Смена лидеров: изучаем шины в топовом сегменте – Gislaved

Gislaved, считают испытатели, демонстрируют отличные сцепные свойства на льду и понятную управляемость на снегу, а также надежную курсовую устойчивость на асфальте. То есть, модель Soft Frost 200 оказалась той самой универсальной шиной, которая одинаково хороша как в городе, так и за его пределами, и способна без существенного износа ездить в межсезонье.



Вот несколько цитат испытателей:



«Уверенно чувствуют себя на снегу и льду, лучше конкурентов выглядят на асфальте».



«Лишены серьезных недостатков».



«Сцепные свойства на льду выше средних; понятная управляемость на снегу; надежная курсовая устойчивость на асфальте».

