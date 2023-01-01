Преимущество использования «Парковок России» для оплаты городских парковок заключается в том, что вы имеете возможность исправиться, если ошиблись:
- в номере автомобиля;
- зоне парковки;
- в выборе времени начала и окончания парковки.
Эта функция доступна как физическим, так и юридическим лицам.
Однако следует учитывать, что изменения можно вносить только до конца дня, в который вы припарковались. Кроме того, для корректировки времени парковки необходимо, чтобы сессия не была завершена досрочно.
Функцию изменения данных можно использовать до трех раз в месяц, но анализ, проведенный Департаментом транспорта, показал, что большинство владельцев автомобилей прибегают к ней не более одного раза в месяц.