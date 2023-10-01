Мы испытали шины Gislaved Nord Frost 200 и Soft Frost 200 на одном из самых сложных гражданских маршрутов России.
Поездка поздней осенью из Москвы в Мурманск и обратно – серьезное испытание для зимних шин. Это, пожалуй, один из самых сложных маршрутов в стране, и вот почему.

Из Москвы автомобиль выезжает по чистому асфальту: относительно тепло (среднесуточная температура +5°С) и относительно сухо – самое время сменить шины на зимние. Но чем севернее участок дороги, тем он становится менее предсказуемым. Начинаются ливни, случаются заморозки, мосты покрываются ледяной коркой. Затем машина оказывается на снегу глубиной до 20 см, который местами – рыхлый, местами – укатанный, а местами – это рыхлая шуга. Предсказать, что будет под колесами через десяток километров – невозможно.
Стартуем в центральной России на Gislaved Soft Frost 200 – сухой асфальт.
Проезжаем северную столицу – мокро и скользко, температура около нуля.
На подъезде в Мурманск – здесь уже всё в снегу.
Стартуем в центральной России на Gislaved Soft Frost 200 – сухой асфальт.
Проезжаем северную столицу – мокро и скользко, температура около нуля.
На подъезде в Мурманск – здесь уже всё в снегу.
В самом Мурманске климат, вопреки расхожему мнению, – субарктический морской, с чертами континентального. Проще говоря, температуры в течение года колеблются от -13°С до +14°С. То есть, сильных морозов нет, но есть постоянные погодные «качели». Для водителей неприятное следствие этого - дорожные условия могут меняться по несколько раз в сутки, особенно поздней осенью.
«Пощупать» маршрут нам предстояло скандинавскими шипованными шинами Gislaved Nord Frost 200 и фрикционными (без шипов) шинами Gislaved Soft Frost 200, которые выпускают на шинном заводе в Калуге. Тестировались шины и маршрут кроссовером Changan CS35 Plus – мы постоянно меняли колеса: на одном комплекте ехали, а другой везли в багажнике.
«Пощупать» маршрут нам предстояло скандинавскими шипованными шинами Gislaved Nord Frost 200 и фрикционными (без шипов) шинами Gislaved Soft Frost 200, которые выпускают на шинном заводе в Калуге. Тестировались шины и маршрут кроссовером Changan CS35 Plus – мы постоянно меняли колеса: на одном комплекте ехали, а другой везли в багажнике.
Типоразмеры
Gislaved Nord Frost 200
В продаже есть широкий размерный ряд: 14-й диаметр идет в четырех вариантах: от 175/65 до 185/70, 15-й диаметр — в восьми, 16-й диаметр — в девяти, 17‑й — аж в 11, шесть вариантов 18-го диаметра и один 19-го (235/55).
Типоразмеры
Gislaved Soft Frost 200
Здесь ассортимент тоже широкий, но слегка другой: пять вариантов с 15‑м диаметром (от 175/65 до 195/65), десять – с 16-м, одиннадцать с 17-м, и по три с 18-м и 19-м. Каждый найдет для себя подходящий типоразмер.
Gislaved Nord Frost 200: шипы в деле
Что нам известно со слов коллег, тестировавших эти шины ранее на сравнительных испытаниях? Gislaved Nord Frost 200 – шипованные зимние шины с усиленными зонами протектора в плечевой зоне для суровых зимних условий. Их конек – превосходное сцепление на льду и снегу, а также точная управляемость и короткий тормозной путь.

Благодаря асимметричному рисунку протектора с большим количеством ламелей шины идеально подходят для использования на современных автомобилях, оборудованных электронными помощниками, такими как ABS, ESP и другими, повышая эффективность их работы. В комплексе с новыми шипами шины отлично справляются с любыми дорожными условиями. Одни блоки отвечают за стабилизацию в прохождении поворотов, другие – за сцепление при ускорении и торможении. Глубокие канавки быстро отводят воду и снежную кашу, а ламели образуют «снежные карманы», которые забиваясь снегом, надежно цепляются за заснеженную дорогу.

На льду в игру вступают шипы, вокруг которых есть специальные канавки, которые помогают очищать их от ледяной крошки. Так шипы всегда остаются чистыми, обеспечивая лучшее сцепление. Наконечник шипов имеет треугольную форму для зацепления во всех направлениях. Грани треугольного наконечника слегка закруглены, это значительно повышает износостойкость шипа, сохраняя сцепные свойства на высоком уровне.
А вот наши наблюдения на маршруте Москва-Мурманск. Скажем так: эти шины трудно «вывести из равновесия».

По дороге из Москвы в Мурманск нам посчастливилось испытать шины во всех погодных условиях, встречающихся зимой в нашей стране. Попадая в ливни и проезжая лужи на скорости, мы не смогли поймать аквапланирования, напротив, шины уверенно разрезали воду на скорости и уверенно тормозили, когда требовалось, несмотря на скользкую сырую дорогу. Глубокие канавки легко разбрасывали воду в стороны, позволяя протектору уверенно держаться за асфальт.

Главная опасность любой трассы – мосты. На них чаще, чем на асфальте, уложенном по земле, образуется лед. Вылететь на него на полном ходу – не самая приятная ситуация. Кстати, на трассе Р-21 «Кола» – 72 моста. Однако на шипованных Gislaved льда мы не чувствовали, хотя часто на него попадали. Отличный зацеп и великолепный «держак», никаких помех для маневрирования в таких условиях, а скорость нередко бывала 100 км/ч и более.

