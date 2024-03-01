Шведский бренд Gislaved известен автолюбителям многих стран. Для России его продукция особенно подходит – ведь даже лето в нашей стране не на всей территории ясное и сухое.



Многие наши автовладельцы знакомы с отлично зарекомендовавшими себя премиальными зимними шинами Gislaved. Некоторые (но теперь и вы!) знают, что бренд – преемник известных немецких шин премиум‑класса. Gislaved имеет серьезную производственную и научно-техническую базу, благодаря которой ассортимент шин постоянно совершенствуется и обновляется.



Пришло время выбирать летние шины – для путешествий, города, дачи и бездорожья. Вот четыре варианта от Gislaved.

