Сопротивление дельфина
Теперь, когда мы освободились от навязанных брендовых стереотипов, можно увидеть реальные инженерные достижения.
Несмотря на санкции, в России до сих пор можно купить премиальные автомобили ушедших брендов. Но в урезанном виде, без поддержки и опций, доступных по подписке. И в два раза дороже, чем раньше. И кому это надо? Точно не вам, читатели, пришедшие за хорошими новостями.

А хорошая новость в том, что Geely Tugella, которая год назад обновлялась, обновилась снова. И это инженерные обновления. Не дизайнерские. Начнем с сути, а затем пройдемся по приятным последствиям, так как восточный подход к обновлениям оказался гораздо приятнее западного.
Обновление Geely Tugella
Теперь у Geely Tugella два двигателя. Точнее, две версии двигателя. Давно знакомый 238-сильный мотор «сбросил» 38 «лошадей»: давление в турбине понизили, а блок управления двигателем перенастроили.

И вот очевидные бонусы, которые понятны с ходу (загибаем пальцы):
  • Транспортный налог снизился почти в два раза – за новый двигатель государство берет 10 тысяч рублей в год вместо 17,5 тысяч (расценки Московского региона).
  • Стоимость ОСАГО – тоже ниже, так как по непонятным многим причинам цена полиса обязательного страхования до сих пор зависит от мощности двигателя, будто это он виновник аварий, а не дороги и дураки.
  • Ресурс двигателя (который и без того был выше среднего показателя) увеличился: меньше давление турбины – меньше нагрузка, а меньше нагрузка – больше срок службы до капремонта. По перестраховочным заводским заявлениям ресурс 238-сильного мотора составляет 350 000 км (хватит на 3-4 владельцев). По нашим прикидкам, ресурс новой версии двигателя может достигать полумиллиона километров. Но все зависит от манеры езды хозяина.
  • И, наконец, начальная стоимость кроссовера снизилась до 3 944 990 рублей.
Это не окончательный список, так как (мы предупредили) подход к обновлениям в Китае и в Европе отличается весьма и весьма.
Внешность Geely Tugella
Продолжаем загибать пальцы, считая изменения. Вроде отличить по внешности автомобиля, какой именно двигатель стоит под капотом кросс-купе, – невозможно. Но есть небольшая оговорка.

Теперь в комплектации Luxury доступен только 200-сильный мотор, и отличить эту комплектацию можно по 19-дюймовым дискам (в топовых комплектациях они 20-дюймовые). Других внешних отличий от следующей комплектации Flagship нет. Даже красные тормозные суппорты и панорамный люк в крыше на месте, не говоря уже о рейлингах, двух сдвоенных выхлопных патрубках и прочих «плюшках».
В комплектации Flagship доступны обе версии двигателя – 200 и 238 л.с. Что же касается топовой комплектации Flagship Sport, для которой выделен только 238-сильный мотор, то ее всегда отличали черные акценты: диски, обтекатели боковых зеркал заднего вида, спойлер и так далее. Как видите, производителю не важно, какую версию машины вы купили, но за топовую он вам дает бонусы именно внешние.

Теперь немного об особенностях дизайна. Но не про рюшечки и сеточки. Формы и пропорции кросс-купе не просто кажутся идеальными – чутье вас не подводит: коэффициент аэродинамического сопротивления Geely Tugella составляет всего 0,27. Это, можно сказать, эволюционный показатель природы, создавшей множество прекрасных существ. Сравните: средняя цифра среди современных легковых автомобилей – 0,3, а у дельфина – 0,0276. Догнать природу в ее стремлении к совершенству сложно, но у кого-то это получается.
Салон Geely Tugella
Даже в комплектации Luxury без учета скидок (да, китайские производители их вернули и «гнут» дилеров) в кроссовере есть не просто все необходимое – в нем есть все. В двух других комплектациях добавляется «и даже больше».