Ближе к Мурманску – больше льда, но переживать о нем поневоле перестаешь. Кандалакша встретила нас обледенелыми дорогами, но это была проблема только для ботинок у нас на ногах, которые ужасно скользили. За рулем же лед не чувствовался. И здесь мы решили опробовать резкий старт с места по льду – так сказать, в реальных условиях, при легком минусе, когда лед помягче и легче плавится при физическом воздействии, становясь из-за этого еще более скользким.

И тут стала понятна такая необычная расстановка шипов на шинах Gislaved Nord Frost 200 – нелинейное распределение по рисунку протектора. При накатывании каждый следующий шип цепляется за свежий участок льда, надёжно зацепляясь за него. Идущие первыми шипы моментально превращали гладкий лед в щербатый. И этим «пользуются» ламели с блоками, которые отлично цеплялись за такую поверхность. С рыхлым, укатанным снегом и мокрым в виде шуги, ламели и горизонтальные блоки справлялись играючи: легко набирая снег, они тянули автомобиль за счет высокого коэффициента трения.
Вывод: Gislaved Nord Frost 200 – надёжно держат дорогу в условиях неустойчивой зимней погоды. Когда важна динамика автомобиля и бескомпромиссная надёжность на непредсказуемой зимней дороге.

Тогда зачем нужны шины Gislaved Soft Frost 200 без шипов, спросите вы? Это отдельная история! Спойлер – у этих шин гораздо больше ламелей и блоков.
Gislaved Soft Frost 200:
когда отсутствие шипов – преимущество
Gislaved Soft Frost 200 – фрикционные зимние шины, разработанные для северных стран, также с усиленными блоками в плечевой зоне протектора. Рисунок их протектора асимметричный, как и у шипованных шин Nord Frost 200, но имеет ряд отличий. Первое отличие – это увеличенное количество ламелей и канавок для зацепления на снегу и мокром асфальте. Фирменные трёхмерные ламели при движении немного наклоняются и взаимоблокируются, образуя множество кромок зацепления и обеспечивая отличное сцепление на снегу и льду при отсутствии шипов.

Кроме того, эти шины имеют более мягкий состав резины по сравнению с шипованными, шина сохраняет эластичность и сохраняет сцепные свойства даже при сильном морозе. На заснеженной дороге ламели вбирают в себя больше снега, образуя снежные карманы – как вы уже поняли, именно от этого зависит хорошее сцепление на зимней дороге.

Усиленные блоки по бокам протектора уверенно гребут в снегу. Поэтому шины Gislaved Soft Frost 200 отработали ожидаемо хорошо на заснеженной дороге.

На асфальте Gislaved Soft Frost 200 – неподражаем: машина идет мягко, комфортно, уверенно, абсолютно тихо. Поведение автомобиля было таким же уверенным, как летом на хороших летних шинах. Кстати, чем холоднее становилось по мере нашего приближения к Мурманску, тем тише и комфортнее вели себя шины.

А как же лед? На льду шины также показали хорошие результаты. Здесь в работу вступали многочисленные ламели. Динамика разгона более плавная, тормозной путь оказывался очень достойным. В поворотах держать прежнюю скорость, впрочем, уже не получалось – разница, надо сказать, была небольшая, но она определенно была.
Gislaved Soft Frost 200 – прекрасная универсальная шина для трассы и города, отличающаяся высоким акустическим комфортом.
История Gislaved. Вкратце
Бренд Gislaved был создан в 1893 году. Первая шведская линия по производству шин заработала в 1905 году. Выпускаемые в Скандинавии автомобили стали штатно комплектоваться шинами Gislaved с 1927 года. К 1970 году шины Gislaved раскупались не только в Скандинавии, но и в Японии и Северной Америке. С начала 2000‑х годов шины Gislaved стали популярны и в России.
Название бренда появилось благодаря сочетанию фамилии основателей – братьев Гислоу и шведского города Йиславед, в котором всё началось.
Выводы
Многочисленные тесты, в том числе этот, показывают, что надёжные зимние шины должны быть родом из северных стран. Россия – одна из них. И у нас есть шинный завод под Калугой, где выпускаются шины Gislaved – Nord Frost 200 и Soft Frost 200.

С шипами или без, они отлично подходят для нашей зимы, независимо от того, в каком регионе вы живете (по пути в Мурманск мы проехались на них в самых разных условиях) – характеристики шин, как отмечают в Gislaved, сохраняют свои ездовые характеристики при температурах от +7°С до -50°С.
Выводы
Многочисленные тесты, в том числе этот, показывают, что надёжные зимние шины должны быть родом из северных стран. Россия – одна из них. И у нас есть шинный завод под Калугой, где выпускаются шины Gislaved – Nord Frost 200 и Soft Frost 200.

С шипами или без, они отлично подходят для нашей зимы, независимо от того, в каком регионе вы живете (по пути в Мурманск мы проехались на них в самых разных условиях) – характеристики шин, как отмечают в Gislaved, сохраняют свои ездовые характеристики при температурах от +7°С до -50°С.
Фото: Гущин Алексей.
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