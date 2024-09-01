Наше производство





Знаете, чем хорошо местное производство? Оно, например, исключает завышение цены. Шинный завод в Калуге, который раньше принадлежал знаменитой немецкой компании, и сегодня отвечает требованиям трех основных международных стандартов. А это гарантирует ожидаемое высокое качество и доступность выпускаемых там шин Gislaved.



На калужском заводе работает серьезная лаборатория, специалисты которой не только следят за качеством резиновых смесей, но и разрабатывают новые составы. Вместе с инженерами предприятия они выпускают новинки, чтобы каждый покупатель нашел шины под свой автомобиль.



В результате в модельном ряду Gislaved есть шины практически для любого типа автомобилей, будь то небольшой седан, тяжелый внедорожник, быстрый кроссовер или легкий коммерческий автомобиль. Знания, унаследованные уникальные технологии и сотни тестов позволили Gislaved создать шины, которые одинаково хорошо работают на любом покрытии зимой – рыхлый или укатанный снег, мерзлая земля, лед, сухой или мокрый асфальт. И эти качества сохраняются в диапазоне температур от – 50 до +10 °C. Как? Для каждой модели шин (и даже размерности) используются свои технологии.



Всё это было проверено и подтверждено, в том числе, шинными тестами «За рулем».