Geely Tugella Luxury, среди прочего, оснащена мультифункциональным рулевым колесом, кожаным салоном, атмосферной подсветкой интерьера, системой информирования об усталости водителя, двухзонным климат-контролем, сиденьями водителя и пассажира с электрорегулировками в шести направлениях, передними и задними парктрониками, системой камер кругового обзора, круиз-контролем с ограничителем скорости, бесключевым доступом, датчиками дождя и света... Список систем занимает три страницы. К слову, тот же уровень комплектации был и до появления 200-сильной версии двигателя.

В комплектации Flagship добавляются, помимо 20-дюймовых дисков, например, невероятно удобный проекционный дисплей, комбинированная отделка салона с замшей, практичный черный потолок, накладки на пороги, система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, cистема распознавания дорожных знаков, подрулевые переключатели передач, премиальная аудиосистема с 12 динамиками и так далее. Но главное – не это.

Главное, что все это вы получаете независимо от выбранной версии двигателя. То есть, не нужно для получения важной для вас опции покупать автомобиль с более мощным двигателем или «брать в нагрузку» пяток ненужных вам опций. Независимо от мотора, комплектация Flagship остается неизменной.

Что касается комплектации Flagship Sport, то, как вы уже знаете, там доступен только 238-сильный мотор, и отличается она, кроме этого, только черными акцентами во внешнем дизайне.

Geely Tugella на ходу

Скинув 38 «лошадей», Geely Tugella, конесно же, потеряла в динамике. Но это полсекунды. Более мощная версия достигает скорости 100 км/ч за 6,9 секунды, а 200-сильная – за 7,4 секунды. Учитывая, что динамика при разгоне до 50-60 км/ч практически не отличается (крутящий момент не изменился и составляет у обоих двигателей 350 Нм), то разницу заметить сложно. И это показатель европейских премиальных кроссоверов того же класса, которые официально к нам сейчас не поставляются. То есть, динамика гораздо выше, чем средняя у дорожного потока.

Коробку, подвеску и систему выбора режимов вождения инженеры не трогали. Поэтому в режиме «Комфорт» ехать на 200-сильной Geely Tugella так же комфортно, как и на 238-сильной, а в режиме «Спорт» рулевое колесо так же тяжелеет и настойчивее стремится вернуться в положение «прямо», что не может не понравиться тем, кто ценит европейскую школу управляемости.

На ходу в салоне тихо, при проезде неровностей на кузов не передаются раздражающие толчки, в виражах не приходится подруливать из-за пустого руля и ошибок с углом атаки. Кроме того, педалями газа и тормоза очень просто дозировать усилие. Кроссовер абсолютно послушен и отзывчив – придраться не к чему.

Geely Tugella на ходу

Скинув 38 «лошадей», Geely Tugella, конесно же, потеряла в динамике. Но это полсекунды. Более мощная версия достигает скорости 100 км/ч за 6,9 секунды, а 200-сильная – за 7,4 секунды. Учитывая, что динамика при разгоне до 50-60 км/ч практически не отличается (крутящий момент не изменился и составляет у обоих двигателей 350 Нм), то разницу заметить сложно. И это показатель европейских премиальных кроссоверов того же класса, которые официально к нам сейчас не поставляются. То есть, динамика гораздо выше, чем средняя у дорожного потока.

Коробку, подвеску и систему выбора режимов вождения инженеры не трогали. Поэтому в режиме «Комфорт» ехать на 200-сильной Geely Tugella так же комфортно, как и на 238-сильной, а в режиме «Спорт» рулевое колесо так же тяжелеет и настойчивее стремится вернуться в положение «прямо», что не может не понравиться тем, кто ценит европейскую школу управляемости.

На ходу в салоне тихо, при проезде неровностей на кузов не передаются раздражающие толчки, в виражах не приходится подруливать из-за пустого руля и ошибок с углом атаки. Кроме того, педалями газа и тормоза очень просто дозировать усилие. Кроссовер абсолютно послушен и отзывчив – придраться не к чему.

Итог
Geely Tugella, получив новую версию двигателя, осталась прежней – улучшения этому кросс-купе не нужны. Но машина стала менее требовательной к кошельку хозяина и будет однозначно интереснее при последующей перепродаже на вторичном рынке – сможете быстро заменить ее на другой, новый Geely.
Фото: Алексей Гущин, Geely.
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