство, но дело не в этом. С 2010 года они всегда ездят с нами на гонки, усиливают наш состав. А в межсезонье занимаются другой работой.

— Вы семь лет руководите командой «МАЗ-СПОРТавто». Успеваете и административные, и спортивные вопросы решать?
— Я до начала спортивной карьеры работал на Минском автомобильном заводе заместителем начальника транспортного цеха. Там было около 900 единиц техники — довольно большое хозяйство. И когда я узнал, что на заводе есть спортивная команда, пошел туда в качестве пилота. По большому счету я — слесарь механо-сборочных работ и только во время гонок — пилот. Мне и хотелось, и хочется, и нравится заниматься автоспортом. А после того, как одно время команда перестала прогрессировать, было принято решение о замене руководителя команды, и так получилось, что это теперь моя работа — еще одна.
Что выиграл Сергей Вязович
  • Чемпион Беларуси по ралли
  • Чемпион Беларуси по ралли-рейдам
  • Вице-чемпион Литвы по ралли
  • Победитель (2023) и призер ралли-рейда «Шелковый путь»
  • Призер ралли-рейда «Дакар»
— Работа над машинами идет всю ночь. Пилотов спать отпускают?
— Все дни ралли наша команда работает практически круглосуточно. Вчерашняя смена для нас закончилась в два часа ночи, а в 5:30 у нас был подъем, потому что в 7:30 надо было стартовать. Живем по такому расписанию. Мне, как и другим пилотам, спать удается.

— А вам как начальнику?
— Во время гонки руководителем бивуака команды является Константин Синебок, заместитель начальника по технической части. Моя задача здесь – тактика и стратегия экипажей на трассе. В организацию работ на бивуаке стараюсь не вмешиваться. У меня есть возможность отдохнуть, но спать получается от 3 до 5 часов из-за нервного напряжения, переживаний не только за себя, но и другие экипажи.

— Какую задачу вы, как начальник, поставили перед командой на этот марафон?
— Экипажам Алексея Вишневского и Сергея Вязовича побороться за призовые места, за победу, экипажу Виталия Мурылева — набраться опыта.

Сравним, кстати, прогноз с задачей: Вязович — победил, Вишневский — шестой, Мурылев — одиннадцатый — прим. «За рулем».
Константин Синебок,
заместитель начальника команды «МАЗ-СПОРТавто» по техническим вопросам
При рабочем объеме двигателя в 12,5 литров объем моторного масла, использующегося для его смазки, — 45 литров. Это сделано для лучшей теплоотдачи. Мы уже 10 лет используем масло G‑Energy 10W-60 линейки Racing, и ежедневно в гонках и тестах взаимодействуем с экспертами мобильной лаборатории G‑Energy. Ведь на наших машинах обкатываются технологии, которые находят потом применение в массовой продукции.
Эксперты с нашими механиками берут пробы масла и по одной капле производят очень важный для нас анализ. При наличии в пробах каких-то включений мы можем сделать вывод о необходимости изменения настроек или неисправности агрегата.

Масло в двигатель мы заливаем один раз на всю гонку, если только не имеем рекомендаций по замене от мобильной лаборатории. Например, это может быть связано с перегревом ступицы, когда температура масла уходит за критическое значение. Но такое бывает редко.

G‑Energy у нас, кстати, не только в двигателе, но и в трансмиссии, мостах, а также жидкость гидроусилителя и даже антифриз — от этого производителя.
На чем едет Сергей Вязович

МАЗ-6440RR пятого поколения
  • Категория/Класс: T4.2 – модифицированный грузовик, оборудованный дизельным двигателем
  • Двигатель – Gurtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом.
  • Рабочий объем – 12,5 л., мощность 1000+ л.с., крутящий момент 4500 Нм.
  • Трансмиссия: автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, раздаточная коробка ZF
  • Максимальная скорость на ралли – 140 км/ч (ограничена регламентом).
  • Реальная максимальная скорость – 203 км/ч, рекорд России на льду Байкала
  • Время разгона до 100 км/ч – 8-9 секунд в зависимости от загрузки
  • Топливный бак – 1000 л
  • Расход топлива в «боевом» режиме – около 100 л на 100 км.
На чем едет Сергей Вязович

МАЗ-6440RR пятого поколения
  • Категория/Класс: T4.2 – модифицированный грузовик, оборудованный дизельным двигателем
  • Двигатель – Gurtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом.
  • Рабочий объем – 12,5 л., мощность 1000+ л.с., крутящий момент 4500 Нм.
  • Трансмиссия: автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, раздаточная коробка ZF
  • Максимальная скорость на ралли – 140 км/ч (ограничена регламентом).
  • Реальная максимальная скорость – 203 км/ч, рекорд России на льду Байкала
  • Время разгона до 100 км/ч – 8-9 секунд в зависимости от загрузки
  • Топливный бак – 1000 л
  • Расход топлива в «боевом» режиме – около 100 л на 100 км.
Только не остановка
— Помните фразу Рубика Хачикяна из «Мимино»: «под ногами крутятся, крутятся». Годится для внедорожников, багги и мотоциклов на ралли?
— Годится! Нам они очень мешают, и мы рады, что взяли хороший темп. Вчера, например, грузовики стартовали последними, и эти бесконечные обгоны медленно идущих багги очень опасны на пыльных дорогах. Это опасность и для них (мы подходим к ним в пыли), и для нас: они не знают — вправо или влево уходить от грузовика. Ну и след пыли от грузовика не очень приятен для них, наверняка. Так что рады, что едем впереди всех, и нам никто не мешает.

