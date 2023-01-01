«Парковки России»
универсальный помощник водителя в Москве и не только
«За рулем» рассказал о малоизвестных фишках в приложении «Парковки России»
Московские водители давно оценили приложение «Парковки Москвы», и сейчас оно доступно еще и для всех жителей Санкт-Петербурга, правда, теперь оно называется «Парковки России». Этот сервис облегчает оплату парковки автомобиля, и Москва готова делиться своим опытом и с другими регионами, что позволит им избежать затрат на разработку собственных приложений и использовать уже готовое решение, проверенное миллионами водителей.

«Парковки России» давно вышло за рамки стандартного сервиса для оплаты парковки и стало универсальным инструментом для водителей. Его постоянно совершенствуют в соответствии с потребностями пользователей.

Сегодня только в Москве более 95% водителей используют приложение «Парковки России» для оплаты парковок.

Функции приложения
В «Парковках России» можно в несколько нажатий:
найти и оплатить парковку
купить абонемент
оплатить круглосуточное резидентное разрешение
заплатить за эвакуацию
и многое другое.
Оплата парковки в приложении
Преимущество использования «Парковок России» для оплаты городских парковок заключается в том, что вы имеете возможность исправиться, если ошиблись:

  • в номере автомобиля;
  • зоне парковки;
  • в выборе времени начала и окончания парковки.
Эта функция доступна как физическим, так и юридическим лицам.

Однако следует учитывать, что изменения можно вносить только до конца дня, в который вы припарковались. Кроме того, для корректировки времени парковки необходимо, чтобы сессия не была завершена досрочно.

Функцию изменения данных можно использовать до трех раз в месяц, но анализ, проведенный Департаментом транспорта, показал, что большинство владельцев автомобилей прибегают к ней не более одного раза в месяц.
«Прежде чем вводить какие-либо изменения, мы собираем статистику и обратную связь от москвичей. Исправлять ошибки можно ограниченное число раз, чтобы недобросовестные водители не могли этим злоупотреблять. При этом на добропорядочных автомобилистах это никак не отражается: статистика показывает, что трех исправлений в месяц достаточно. По поручению Сергея Собянина мы улучшаем транспортные приложения, делаем их удобнее для пользователей».

Максим Ликсутов
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
«Парковки России» и платные дороги
9 сентября Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по северному дублеру Кутузовского проспекта, который называется проспектом Багратиона. Оплатить проезд по этой платной дороге теперь можно с помощью приложения «Парковки России». После проезда в приложении формируется счет, который нужно оплатить в течение 5 дней.

«Мы интегрировали оплату проезда по новой трассе в «Парковки России» для удобства водителей. Им не нужно скачивать сразу несколько программ, чтобы пользоваться платными дорогами и парковками — всё под рукой в режиме одного экрана. Мы предоставляем москвичам качественные транспортные сервисы и постоянно их модернизируем», — отметил Максим Ликсутов.

Кроме того, уже более года в приложении доступна оплата проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Это быстрая внутригородская дорога, соединяющая 10 крупных выездных магистралей и связывающая районы Москвы и области.

Бесплатно по МСД могут ездить автомобили с московскими и областными номерами, городской транспорт и такси, имеющее разрешение на перевозки в столичном регионе. В остальных случаях проезд оплачивается, если он является транзитным, то есть, если автомобиль дважды пересекает границы Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в течение 24 часов и прошло менее 2 часов между въездом и выездом с МСД.

Чтобы не ждать счет на оплату, в течение 5 дней проезд можно оплатить заранее с помощью приложения «Парковки России».
Москва делится наработками
В феврале прошлого года в приложении появилась возможность оплачивать парковку не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Как сообщали в Департаменте транспорта, за это время парковку таким способом оплатили уже более 2 млн раз. В обоих городах можно в несколько нажатий найти и оплатить парковку. Пополнить парковочный счет можно картой или через СБП без комиссии.

Петербуржцы также положительно оценили сервис - за год среднемесячное количество сессий, которые запустили через приложение в городе на Неве, увеличилось почти в 6 раз: в августе этого года парковки через приложение в Санкт-Петербурге оплатили почти 300 тыс. раз.
Негородские паркинги
К единой системе Московского парковочного пространства подключены уже более 130 коммерческих парковок. Это популярные стоянки бизнес- и торговых центров, парков, спортивных объектов и других мест, куда часто приезжают москвичи. Часть из них оплатить можно прямо в приложении. С момента запуска функции оплаты таких парковок ей воспользовались более 190 тыс. раз. Это удобно — водителям не нужно тратить время и подходить к терминалам, а весь процесс занимает пару минут.

Для этого нужно найти парковку на карте или вписать ее название в строку поиска, ввести номер билета и оплатить cумму перед выездом.

Стоит задача подключить как можно больше таких парковок к единой системе, отмечают в столичном Дептрансе. В будущем через одно приложение можно будет посмотреть информацию обо всех парковках города, количество свободных мест на них, а также произвести оплату через этот удобный сервис.
Новшества-2023
Для удобства пользователей приложения транспортного комплекса постоянно модернизируются, в том числе и «Парковки России».

Новое в этом году:
пополнение парковочного счета стало доступно через СБП или банковской картой без комиссии, а также с помощью баллов сайта «Миллион призов»
исправление ошибок при оплате стало доступно не только для физических, но и юрлиц
через приложение можно запустить перехватывающий тариф на уличных парковках и специальный льготный тариф у 3 городских поликлиник
А вы пользуетесь приложением
«Парковки России»?
Фото с сайтов Департамента транспорта и Мэра Москвы.
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