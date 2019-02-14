Смена лидеров: изучаем шины в топовом сегменте – Gislaved
Производство шин Gislaved в России по-прежнему гарантирует высокую надежность и потребительские свойства продукции.
За последний год с российского рынка ушли несколько именитых брендов шин. Их продукцию еще можно купить, но остатки импортной продукции уже почти иссякли на складах дилеров. Однако производственные площадки, переданные «иностранцами» новым российским владельцам, продолжают работать и выпускать качественные шины.

Мы пересмотрели наши тесты зимних шин и выяснили, кто теперь является одним из лидеров по качеству среди оставшихся на рынке шин. Особое внимание уделили производителю, который сохранил производство в России – бренду Gislaved.

По результатам испытаний, в котором принимали участие шины Gislaved Nord Frost 200, они заняли второе место в сегменте «качественные шины».
Надёжное сцепление и универсальность
Gislaved, считают испытатели, демонстрируют отличные сцепные свойства на льду и понятную управляемость на снегу, а также надежную курсовую устойчивость на асфальте. То есть, модель Soft Frost 200 оказалась той самой универсальной шиной, которая одинаково хороша как в городе, так и за его пределами, и способна без существенного износа ездить в межсезонье.

Вот несколько цитат испытателей:

«Уверенно чувствуют себя на снегу и льду, лучше конкурентов выглядят на асфальте».

«Лишены серьезных недостатков».

«Сцепные свойства на льду выше средних; понятная управляемость на снегу; надежная курсовая устойчивость на асфальте».
Стоит отметить, что у Gislaved есть также отличная шипованная шина – Nord Frost 200. И это уникальная разработка, а далеко не просто ошипованный вариант фрикционной шины: иной рисунок протектора, фирменное расположение блоков и ламелей по диагонали, а также эластичный состав резиновой смеси и новые шипы треугольной формы.
Тесты иностранных изданий
  • Driving
    Канадское издание, ссылаясь на опыт автовладельцев, отмечает, что шины Gislaved Soft Frost 200 славятся исключительными характеристиками и отличным сцеплением с дорогой в гололед, а также коротким тормозным путем на обледенелых дорогах. Большинство отзывов владельцев – восторженные. Шины всегда получают высокие оценки за управляемость на снегу и льду, а также за комфорт и за сцепление с влажной дорогой.
  • Saskatchewan Studded Tire Club
    Другое канадское издание пишет, что «плюсы Gislaved вполне практические: эти шины намного тише и дешевле конкурентов, представленных в Канаде. В результате в сравнительном тесте Gislaved Nord Frost 200 получила 91,8 баллов при том, что более дорогой по цене лидер теста заработал 95,9 баллов, что не многим больше.
  • TiresVote.com
    Независимый портал TiresVote.com отмечает у Gislaved Soft Frost 200 отличную тягу на снегу, управляемость на мокрой дороге и короткий тормозной путь на обледенелых дорогах. Также ресурс указывает на плавность хода и хорошее сцепление с дорогой во время движения на автомобиле, оснащенном шинами Gislaved. При этом «большинство водителей оценили отличные характеристики шин как на сухой, так и на мокрой дороге» – в частности, их сцепление. И «владельцы остались довольны отличным сцеплением шины на снегу, в слякоти и на льду». Говорится также и о том, что шина полностью отвечает заявленным производителем характеристикам.
Вывод
За прошедший год автомобильный рынок сильно «перетряхнуло» и многие российские автовладельцы столкнулись со сложностью выбора автомобильных компонентов и, в том числе, качественных шин. Бренд Gislaved знаком нам в России уже с 2000-х годов как шины, обладающие высокой надежностью и премиальными технологиями. Сегодня они производятся на современном заводе в городе Калуге. Также важно и то, что путь шин Gislaved от производства до покупателя – короткий. Стоимость логистики минимальна, а значит, покупая Gislaved, потребители платят в первую очередь за высокое качество и безопасность.
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