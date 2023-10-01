Сопротивление дельфина

В комплектации Flagship добавляются, помимо 20-дюймовых дисков, например, невероятно удобный проекционный дисплей, комбинированная отделка салона с замшей, практичный черный потолок, накладки на пороги, система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, cистема распознавания дорожных знаков, подрулевые переключатели передач, премиальная аудиосистема с 12 динамиками и так далее. Но главное – не это.
Главное, что все это вы получаете независимо от выбранной версии двигателя. То есть, не нужно для получения важной для вас опции покупать автомобиль с более мощным двигателем или «брать в нагрузку» пяток ненужных вам опций. Независимо от мотора, комплектация Flagship остается неизменной.
Что касается комплектации Flagship Sport, то, как вы уже знаете, там доступен только 238-сильный мотор, и отличается она, кроме этого, только черными акцентами во внешнем дизайне.