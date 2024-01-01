КУБОК МОСКВЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ РАЛЛИ: ЕСТЬ ПЕРВЫЙ СЕЗОН!

Новейший Кубок Москвы по историческому ралли сохраняет преемственность – хотя бы в том, что доминируют в нем всё те же Москвичи и Волги. Но стартуют и Запорожцы, и правительственный ЗиЛ, и, конечно, самые разные ценные иномарки выпуска до 1980 года. Арбитры следят за исторической ценностью машин и аутентичностью их состояния: на старт или финиш ралли приходишь как в музей, а движущиеся по улицам Москвы шедевры мирового автодизайна, безусловно, украшают город.
Максим Ликсутов
Соревнования построены с максимальным уважением к автомобилям-ветеранам. Важна только лишь точность соблюдения маршрута и заданных норм времени, но никак не максимальная скорость. Конечно, всё – в рамках правил дорожного движения. Для проезда ралли выбираются самые красивые улицы и магистрали, чтобы экипаж получал и эстетическое удовольствие.
Экипаж – это команда из двух человек, водителя и штурмана, которая ведет автомобиль по трассе. Есть экипажи семейные, в том числе те, где в роли штурмана выступают дети. А есть – женские, из двух дам: для таких организаторы даже проводят отдельный Кубок GOURJI. Не возбраняется брать с собой пассажиров и делить с ними радость от проезда по красивым уголкам Москвы.
Отдельно надо сказать о самом переходящем кубке, то есть уникальной хрустальной вазе. На поверхности ее верхней части символически «проложены» главные автомобильные магистрали столицы – проспекты и шоссе, дорожные кольца и хорды. Имена первых обладателей кубка Москвы были выгравированы на призе прямо в ходе церемонии награждения. Переходящий кубок будет экспонироваться в общественных пространствах столицы.
Итак, фанфары: победителями дебютного Кубка Москвы по историческому ралли стали Дмитрий и Вероника Патока. Что символично – на автомобиле Москвич-403 выпуска 1964 года. Успех совершенно заслуженный – ребята захватили лидерство еще на первом этапе, ралли Политехнического музея, и несмотря на сильную конкуренцию, удержали его до конца, выиграв и финальное ралли Музея Гаража особого назначения.
В командном зачете победила команда «Гонки Классик». Кубок GOURJI (дамский зачет) для экипажей, в составе которых только девушки, а среди пассажиров нет мужчин старше 16 лет, взяли Кристина и Ярослава Никулины на автомобиле MGB 1970 года выпуска. Водитель экипажа получила права только в этом году, но в ралли девушки участвовали с детства, продолжая семейные традиции. Их родители, Максим и Анна Никулины, на автомобиле MG TD 1952 года получили кубок Макарова для экипажей на автомобилях с нижнеклапанными моторами и произведенных до 1958 года включительно. В дополнительном зачете для экипажей на ретроавтомобилях марки Москвич одержали победу обладатели кубка Дмитрий и Вероника Патока.
Устроителем Кубка Москвы по ралли выступил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Оксана Бондаренко