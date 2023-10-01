ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке

Большинство считавшихся традиционными иностранных автопроизводителей в силу известных причин ушли с рынка, но их реализованные в России автомобили остались. Наряду с отечественными производителями они представляют основу вторичного авторынка. Европейские, американские, японские и корейские автомобили продолжают пользоваться устойчивым спросом на вторичном рынке. Правда, есть одно «но»: начинают возникать неприятные проблемы с техническим обслуживанием и запчастями.



На место ушедших марок в тот же час пришли автопроизводители из Поднебесной. И именно они представляют огромный потенциал рынка машин с пробегом, который будет формироваться по мере старения и выбывания «фордов», «фольксвагенов» и «киа». Кстати, тут не мешало бы заметить, что китайская автоиндустрия сегодня занимает лидирующее положение в мире, выпуская ежегодно более 24 миллионов машин. Для сравнения — США производят вдвое меньше.

