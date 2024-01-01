КУБОК МОСКВЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ РАЛЛИ: ЕСТЬ ПЕРВЫЙ СЕЗОН!

Соревнования построены с максимальным уважением к автомобилям-ветеранам. Важна только лишь точность соблюдения маршрута и заданных норм времени, но никак не максимальная скорость. Конечно, всё – в рамках правил дорожного движения. Для проезда ралли выбираются самые красивые улицы и магистрали, чтобы экипаж получал и эстетическое удовольствие.

Экипаж – это команда из двух человек, водителя и штурмана, которая ведет автомобиль по трассе. Есть экипажи семейные, в том числе те, где в роли штурмана выступают дети. А есть – женские, из двух дам: для таких организаторы даже проводят отдельный Кубок GOURJI. Не возбраняется брать с собой пассажиров и делить с ними радость от проезда по красивым уголкам Москвы.