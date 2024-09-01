Ледяной
контроль
Ежегодный спор
«шипы или фрикционка» объявляется открытым!
Вы на коньках умеете кататься? Представьте себе каток в центральном парке. Многие катаются кое-как, кто-то лихачит, кто-то застрял у бортика, а кто-то вообще растянулся посреди дорожки… Если вы опытный бегун, если коньки у вас недавно и правильно затачивали – не будет проблем объехать медленного, притормозить у группы, помочь растянувшемуся и – чуть ли не главное! – получить удовольствие от самого себя.
Довольно часто зимняя дорога, особенно за городом, представляет собой огромный, длинный, плохо залитый и нездорово освещенный каток. И бегунов на нем гораздо больше, чем в парке культуры и отдыха. И вы, конечно, опытный водитель, раз читаете «За рулем». И у вас хорошая машина. А шины? Шины давно проверяли? – лет пять уже, небось, откатали на них…
Наше производство

Знаете, чем хорошо местное производство? Оно, например, исключает завышение цены. Шинный завод в Калуге, который раньше принадлежал знаменитой немецкой компании, и сегодня отвечает требованиям трех основных международных стандартов. А это гарантирует ожидаемое высокое качество и доступность выпускаемых там шин Gislaved.

На калужском заводе работает серьезная лаборатория, специалисты которой не только следят за качеством резиновых смесей, но и разрабатывают новые составы. Вместе с инженерами предприятия они выпускают новинки, чтобы каждый покупатель нашел шины под свой автомобиль.

В результате в модельном ряду Gislaved есть шины практически для любого типа автомобилей, будь то небольшой седан, тяжелый внедорожник, быстрый кроссовер или легкий коммерческий автомобиль. Знания, унаследованные уникальные технологии и сотни тестов позволили Gislaved создать шины, которые одинаково хорошо работают на любом покрытии зимой – рыхлый или укатанный снег, мерзлая земля, лед, сухой или мокрый асфальт. И эти качества сохраняются в диапазоне температур от – 50 до +10 °C. Как? Для каждой модели шин (и даже размерности) используются свои технологии.

Всё это было проверено и подтверждено, в том числе, шинными тестами «За рулем».
Наше производство

Знаете, чем хорошо местное производство? Оно, например, исключает завышение цены. Шинный завод в Калуге, который раньше принадлежал знаменитой немецкой компании, и сегодня отвечает требованиям трех основных международных стандартов. А это гарантирует ожидаемое высокое качество и доступность выпускаемых там шин Gislaved.

На калужском заводе работает серьезная лаборатория, специалисты которой не только следят за качеством резиновых смесей, но и разрабатывают новые составы. Вместе с инженерами предприятия они выпускают новинки, чтобы каждый покупатель нашел шины под свой автомобиль.

В результате в модельном ряду Gislaved есть шины практически для любого типа автомобилей, будь то небольшой седан, тяжелый внедорожник, быстрый кроссовер или легкий коммерческий автомобиль. Знания, унаследованные уникальные технологии и сотни тестов позволили Gislaved создать шины, которые одинаково хорошо работают на любом покрытии зимой – рыхлый или укатанный снег, мерзлая земля, лед, сухой или мокрый асфальт. И эти качества сохраняются в диапазоне температур от – 50 до +10 °C. Как? Для каждой модели шин (и даже размерности) используются свои технологии.

Всё это было проверено и подтверждено, в том числе, шинными тестами «За рулем».
Проведем микротест – «Вы где живете?» В зависимости от ответа выбирайте подходящую для вас главу в этой публикации!
Я живу в небольшом городе…
… вам, скорее всего, подойдут шипованные шины Gislaved Nord Frost 200.

Что чаще всего беспокоит покупателя таких шин – как долго продержатся шипы? Здесь блоки протектора, в которые они садятся, – большие. Сделано это для того, чтобы шип не гулял и прочно держался на месте. Благодаря особой головке в виде скругленной пирамиды шип отлично цепляется за примятый колесом снег или голый лед, не тупится об асфальт и не забивается ледяной крошкой (этому помогает патентованный рисунок вокруг шипа). Сплав шипов практически не реагирует на химию антигололедных реагентов, а сами шипы плотно сидят в блоках, не наклоняясь во время движения.

А еще в шинах Gislaved Nord Frost 200 применена технология фрикционной шины Gislaved Soft Frost 200: по центру асимметричного рисунка расположены небольшие блоки с многочисленными ламелями. Вот как это работает на дороге: снег, который остается в канавке шины, сцепляется со снегом на дороге, создавая дополнительное сцепление и улучшая тормозные характеристики. В итоге шипованные шины обеспечивают в общем ту же маневренность автомобиля, что и фрикционные.

Резиновая смесь протектора здесь немного жёстче, чем на фрикционных шинах. Это сделано, чтобы шипы оставались на месте и обеспечивали надёжное сцепление с дорогой. Но при этом особая резиновая смесь сохраняет эластичность даже при очень низких температурах, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Помните же, какие морозы были прошлой зимой в центральной полосе?

Gislaved Nord Frost 200
Я живу в большом городе…
… тогда вам, скорее, подойдут фрикционные шины Gislaved Soft Frost 200. Они лучше для городских условий и южных регионов, где снег и лед не являются синонимами зимы. Эти шины тихие и комфортные, что весьма хорошо для автомобилей с не такой плотной шумоизоляцией. (А сегодня автопроизводители не особо в нее вкладываются – обратили внимание?).

В шинах Gislaved Soft Frost 200 особо мягкий, но отлично сопротивляющийся истиранию состав резиновой смеси. Она остается эластичной даже в лютые морозы, позволяя протектору эффективно работать на любых поверхностях.

Сам протектор имеет множество небольших блоков, разделенных канавками разного размера, и буквально испещрен ламелями. Благодаря стабильной эластичности резиновой смеси канавки легко заполняются снегом и удерживают его там в момент контакта шины с поверхностью. И это хорошо для сцепления колес с дорогой – выше объяснили, как это работает.

В городе часто приходится поворачивать – сцепление на заснеженной дороге часто бывает непредсказуемым. Тут поможет асимметричный рисунок протектора шины: жесткие блоки на ее внешней стороне повышают поперечную устойчивость, что помогает системе стабилизации удерживать автомобиль на нужной траектории.

Gislaved Soft Frost 200
ВЫВОД
На платных дорогах «Автодора» на информационных табло, помимо предупреждений о скорости или необходимости пристегнуться, или об аварии в десяти километрах впереди, иногда появляются духоподъемные фразы. Например, я видел что-то вроде «Ты проделал такой большой путь. Сохраняй движение» или «Помни: твой путь уникален».

Выбор шин для зимнего сезона – это всегда вопрос того, насколько вы цените себя и тех, кто вместе с вами в автомобиле. Зимние шины Gislaved – для тех, кто против компромиссов, когда дело касается безопасности.
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