ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке
Федеральная автомобильная система Pango Cars составила рейтинг самых продаваемых авто с пробегом
«Природа не терпит пустоты!» — это мудрое изречение приписывают Аристотелю, древнегреческому философу, жившему в третьем столетии до Новой эры. Как ни удивительно, но дошедшая до нас древняя мудрость актуальна и сейчас. Более того, она в полной мере отражает природу процессов, происходящих на российском автомобильном рынке сегодня.
Большинство считавшихся традиционными иностранных автопроизводителей в силу известных причин ушли с рынка, но их реализованные в России автомобили остались. Наряду с отечественными производителями они представляют основу вторичного авторынка. Европейские, американские, японские и корейские автомобили продолжают пользоваться устойчивым спросом на вторичном рынке. Правда, есть одно «но»: начинают возникать неприятные проблемы с техническим обслуживанием и запчастями.

На место ушедших марок в тот же час пришли автопроизводители из Поднебесной. И именно они представляют огромный потенциал рынка машин с пробегом, который будет формироваться по мере старения и выбывания «фордов», «фольксвагенов» и «киа». Кстати, тут не мешало бы заметить, что китайская автоиндустрия сегодня занимает лидирующее положение в мире, выпуская ежегодно более 24 миллионов машин. Для сравнения — США производят вдвое меньше.
Рекордный год
Эксперты сходятся во мнении, что за 12 месяцев, с января по декабрь, в нашей стране реализовано чуть более 5,7 миллиона подержанных автомобилей (на 16% больше показателя предыдущего 2022 года). К слову, рынок новых легковых автомобилей едва перевалил за миллион. Другими словами, подержанные машины покупают у нас почти в шесть раз чаще, чем новые.
1 место в Pango‑рейтинге: Kia Rio
Ведущие места в национальном рейтинге автомобильных марок занимают бренды, производившие продукцию в России. Традиционно сильные позиции у Lada с моделями Granta, Vesta и Niva.

По пятам за продукцией тольяттинского завода следуют Kia и Hyundai. Модели Rio и Solaris в серьезных масштабах собирали под Санкт-Петербургом, и они заслуженно пользуются успехом у россиян за выносливость и хорошую адаптацию к нашим условиям.
2 место в Pango‑рейтинге: Hyundai Creta
Очень популярной остается в России японская Toyota. Она удерживает лидирующие позиции благодаря Дальнему Востоку и Зауралью, куда морем завозят доступных праворульных «японцев».

Замыкает пятерку самых продаваемых автомобилей с пробегом Nissan. Его кроссоверы выходили с конвейера завода в Ленинградской области и завоевали симпатии россиян.
3 место в Pango‑рейтинге: Hyundai Solaris
Самой продаваемой моделью рынка стала Lada 2114. Последний автомобиль был произведен АВТОВАЗом в далеком 2013 году. Он зарекомендовал себя неприхотливым, ремонтопригодным и коррозионно-стойким, он популярен и ликвиден. За ним в рейтинге идут Ford Focus, Kia Rio, Lada 2107, Hyundai Solaris.

Пока в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей вторичного рынка нет ни одной китайской марки. Тогда как в рейтинге новых машин из 10 наиболее продаваемых 7 — китайские.
4 место в Pango‑рейтинге: Lada Vesta
Любопытна статистика продаж электромобилей вторичного рынка. Здесь также заметна доля китайских машин. На первом месте из-за относительной дешевизны японский – Nissan Leaf. Однако на второй строчке вслед за ним следует вовсе недешевый Zeekr 1 из Поднебесной стоимостью более 6 миллионов рублей.
5 место в Pango‑рейтинге: Chery Tiggo 7 Pro
Подержанными авто торгуют повсеместно. Но наиболее бойко бизнес идет там, где больше автомобилей, шире выбор моделей и модификаций. Лидерами по продажам выступают Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область. Они контролируют более четверти всего оборота автомобилей с пробегом и уступать первенства не собираются. Заметна доля Башкирии, Татарии, Свердловской и Челябинской областей. Можно смело утверждать, что наиболее активен вторичный авторынок в европейской части страны.
6 место в Pango‑рейтинге: Volkswagen Polo
Новая федеральная автомобильная система Pango Cars
В августе 2023 года на вторичном рынке громко заявила о себе компания Pango Cars с программой Pango Select. В рамках программы автомобили любых марок и моделей проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, включая оценку состояния всех основных узлов и агрегатов, стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. Следующий шаг - предпродажная подготовка, а также комплекс химчистки и полировки, включающую в себя химчистку салона, мойку подкапотного пространства, антибактериальную обработку систем вентиляции и кондиционирования автомобиля. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на один год или достижения пробега 20 000 км с покрытием, практически аналогичным заводской гарантии. Кроме того, клиенты Pango Select могут воспользоваться выгодной рассрочкой от 0% и кредитными программами со сниженными процентными ставками.
Pango-рейтинг
Команда Pango Сars вместе со своими партнерами – дилерскими центрами, подведя итоги 2023 года, составила собственный рейтинг популярных марок и моделей российского рынка автомобилей с пробегом.

