Дорога за горизонт и обратно
Путешествие начинается с первого шага, а автомобильный сезон – с выбора комплекта шин.
Шведский бренд Gislaved известен автолюбителям многих стран. Для России его продукция особенно подходит – ведь даже лето в нашей стране не на всей территории ясное и сухое.

Многие наши автовладельцы знакомы с отлично зарекомендовавшими себя премиальными зимними шинами Gislaved. Некоторые (но теперь и вы!) знают, что бренд – преемник известных немецких шин премиум‑класса. Gislaved имеет серьезную производственную и научно-техническую базу, благодаря которой ассортимент шин постоянно совершенствуется и обновляется.

Пришло время выбирать летние шины – для путешествий, города, дачи и бездорожья. Вот четыре варианта от Gislaved.
Gislaved PremiumControl
Это комфортная легковая шина на лето – надежная и безопасная. Разрабатывали ее с целью, чтобы и в дальней поездке по дороге, и при ежедневных поездках по городу пассажиры чувствовали себя комфортно. Применяемые в шине технологии наделили ее отличной управляемостью. Сплошные продольные рёбра рисунка протектора подавляют шум от дороги. Также в канавках плечевой зоны есть шумоподавители, которые окончательно гасят звуки качения, «запирая» внутри пятна контакта протектора.

Шины Gislaved PremiumControl отличаются особым рисунком протектора – он имеет максимальную площадь сцепления, но при этом глубокие канавки эффективно отводят из пятна контакта всю воду. В результате шины дают автомобилю отличную управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге. Трехмерные кромки плечевых блоков снижают деформацию протектора до минимума, обеспечивая максимальную площадь пятна контакта и сцепление. А гибкая зона боковины не только обеспечивает плавность хода, но и делает так, что шина сохраняет надёжный контакт с дорожным покрытием по всей ширине протектора даже при проезде по неровной дороге на шоссейной скорости.
Gislaved UltraControl
Эта ресурсная шина способна ходить очень и очень долго благодаря особой резиновой смеси. Модель очень выносливая, способная легко переносить длительные перегоны и проехать без изменения свойств десятки тысяч километров. Кроме того, она обладает пониженным сопротивлением качению, что позволяет экономить топливо в длительных поездках. Благодаря низкому сопротивлению качению автомобиль более динамично разгоняется и держит скорость без дополнительных усилий, расходуя меньше топлива, что несложно заметить, например, во время длительных путешествий. Рисунок протектора оптимизирован для городского движения с его бесконечными поворотами, постоянными разгонами и торможениями – небольшая масса шин заметно снижает инертность.

Gislaved UltraControl надёжно держится за дорогу, не теряя сцепление, будь она сухой или мокрой. За тишину качения здесь отвечают те же фирменные шумоподавители в канавках между центральными рёбрами.
Gislaved TerraControl
Эта шина разрабатывалась специально для кроссоверов, а значит она одинаково хороша как на асфальте, так и на бездорожье. Протектор с оптимальными грунтозацепами жесткий, блоки которого стабилизируют автомобиль на лёгком бездорожье, улучшает управляемость автомобиля и обеспечивает ему короткий тормозной путь.

В протекторе сделаны широкие канавки, которые легко справляются с отводом не только воды, но и грязи.

Несмотря на «зубастость», шины TerraControl катятся очень тихо. Благодаря закрытому рисунку плечевого сектора протектора и специальным барьерам в его центральной части шумы не выходят из пятна контакта и гасятся внутри.

Еще один плюс шины, который хорошо виден, – плоский контур ее протектора без скруглений по краям. Это сделано для оптимального распределения давления на грунт. В результате кроссовер на этих шинах получает улучшенную проходимость и не вязнет в зыбких местах.
Gislaved TerraControl ATR
Шина сделана для кроссоверов и внедорожников, которым приходится чаще съезжать с асфальта на грунтовые дороги и лёгкое бездорожье. Обратите внимание на зубчатый рисунок протектора с большим количеством поперечных ламелей и канавок – они-то и обеспечивают сцепление на бездорожье. Шина предназначена для водителей, которые хотели бы получить больше уверенности вне асфальта.

Широкие продольные канавки протектора, помимо отвода воды и грязи, служат для того, чтобы кроссовер не соскальзывал, например, в колею, двигаясь по скользкому гребню.

Сочетание резиновых блоков и ширины канавок позволяет легко самоочищаться, как только эта часть протектора выходит из пятна контакта с грунтом. Открытый рисунок протектора легко отводит из пятна контакта даже густую грязь и камни, а зубчатые канавки отлично цепляются за грунт. Боковые грунтозацепы, мощные резиновые блоки и специальные выступы в канавках выталкивают камни и защищают протектор от повреждений, защищая шины на бездорожье.

Но столь впечатляющие внедорожные качества шины не приводят к тому, что вам придется мириться с дискомфортом на асфальте. На трассе TerraControl ATR катится плавно, тихо и обеспечивает хороший накат. У нее тоже есть фирменные шумоподавляющие блоки, которые несложно заметить.
Все модели уже доступны в розничных магазинах в размерах от 14 до 17 дюймов.
Доказано: все будет путем – если в этот путь отправляемся на шинах Gislaved.
Все модели уже доступны в розничных магазинах в размерах от 14 до 17 дюймов.
Доказано: все будет путем – если в этот путь отправляемся на шинах Gislaved.
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