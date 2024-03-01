Шина сделана для кроссоверов и внедорожников, которым приходится чаще съезжать с асфальта на грунтовые дороги и лёгкое бездорожье. Обратите внимание на зубчатый рисунок протектора с большим количеством поперечных ламелей и канавок – они-то и обеспечивают сцепление на бездорожье. Шина предназначена для водителей, которые хотели бы получить больше уверенности вне асфальта.
Широкие продольные канавки протектора, помимо отвода воды и грязи, служат для того, чтобы кроссовер не соскальзывал, например, в колею, двигаясь по скользкому гребню.
Сочетание резиновых блоков и ширины канавок позволяет легко самоочищаться, как только эта часть протектора выходит из пятна контакта с грунтом. Открытый рисунок протектора легко отводит из пятна контакта даже густую грязь и камни, а зубчатые канавки отлично цепляются за грунт. Боковые грунтозацепы, мощные резиновые блоки и специальные выступы в канавках выталкивают камни и защищают протектор от повреждений, защищая шины на бездорожье.
Но столь впечатляющие внедорожные качества шины не приводят к тому, что вам придется мириться с дискомфортом на асфальте. На трассе TerraControl ATR
катится плавно, тихо и обеспечивает хороший накат. У нее тоже есть фирменные шумоподавляющие блоки, которые несложно заметить.