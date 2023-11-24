Рецепт оптимального автомобиля

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Считается, что машину выбирают по цвету, по мощности, по размеру экранов или, там, качеству музыки, по размеру багажника. Как бы да, но нет! Правильный массовый автолюбитель выбирает по совокупности: того немного, этого щепотку, здесь пару ложек качества, а вот этим можно пренебречь.

В Китае производится огромное количество автомобилей разных классов, разной стоимости, для разных аудиторий. Мы порой недоумеваем, почему они не везут к нам это или то. Но маркетологи все лучше начинают понимать, что ценят российские автомобилисты, к чему равнодушны, а что вообще не приемлют.

Где ты в ряду

Появившийся у нас в продаже этой осенью кроссовер Livan X6PRO по габаритам (4535 х 1845 х 1725 мм с колесной базой 2683 мм) больше, чем субкомпактные кроссоверы, но немного меньше, чем компактные. Очень правильные габариты – на границе идеи «а давайте сделаем этот кроссовер трехрядным». В результате машины просторны спереди и сзади, а также имеют вместительный багажник. У Livan X6PRO он на 359 литров, но только потому, что считали его по шторку, а не по крышу, а колесная база больше, чем у японских и корейских моделей, которые он заменил. При сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1200 литров.

Дизайн

Он не слишком вычурный, чтобы владелец не начал стесняться его яркости (ну куда мне такой, я человек простой, семейный), но и не слишком строгий, чтобы хозяина не ассоциировали со скучным типом.

Главные особенности внешнего дизайна – большая решетка радиатора в форме крыла бабочки с «линией горизонта» над ней, изогнутая линия окон в районе багажника, восходящая навстречу ниспадающей линии крыши, и колесные диски со спицами-лезвиями ножей.

Интерьер поражает не стилистическими экспериментами, которые и поднадоели журналистам-обзорщикам, и не особо востребованы у покупателей, а продуманностью, сравнимой с европейской, и уровнем оснащения. Кстати, любопытный ход маркетологов: базовая комплектация X6PRO называется Luxury. Остальные две, средняя и топовая, – Premium и Flagship. И это не лукавство.

Комплектации

В базе есть не только легкосплавные диски, корректор фар и кожаный салон, но и система предотвращения опрокидывания, система помощи при подъеме в гору и спуске с нее, индикатор усталости водителя, системы бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, три режима вождения (легкий (!), комфорт и спорт), мультимедия с возможностью подключения смартфона, камера заднего вида с системой динамической разметкой и другие «плюшки». В топе добавляется панорамная сдвижная крыша, электрорегулировки кресел, более мощная аудиосистема и прочий «жирок».

Кроссовер можно смело брать «в базе» – это не отразится на восприятии салона или на размере цифровой панели приборов и мультимедии (диагональ обоих экранов всегда 12,3 дюйма). Непривычно, не правда ли? Автопроизводители Европы и Японии постоянно пытались обделить начальные уровни комплектации. Здесь же в базе есть всё, а за дополнительную плату – лишь капризы. Поэтому название в общем оправдано – Luxury.

Комфорт

Пластик салона – упругий, а сидушки спортивных кресел с интегрированными подголовниками – по-европейски длинные, до колена. Такие сиденья позволяют лучше распределить вес тела и дольше не уставать в дороге.

Если закрыть логотип на рулевом колесе, то можно подумать, что находишься в европейском автомобиле, если бы не такие большие мониторы, на которые в cтаром свете до сих пор скупятся, да лазерная гравировка на панелях.

Благодаря вспененному пластику (и, надо полагать, не только ему), в салоне кроссовера очень тихо – уровень шумов достигает 38 дБ. Для сравнения, тихим считаются салоны с уровнем шума 77 дБ и ниже (замеры делаются на скорости 80 км/ч). Во время нашей поездки из Москвы до Дагестана незначительные дорожные шумы легко перебивались даже самой тихой музыкой или негромко включенной аудиокнигой.

Двигатель и коробка передач

Двигатель и коробка Livan – не новички в России. Они устанавливаются на некоторые другие китайские машины. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который может работать на 92‑м бензине (но наши эксперты не рекомендуют этим злоупотреблять и советуют лить Аи-95). У него две степени форсировки – 147 и 174 л. с. (270 и 290 Нм соответственно, которые доступны уже с 2000 оборотов).

Независимо от форсировки, двигатель идеален для долгих перегонов и горных серпантинов. В первом случае его обороты на трассе настолько малы, что звука работы двигателя практически не слышно. В горах же турбина не дает двигателю испытывать недостаток кислорода. На подъемах, где машины с атмосферными моторами теряли тягу, Ливэн ехал легко, словно под горку, и быстро ускорялся.

Коробка – робот 7DCT, это cемиступенчатый агрегат с двумя сцеплениями. На трение в нем тратится всего 2% мощности двигателя. Переключения же занимают 0,2 секунды, чего просто невозможно заметить.

Разгон до «сотни» у 147-сильной версии составляет 9,5 секунды, а у 174-сильной – 9,2. Это гораздо быстрее, чем средняя динамика потока, и насиловать моторы не приходится.

Но даже если придется, то благодаря низкому уровню трения, масляному насосу с переменным рабочим объемом, охлаждаемой головке блока цилиндров, малоинерционному нагнетателю и маслу 0W-20 это двигателям не навредит.

При такой мощности и динамике расход топлива в смешанном режиме составляет всего 6,5 литра, что при нестабильных ценах на бензин нельзя не отметить.

На ходу

Привод у кроссовера – передний. Его было интересно проверить на серпантинах: Livan X6PRO предсказуемо проходил любые повороты на разных скоростях. И даже при интенсивном торможении в поворотах неровных дорог Дагестана оставался понятным водителю.

Очень удобным оказался и обод рулевого колеса, напоминающий восьмиугольник – как не положишь на него ладони – всё удобно. На горных дорогах рулевое управление показало себя прекрасно – рулем легко работать на небольших скоростях, и от постоянного вращения то влево, то вправо мышцы к концу дня не болят. При этом легкий руль нельзя назвать пустым.

Фары светят ярко и далеко, очерчивая четкую границу по высоте, чтобы не слепить водителей встречных машин. Противотуманок в нашем Livan не было. В горах нередко бывает туман, и мы попадали в него за время двухнедельного теста несколько раз. И каждый раз нас выручал корректор фар: стоило немного опустить пучок света, как вся дорога перед машиной выходила из дымки.

Подвеска кроссовера достаточно плотная и интересная настолько, что хотелось бы проверить ее на треке, чтобы нащупать предел возможностей. На дорогах общего пользования и даже на серпантинах сбить ее с толку и увидеть огрехи управляемости не получилось.

Крены в поворотах у кроссовера незначительны даже по меркам седанов, и при этом все неровности обрабатываются подвеской мягко – на кузов передаются уже не толчки или удары, а, так сказать, волны.

Описать управляемость кроссовера Livan X6PRO можно парой слов – интуитивно понятное.

Вывод

Livan X6PRO можно назвать вехой – это доступный кроссовер, при покупке которого не нужно готовиться к компромиссам в том, что касается внешности, комфорта, шумоизоляции, качества отделки, динамики или управляемости.

Нет и риска из разряда «машина с незнакомыми агрегатами»: еще до появления кроссовера в России расходников и запчастей для него было в достатке.

Автомобиль заменит (не формально, а фактически) ушедшие с российского рынка корейские, японские и даже европейские автомобили.

Партнер автопробега – авторегистраторы Неолайн.

Фото: Гущин Алексей.

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