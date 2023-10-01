Вот как работает липучка!
Эксперт на примере Gislaved Soft Frost 200 объяснил, что фрикционные шины технологически отличаются от шипованных.
В народе есть убеждение, что фрикционные шины отличаются от шипованных только отсутствием шипов. Однако это не так. Как рассказал «За рулем» руководитель группы технической поддержки легковых и легкогрузовых шин Gislaved, Михаэль Циккфельд, фрикционные шины имеют ряд важных отличий от шипованных.

  • Конструктивно фрикционная шина отличается от шипованной?
    Конструкция основы и каркаса шипованных и фрикционных шин для северных зимних условий не отличается. Отличия заключаются в рисунке и архитектуре протектора шин, а также составе резиновой смеси.
  • Сам состав шин имеет отличия?
    Состав и свойства резины, конечно, отличаются. В этом заключаются основные отличия между фрикционными и шипованными зимними шинами. Фрикционные шины имеют более мягкий состав резиновой смеси. Также отличаются форма и расположение блоков рисунка протектора, количество ламелей (у фрикционных шин их больше) и их форма. Все это нужно, чтобы повышать сцепление протектора с дорожным покрытием.

    Для надёжного удержания шипов нужны более крупные блоки рисунка протектора. А у фрикционных шин размер блока может быть поменьше, при этом количество ламелей и ширина водоотводящих каналов увеличены. Это позволяет увеличить площадь сцепления с дорогой и эффективно отводить влагу из пятна контакта.
  • Здесь также асимметричный рисунок протектора, но он заметно отличается от рисунка шипованной шины Gislaved Nord Frost 200. Почему?
    Асимметричный тип рисунка протектора выбран как для фрикционных шин Soft Frost, так и для шипованных Nord Frost не случайно. Такой дизайн обеспечивает высокую управляемость в поворотах за счет большого количества ламелей, расположенных в различных направлениях в центральной и плечевой зонах. Они имеют фирменную трёхмерную форму и взаимно блокируются в движении друг о друга, образуя большое число кромок зацепления.
  • Почему ламели в блоках протектора имеют разную форму?
    Во внешней плечевой зоне ламели имеют форму зигзага. Остальные ламели, на внутренних блоках, более прямые. Это связано с их функциями.

    В плечевой зоне гибкость ламелей должна быть меньше, чтобы блоки были пожёстче для повышения стабильности в поворотах, а также для повышения разгонной динамики и тормозных свойств. Ламели на блоках по центру рисунка протектора должны лучше забиваться снегом и лучше выбрасывать его, как и канавки между блоками, поэтому их называют «снежные карманы» - они отвечают за сцепление на снегу во время движения, в том числе по прямой. Снег, набираясь в каналы рисунка протектора, вызывает трение со снегом на поверхности дороги, что и увеличивает сцепные свойства фрикционных шин.
  • Когда лучше ставить зимние шины?
    В целом, рекомендуется ставить зимние шины, когда среднесуточная температура падает до +7°С и ниже. При таких температурах зимние шины работают в правильном режиме, так как резиновая смесь приобретает нужную эластичность для сцепления, при этом сохраняет оптимальные свойства износоустойчивости.

    Если при такой температуре и ниже (полагая, что дороги сухие и так далее) продолжать ездить на летних шинах, то вы почувствуете существенное снижение сцепления с дорогой, уменьшение эффективности торможения и в целом это прямо влияет на безопасность.
  • А если на улице теплее +7°С? Выдержит ли зимняя шина месяц-другой после зимы? Или эксплуатацию в более теплом южном климате?
    В этом случае зимняя шина быстрее изнашивается, потому что у нее более мягкая резиновая смесь. И жалко тратить ресурс зимних шин. К тому же сцепные свойства сразу ухудшаются: блоки протектора деформируются в некорректном режиме, в поворотах автомобиль будет больше сносить в сторону, управляемость и тормозные свойства снижаются.
  • За сколько лет шина теряет свои потребительские характеристики?
    Шины – это химический продукт. Химия – это постоянная реакция с окружающей средой: дождь, солнце, температура, вещества на поверхности дороги. Каучук стареет и покрывается микротрещинами и даже трещинами. От этого страдает герметичность. Срок химического старения шин – 10 лет. После этого шина уже не может работать как положено, и увеличивается риск того, что она просто лопнет.

    Но, чтобы сохранить свойства шин как можно дольше, их нужно правильно хранить: в сухом помещении, при средней температуре +15°С, без сквозняков и прямых солнечных лучей.
  • Какому типу водителей вы посоветовали бы шины Gislaved Soft Frost 200?
    Эта шина оптимальна для любых северных регионов, но где все-таки получше чистят дороги. Она подойдет тем водителям, которые более 50% времени эксплуатируют автомобили в городе. При этом шина прекрасно работает и при температурах -50°С, и в снегу, и на льду, и на асфальте, полностью оправдывая ожидания водителя по уровню безопасности и комфорта.
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