Сопротивление дельфина

Geely Tugella на ходу





Скинув 38 «лошадей», Geely Tugella, конесно же, потеряла в динамике. Но это полсекунды. Более мощная версия достигает скорости 100 км/ч за 6,9 секунды, а 200-сильная – за 7,4 секунды. Учитывая, что динамика при разгоне до 50-60 км/ч практически не отличается (крутящий момент не изменился и составляет у обоих двигателей 350 Нм), то разницу заметить сложно. И это показатель европейских премиальных кроссоверов того же класса, которые официально к нам сейчас не поставляются. То есть, динамика гораздо выше, чем средняя у дорожного потока.



Коробку, подвеску и систему выбора режимов вождения инженеры не трогали. Поэтому в режиме «Комфорт» ехать на 200-сильной Geely Tugella так же комфортно, как и на 238-сильной, а в режиме «Спорт» рулевое колесо так же тяжелеет и настойчивее стремится вернуться в положение «прямо», что не может не понравиться тем, кто ценит европейскую школу управляемости.



На ходу в салоне тихо, при проезде неровностей на кузов не передаются раздражающие толчки, в виражах не приходится подруливать из-за пустого руля и ошибок с углом атаки. Кроме того, педалями газа и тормоза очень просто дозировать усилие. Кроссовер абсолютно послушен и отзывчив – придраться не к чему.



