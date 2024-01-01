Неподрессоренная масса

От размера, понятно, зависит и масса шины. Хорошо, если она небольшая, так как эта масса – неподрессоренная. Чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше на кузов передается колебаний и вибраций.



Чем больше диаметр шины, тем она будет тяжелее. Все стремятся снизить неподрессоренную массу, чтобы улучшить комфорт. Занимаются этим вопросом и в компании Ikon Tyres, предлагая шины, в которых нет ни одного лишнего грамма. Это важно и для того, чтобы снизить теплонагруженность шин (что не позволяет шине перегреваться в движении и выходить за пределы диапазона рабочих температур).



Но все эти усилия (кроме тех, которые касаются теплонагруженности) автомобилисты могут свести на нет покупкой тяжелых литых колесных дисков, польстившись на их красоту. Тут о массе шин можно уже не заботиться, так как комплект таких дисков может весить на 10 кг (!) больше, чем комплект стальных штампованных. Но к красивым дискам претензий по массе не бывает, тем более, что они, вроде как, легкосплавные.



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