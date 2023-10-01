ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке

Таким образом, Kia принадлежит сразу три места в десятке. Родной брат Hyundai отстал на одну модель. Представительство остальных марок ограничено одной машиной.
Главный вывод, который можно сделать, анализируя рейтинг, состоит в доминировании автомобилей отечественного производства. Модели, собранные на наших заводах, пользуются наибольшим доверием и популярностью. В будущем эта тенденция, скорее всего, сохранится, с той лишь разницей, что на смену прежним «традиционным» производителям будут приходить китайские автомобилестроители. Эксперты говорят о том, что в 2024 году вторичный рынок может продолжить рост и, вполне вероятно, преодолеет отметку в 6 миллионов единиц.