Рейтинг составлен на основе статистики Pango Cars. При этом в некоторых моментах статистика немного отличается от рыночной информации в целом по стране. Объясняется это тем, что в программе Pango Select участвуют лишь автомобили, прошедшие сертификацию и находящиеся в хорошем техническом состоянии. В целом Pango-рейтинг подтверждает общие тенденции рынка и служит полезным маркетинговым инструментом.
7 место в Pango‑рейтинге: Renault Captur
ТОП-10 самых популярных марок
Данные: Pango Cars
Первое место в Pango-рейтинге занимает популярная корейская марка Kia. Вторая позиция – у компании Hyundai, которая входит с Kia в один концерн. Замыкает тройку марок-лидеров АВТОВАЗ. Примечательно, что все три бренда делали ставку на внутрироссийское производство. Автомобили этих марок производились на российских заводах руками российских рабочих и с использованием российских ресурсов.
8 место в Pango‑рейтинге: Chery Tiggo 4
Вплотную подобралась к призерам китайская Chery, которой наступают на пятки Renault и Volkswagen. До недавнего времени и французы, и немцы тоже имели в нашей стране полноценные производства. То же самое следует сказать про Nissan и Skoda, занимающих седьмое и восьмое места. С небольшим отставанием за ними следует китайский производитель Haval, также осуществляющий сборку автомобилей в нашей стране. Замыкает десятку компания Geely, использующая в своих новых моделях наработки шведского Volvo.
9 место в Pango‑рейтинге: Kia Sportage
ТОП-10 самых продаваемых моделей
Что касается конкретных моделей, то первое место в Pango-рейтинге уверенно держит Kia Rio. За этой моделью следуют два Hyundai: Creta и Solaris. На четвертой позиции – Lada Vesta. Замыкает пятерку популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. За ним, не сильно отставая, идут Volkswagen Polo и Renault Captur, которых преследует еще один кроссовер Chery – Tiggo 4. Замыкают десятку кроссовер Kia Sportage и Kia Rio X-Line.
Данные: Pango Cars
Таким образом, Kia принадлежит сразу три места в десятке. Родной брат Hyundai отстал на одну модель. Представительство остальных марок ограничено одной машиной.

Главный вывод, который можно сделать, анализируя рейтинг, состоит в доминировании автомобилей отечественного производства. Модели, собранные на наших заводах, пользуются наибольшим доверием и популярностью. В будущем эта тенденция, скорее всего, сохранится, с той лишь разницей, что на смену прежним «традиционным» производителям будут приходить китайские автомобилестроители. Эксперты говорят о том, что в 2024 году вторичный рынок может продолжить рост и, вполне вероятно, преодолеет отметку в 6 миллионов единиц.
10 место в Pango‑рейтинге: Kia Rio X-Line
Мало сомнений, что лидерами продаж на «вторичке» по-прежнему останутся машины, выпускаемые внутри страны. Правда, вместо прежних хорошо известных игроков возрастет доля новичков, таких, например, как Haval или Москвич. В недалеком будущем к ним могут прибавиться другие дебютанты переживающего реновацию вторичного рынка из разных уголков страны. И, конечно же, смена игроков на поле производства и реализации новых машин открывает хорошие перспективы для увеличения доли китайских автомобилей, в том числе высокотехнологичных.
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