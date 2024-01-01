Как выбрать летние шины: 8 ПОЛЕЗНЫХ (и невероятных) ФАКТОВ
Рассказываем на примере шин нового российского бренда Ikon Tyres.
Шины под новым брендом Ikon Tyres выпускаются на предприятии в Ленинградской области, которое ранее принадлежало концерну Nokian Tyres. История бренда только началась, но в основе шин лежат технологии, проверенные годами. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье, посвященной заводу, на котором производятся, в том числе, шины премиальной линейки Ikon Autograph.
Сейчас в продаже три модели премиальных летних шин Ikon Autograph:
Низкое сопротивление качению, а также безопасность и надежность благодаря специальной резиновой смеси.
На примере этой линейки шин сейчас расскажем, каких высот достигли шинные технологии: про шумность, пробег и экономию топлива, отвод воды из пятна контакта, прочность, массу, состав резины и многое другое.
Можно aвтограф?
Над названием премиальной линейки шин Ikon Autograph работала большая команда: специалисты отдела маркетинга завода и крупнейшие маркетинг-агентства. После проведения фокус-групп выбрали название Autograph.
Это индивидуальный росчерк шин на дороге, что зависит и от самой шины (рисунка ее протектора), и от водителя, который управляет автомобилем. Идея уникального росчерка продолжается и в формуле состава резиновой смеси, а точнее, смесей – их до 15 различных в каждой шине из ассортимента.
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Любопытный факт! Считается, что самым дорогим в мире является автограф Уильяма Шекспира. Стоит он примерно 5 млн долларов, или 463 млн рублей.
Слои прочности
Основу шины составляет текстильный корд из очень прочных тонких нитей, которых, в зависимости от индекса нагрузки и размера шины, может быть один или два слоя. Нити расположены радиально и идут от одной боковины к другой.
В брекере (многослойный пояс под протектором) находится корд из стальных нитей, которые поддерживают пятно контакта. Это уже второй или третий слой, гарантирующий прочность шины.
Самая же толстая и прочная нить находится в бортовом кольце – в месте, где шина соприкасается с колесным диском и не позволяет колесу «разобраться» во время маневрирования.
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Любопытный факт! Автомобильная шина и перчатки космического скафандра в чем-то похожи. Только у перчаток всего один слой силовой оболочки из ткани: в космосе таких нагрузок, как на дорогах, нет. Зато у них 16 слоев теплоизоляции.
Жесткий борт
Во время поворотов автомобиля борта шины должны немного сминаться, чтобы пятно контакта не становилось меньше в ответственный момент. И здесь нужен точный расчет массы автомобиля и степени жесткости бортов шин. Кроме того, жесткость шины меняется вместе с ее размером. То есть, шины размерности R13 и R21 – не одно и то же. Особенности кордов и резиновой смеси зависят и от профиля шины – чем он меньше, тем борт жестче.
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То есть, грубо говоря, каждый типоразмер шины можно считать отдельной подмоделью со своими особенностями внутренней конструкции. Для примера – шины Autograph Aqua 3 диаметром 16 дюймов имеют 6 типоразмеров с профилем от 205/65 до 225/55.
В продаже также есть шина Autograph Ultra 2, созданная для движения на высоких скоростях и активного маневрирования. Любителей же мягкой и комфортной езды без экстремальных маневров в магазинах ждет шина Autograph Eco 3.
Но оценивать мягкость шины «пальцометром» не стоит – шина выходит на свои рабочие характеристики только тогда, когда надета на диск и накачана до рекомендуемого автопроизводителем давления.
Любопытный факт! Вы наверняка назовете самый твердый материал в мире – это алмаз. А самый эластичный? Это гидрогели, из которых делаются, например, контактные линзы.
Неподрессоренная масса
От размера, понятно, зависит и масса шины. Хорошо, если она небольшая, так как эта масса – неподрессоренная. Чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше на кузов передается колебаний и вибраций.
Чем больше диаметр шины, тем она будет тяжелее. Все стремятся снизить неподрессоренную массу, чтобы улучшить комфорт. Занимаются этим вопросом и в компании Ikon Tyres, предлагая шины, в которых нет ни одного лишнего грамма. Это важно и для того, чтобы снизить теплонагруженность шин (что не позволяет шине перегреваться в движении и выходить за пределы диапазона рабочих температур).
