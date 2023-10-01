А вот наши наблюдения на маршруте Москва-Мурманск. Скажем так: эти шины трудно «вывести из равновесия».



По дороге из Москвы в Мурманск нам посчастливилось испытать шины во всех погодных условиях, встречающихся зимой в нашей стране. Попадая в ливни и проезжая лужи на скорости, мы не смогли поймать аквапланирования, напротив, шины уверенно разрезали воду на скорости и уверенно тормозили, когда требовалось, несмотря на скользкую сырую дорогу. Глубокие канавки легко разбрасывали воду в стороны, позволяя протектору уверенно держаться за асфальт.



Главная опасность любой трассы – мосты. На них чаще, чем на асфальте, уложенном по земле, образуется лед. Вылететь на него на полном ходу – не самая приятная ситуация. Кстати, на трассе Р-21 «Кола» – 72 моста. Однако на шипованных Gislaved льда мы не чувствовали, хотя часто на него попадали. Отличный зацеп и великолепный «держак», никаких помех для маневрирования в таких условиях, а скорость нередко бывала 100 км/ч и более.



Ближе к Мурманску – больше льда, но переживать о нем поневоле перестаешь. Кандалакша встретила нас обледенелыми дорогами, но это была проблема только для ботинок у нас на ногах, которые ужасно скользили. За рулем же лед не чувствовался. И здесь мы решили опробовать резкий старт с места по льду – так сказать, в реальных условиях, при легком минусе, когда лед помягче и легче плавится при физическом воздействии, становясь из-за этого еще более скользким.



И тут стала понятна такая необычная расстановка шипов на шинах Gislaved Nord Frost 200 – нелинейное распределение по рисунку протектора. При накатывании каждый следующий шип цепляется за свежий участок льда, надёжно зацепляясь за него. Идущие первыми шипы моментально превращали гладкий лед в щербатый. И этим «пользуются» ламели с блоками, которые отлично цеплялись за такую поверхность. С рыхлым, укатанным снегом и мокрым в виде шуги, ламели и горизонтальные блоки справлялись играючи: легко набирая снег, они тянули автомобиль за счет высокого коэффициента трения.

