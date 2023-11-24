Какая шипованная шина – правильная? Эксперт все рассказал

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На примере Gislaved NordFrost 200 станет понятно, на что нужно обращать внимание при выборе зимних шин.

«За рулем» обсудил все особенности шипованных шин с руководителем группы технической поддержки легковых и легкогрузовых шин Gislaved Михаэлем Циккфельдом.

– Зачем сегодня нужны шипы? В городах зимой улицы более-менее чистят, там асфальт круглый год…

– Погодные условия, конечно, очень зависят от региона эксплуатации. В более северных регионах, на востоке и, частично, в центральной России лед и снег на дороге – до сих пор не редкость. Наоборот! На всей территории России мы рекомендуем ориентироваться на шипованные шины для северных регионов. Потому что они лучше справляются с плохими дорожными условиями. Их конструкция предусматривает режим эксплуатации «60% снег/лед и 40% асфальт». То есть, никто не требует, чтобы на этих шинах всегда ездили по заснеженному или обледенелому асфальту. Тем более что это просто невозможно.

– Gislaved – шведский бренд с многолетней историей и постоянно участвует в тестах «За рулем»…

– Да, это проверенный производитель, активно развивающий технологии шипованных шин и ошиповки. Конкуренты в своих разработках нередко опираются на опыт бренда Gislaved. При разработке рисунка протектора шин Nord Frost 200 специалисты учитывали все особенности условий эксплуатации в российских регионах, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что модель Nord Frost 200 полностью отвечает запросам потребителей и обеспечивает надежность и безопасность на самых разных покрытиях в условиях суровой зимы.

– Есть ли отличия конструкции шипованной шины от фрикционной?

– Да, они безусловно отличаются: рисунком протектора, наличием или отсутствуем шипов, составом и свойствами протекторных резин. Например, резины в протекторе шипуемых шин используются более твердые для удержания шипов. При этом конструкция основы, каркаса шипованных шин Nord Frost 200 и фрикционных Soft Frost 200 совпадают. Она была разработана для эксплуатации в условиях северной зимы.

– Почему шипы сделаны именно такой формы – треугольной?

– Это новый шип – в форме треугольника с закругленными гранями и углами. Он идеально сочетается с асимметричным рисунком протектора. Асимметрия и форма шипа увеличивают сцепление с обледеневшей дорогой, с укатанным снегом, улучшая управляемость, динамику ускорения и эффективность торможения.

– Что повлияло на такую необычную расстановку шипов – попарно и по три?

– В асимметричном рисунке протектора, шипы также должны располагаться асимметрично. Нелинейное расположение шипов на протекторе повышает эффективность разгона и торможения. При вращении колеса с многорядной ошиповкой, значительно увеличиваются тормозные свойства и безопасность на скользкой дороге.

– Почему шипов нет на средних блоках протектора?

– При создании шин Gislaved Nord Frost 200 перед конструкторами стояла задача разработать продукцию, обеспечивающую баланс сцепных характеристик шины в зимних условиях эксплуатации с усилением свойств курсовой устойчивости и комфортности управления автомобилем. Центральная «дорожка» рисунка протектора отвечает за курсовую устойчивость, именно поэтому она была освобождена от шипов.

– Как материал шипов реагирует на химию, которую коммунальные службы льют на дороги?

– Для производства шипов мы используем алюминиевый сплав, который почти не реагирует на химию антигололедных реагентов. Кроме того, шип очень плотно сидит в протекторе и не так сильно наклоняется во время движения, благодаря чему меньше попадают в посадочное отверстие и сплаву шипа не с чем реагировать.

– Может ли тем не менее через место крепления шипа реагент проникнуть внутрь шины и попортить корд?

– Отверстие, в котором находится шип, сконструировано таким образом, чтобы при установленном шипе в него ничего не проникало. Под отверстием же находится толстый герметичный слой резины, который также полностью защищает корд от проникновения реагента.

– Предусмотрена ли защита шипов при движении по асфальту?

– Основная защита – это аккуратная эксплуатация шипованных шин: меньше резких маневров, таких как резкое торможение, активное ускорение. Но конструктивная защита, конечно же предусмотрена. Надёжная посадка шипов обеспечивается за счёт особенной формы корпуса шипа с чередованием широкого основания и более тонкой шейкой корпуса. Эти меры позволяют надёжно удерживать шипы в процессе эксплуатации и предотвращают ранее выпадение.

– Как защищены боковины шин?

– Верхнюю часть боковины защищает ступенчатая структура плечевой зоны протектора. Остальная часть защищена резиной боковины, ее составом и толщиной.

– Каким водителям рекомендуете эти шины?

– Шипованные шины с глубоким рисунком протектора и хорошими шипами гарантируют безопасное движение по обледенелым и заснеженным дорогам при низких температурах. Поэтому такие шины рекомендуются, прежде всего, водителям Сибири, северных регионов, а также регионов, где коммунальные службы не всегда успевают за непогодой. Gislaved Nord Frost 200 гарантирует комфортное и безопасное вождение в условиях русской зимы.

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