Но все эти усилия (кроме тех, которые касаются теплонагруженности) автомобилисты могут свести на нет покупкой тяжелых литых колесных дисков, польстившись на их красоту. Тут о массе шин можно уже не заботиться, так как комплект таких дисков может весить на 10 кг (!) больше, чем комплект стальных штампованных. Но к красивым дискам претензий по массе не бывает, тем более, что они, вроде как, легкосплавные.
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Любопытный факт! Самая тяжелая в мире шина весит 6800 кг (как 4 или 5 легковушек): это шина для фронтального погрузчика LeTourneau L-2350. В сборе колесо (шина и диск) весит 7,3 тонны, а с защитной цепью – более 12 тонн.
Резиновая смесь
Производители выделяют два главных качества шины. Во-первых, это прочность резиновой смеси, чтобы шина прослужила дольше и чтобы она оставалась безопасной. Во-вторых – эластичность, которая влияет на комфорт и сцепление. Для этого протектор шин Ikon Autograph состоит из пяти (!) разных резиновых смесей, разделенных по слоям.
На самом деле резиновая смесь шин состоит из эластичного натурального каучука в среднем всего на 10-15% (еще примерно на 20% – из синтетического каучука). То есть натурального каучука в шине всего граммов 600. С одного гектара деревьев гевеи (примерно 500 деревьев) в год добывается две тонны натурального каучука.
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Любопытный факт! Одно дерево гевеи в год дает примерно 4 кг каучука (бывают рекордсмены, которые могут «произвести» 8-14 кг), чего хватает на производство, в среднем, семи шин.
Требования к рисунку
Основная задача протектора – хороший пробег, низкий уровень шума и сцепление на сухом и мокром асфальте. Многое, конечно, зависит от резиновой смеси, а за уровень шума и за отведение воды на мокром асфальте отвечает, в основном, протектор. А именно – канавки в нем.
Вас удивит, сколько воды может отводиться из пятна контакта в секунду. Многое зависит от скорости (влияющей на давление) и от площади сечения всех канавок в пятне контакта, но среднее значение посчитать несложно.
Например, прокачиваемость через отверстие 1 см2 воды при давлении, равном 10 метров водяного столба, составляет примерно 0,84 литра в секунду. Суммарная же площадь канавок протектора в пятне контакта гораздо больше 1 см2 (если речь о новой шине) и составляет примерно 3-4 см2. То есть отвод воды одной шины будет в объеме примерно 2,5-3,4 литра в секунду. Именно это позволяет машинам с шинами Ikon Autograph безопасно проезжать на приличной скорости даже глубокие лужи, не опасаясь аквапланирования.
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Любопытный факт! При отводе воды 2,5 литра в секунду всего за одну минуту с помощью канавок одной шины можно было бы наполнить ванну, как у вас дома, объемом 150 литров. Четыре шины справились бы с этим за 15 секунд.
Время окупаемости
Сопротивление качению влияет на расход топлива – это факт. Поэтому все производители бьются за постоянное улучшение этого показателя. Например, шина Ikon Autograph Eco 3 гораздо экономичнее предшественницы: комплект этих шин за один сезон сбережет владельцу около 100 литров топлива (или в более понятных величинах – примерно 5,5 тысяч рублей). Цифры, конечно, усредненные, так как многое зависит от манеры и условий езды, но при прочих равных они верны для среднего по стране пробега 17 тысяч км в год или 9-10 тысяч км за летний сезон. То есть, покупка этой шины окупится за… нет, не за полгода, как некоторые подумали сейчас, а за четыре сезона (так как купить надо четыре шины).
Если в среднем комплекта шин хватает на шесть сезонов, то общая экономия на топливе составит 33 тысячи рублей. Аккуратный же водитель в благоприятном климате и на хороших дорогах, откатав восемь сезонов (по семь месяцев), сэкономит 44 тысячи рублей.
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Любопытный факт! А вы задумывались, что шины – это тот компонент, который работает всегда, даже когда автомобиль стоит на месте: они постоянно под давлением и под нагрузкой.
Закон о шуме
Во время обязательной сертификации шин проверяется, в том числе, их соответствие правилу 117 ООН (пункт 6), в котором оговаривается шумность шин – не более 79 дБ. Это касается даже шин специального назначения. Шумность обычной шины (класса С1) с профилем 165-185 мм ограничена на уровне 74 дБ. То есть, быть шумнее этого порога сертифицированные шины не могут. Иначе они – не сертифицированные.
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Любопытный факт! 75 дБ – это громкость обычного разговора коллег, которые стоят с кофе в метре от вас.
Не забыть главное!
Напомним, что выпускаются три модели летних шин Ikon Autograph: