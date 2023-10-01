Вот как работает липучка!

Во внешней плечевой зоне ламели имеют форму зигзага. Остальные ламели, на внутренних блоках, более прямые. Это связано с их функциями.



В плечевой зоне гибкость ламелей должна быть меньше, чтобы блоки были пожёстче для повышения стабильности в поворотах, а также для повышения разгонной динамики и тормозных свойств. Ламели на блоках по центру рисунка протектора должны лучше забиваться снегом и лучше выбрасывать его, как и канавки между блоками, поэтому их называют «снежные карманы» - они отвечают за сцепление на снегу во время движения, в том числе по прямой. Снег, набираясь в каналы рисунка протектора, вызывает трение со снегом на поверхности дороги, что и увеличивает сцепные свойства фрикционных шин.

