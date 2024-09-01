… вам, скорее всего, подойдут шипованные шины Gislaved Nord Frost 200
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Что чаще всего беспокоит покупателя таких шин – как долго продержатся шипы? Здесь блоки протектора, в которые они садятся, – большие. Сделано это для того, чтобы шип не гулял и прочно держался на месте. Благодаря особой головке в виде скругленной пирамиды шип отлично цепляется за примятый колесом снег или голый лед, не тупится об асфальт и не забивается ледяной крошкой (этому помогает патентованный рисунок вокруг шипа). Сплав шипов практически не реагирует на химию антигололедных реагентов, а сами шипы плотно сидят в блоках, не наклоняясь во время движения.
А еще в шинах Gislaved Nord Frost 200
применена технология фрикционной шины Gislaved Soft Frost 200
: по центру асимметричного рисунка расположены небольшие блоки с многочисленными ламелями. Вот как это работает на дороге: снег, который остается в канавке шины, сцепляется со снегом на дороге, создавая дополнительное сцепление и улучшая тормозные характеристики. В итоге шипованные шины обеспечивают в общем ту же маневренность автомобиля, что и фрикционные.
Резиновая смесь протектора здесь немного жёстче, чем на фрикционных шинах. Это сделано, чтобы шипы оставались на месте и обеспечивали надёжное сцепление с дорогой. Но при этом особая резиновая смесь сохраняет эластичность даже при очень низких температурах, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Помните же, какие морозы были прошлой зимой в центральной полосе?