— На какой скорости грузовики проходят спецучастки?
— Первый участок проехали за 1 ч 38 минут, средняя скорость была под 100 км/ч. Сегодня 80% спецучастка шли на 140 км/ч. Заходили на этой скорости в узкие места, леса, там снижали, но большую часть трассы наш грузовик позволяет преодолевать на максимальной скорости, под 140. Можем и быстрее, но скорость ограничена именно этой цифрой. У багги скорость еще меньше по регламенту — 130 км/ч.

— На каких оборотах шли?
 — Максимальные обороты 2500. Так как у нас автоматическая коробка передач и все отрегулировано, то за оборотами я вообще не слежу. Занят только тем, что торможу и нажимаю на газ.

— Какая стратегия помогает на ралли?
— Спецучастки быстрые, коварные, но для таких соперников, как МАЗ и КАМАЗ, выиграть чисто скоростью ничего нельзя, а вот в случае какой-то неприятности, ошибки, поломки, остановки по любой причине экипаж улетает далеко вниз по таблице. Нельзя останавливаться!
Подсказка по маслу
— Понятно, надежность агрегатов — половина успеха. Вы едете на масле G‑Energy. Что скажете о нем?
— G‑Energy — наш технический партнер с 2013 года, так что ответ понятен, да?! Плюс с их навыками и оборудованием команда получает от них большую помощь по диагностике. На гонках с нами всегда мобильная лаборатория G‑Energy, ребята берут пробы масла со всех узлов и агрегатов . Сегодня технологии вышли на такой уровень, когда нам могут только по анализу масла подсказать, на какие узлы обратить внимание. В регламент ежедневного обслуживания частичный разбор мостов, коробки, двигателя не входит, а тут взяли пробу — там нет никаких примесей, значит мы уверены, что в узле все в порядке.

— Анастасия Нифонотова рассказала нам, что после перевода ее багги на G‑Energy механики стали заливать масло этой марки и в свои «домашние» машины. Подтвердите?
— 10 лет назад мы переходили на G‑Energy только после тестов. Ехали на трех машинах на трех разных маслах. В двух были масла других иностранных брендов, в третьей — G‑Energy, и по угару оно оказалось лучше. Те приходилось доливать, это — нет. И раньше мы использовали масло 20W60, теперь — 10W60, и все хорошо.
Результаты проверки масла

Роман Лыченков,
эксперт мобильной лаборатории G-Energy
После второго этапа мы снова берем пробы из двигателей всех МАЗов. Это уже третий раз.

Возьмем для примера шасси 302, это машина Вязовича.

Уровень кремния остается стабильным, а значит — воздушный фильтр справляется со своей работой.

Уровень железа — для нас это основной индикатор износа — на уровне 14 грамм на тонну. После первого этапа было 10-11 единиц по разным шасси. Сохраняется нормальная динамика, отклонений нет.

Молибден на прежнем уровне, а значит, антифриз не попадает.

По инфракрасному спектрометру уровень гликоля 0,4, менее 1,5-2%, окисление в зеленой зоне, уровень сажи возрос, но до 2-2,5% далеко. Щелочное число — 7,4, далеко до 50% снижения. Эти цифры специалистам говорят, что у масла все еще большой запас моющих диспергирующих свойств.

По визкозиметру уровень вязкости сохраняется в норме, топливо в масло почти не попадает.

По другим шасси картина плюс-минус такая же. Все двигатели работают в штатном режиме. Масло справляется со своей задачей. Можно спокойно ехать на следующий этап.
Максимальная атака
— Как стать самым успешным гонщиком своей страны?
— В автоспорт я пришел очень поздно. И в детстве, в отличие от других пилотов, не занимался картингом, только в 30 сел за руль классического раллийного автомобиля, в 33 попал в команду как пилот грузовика. И уже во второй год участия был на третьей ступеньке подиума. Теперь мне 44 года, и, как пилоту республики Беларусь, мне удалось добиться высших результатов в ралли-рейдах. Думаю, сильно повезло: занимаюсь тем, что мне очень нравится, что я очень люблю, и это отражается на результатах. Это же главное — делать, что любишь, и тогда не важно, кто ты — бухгалтер, строитель или пилот спортивного грузовика.

— До какого возраста можно быть пилотом?
— Как позволит ситуация. Это же не моя личная команда, как у Нифонтовой, я — нанятый сотрудник. Ну да, в ранге руководителя команды, но это может закончиться в любой момент вопреки моему желанию. Но пока я конкурентоспособен, пока есть кураж и силы (нет у меня ощущения возраста 40+), хочу этим заниматься. У нас имидж экипажа, всегда находящегося в максимальной атаке.
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