Первый регулярный автобусный маршрут запустили в Москве в августе 1924 года. Восемь машин начали курсировать между Каланчевской площадью и Тверской заставой.



Этот юбилей вместе с городом отмечает и столичный Департамент транспорта. В разные эпохи он носил разные названия, но во все времена занимался организацией удобной доставки горожан домой и на работу. И, конечно, постоянным обновлением парка машин – в пользу более современных и эффективных моделей.



До того в столице безраздельно властвовали трамваи. Но у них был недостаток – в новые районы, что прирастали к быстро растущему городу, приходилось подолгу прокладывать рельсы. Автобус позволял расширять транспортную сеть быстро!