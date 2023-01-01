К единой системе Московского парковочного пространства подключены уже более 130 коммерческих парковок. Это популярные стоянки бизнес- и торговых центров, парков, спортивных объектов и других мест, куда часто приезжают москвичи. Часть из них оплатить можно прямо в приложении. С момента запуска функции оплаты таких парковок ей воспользовались более 190 тыс. раз. Это удобно — водителям не нужно тратить время и подходить к терминалам, а весь процесс занимает пару минут.



Для этого нужно найти парковку на карте или вписать ее название в строку поиска, ввести номер билета и оплатить cумму перед выездом.



Стоит задача подключить как можно больше таких парковок к единой системе, отмечают в столичном Дептрансе. В будущем через одно приложение можно будет посмотреть информацию обо всех парковках города, количество свободных мест на них, а также произвести оплату через этот удобный сервис.

