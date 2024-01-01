КУБОК МОСКВЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ РАЛЛИ: ЕСТЬ ПЕРВЫЙ СЕЗОН!
Прекрасным сентябрьским днем торжественной церемонией в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ завершилась новая серия по историческому ралли – Кубок Москвы. А началась она еще в июне, когда состоялось ралли Политехнического музея. Еще одним этапом стало июльское ралли Музея Транспорта Москвы в рамках фестиваля «Ретрорейс». Дебютный сезон нового соревнования на классических, или исторических автомобилях, состоялся сполна – в Кубке Москвы приняли участие около 150 экипажей из 20 городов России.
РАЛЛИ В РОССИИ: ДОЛГИЙ ПУТЬ
Ралли в его классическом понимании – это, прежде всего, соревнование на точность движения, а не на максимальную скорость. Самая первая автомобильная гонка прошла в 1894 году из Парижа в Руан – и хотя слово «ралли» еще не было, по сути это было именно оно.

В августе 1909 года прошло первое российское ралли Санкт-Петербург – Рига – Санкт-Петербург. Старт в четырехдневном «дорожном конкурсе», как тогда говорили, приняли более 20 автомобилей – в том числе новейший отечественный Руссо-Балт модели С24/30 с 30-сильным мотором. Основную часть пути нужно было ехать, поддерживая среднюю скорость, но была и дорожная гонка на одну версту в Риге.

Но по-настоящему популярными ралли стали только в 50-е годы. В Финляндии и Швеции получили популярность соревнования на коротких дорогах, покрытых гравием (позже их стали называть спецучастками). В СССР первая официальная гонка, на старт которой вышло свыше сотни экипажей, стартовала в мае 1957 года в Тушино.

Ездили, прежде всего, на Москвичах и Волгах. Ездили героически: машины были прочными, но не самыми быстрыми. Тем не менее, даже на международном уровне наши раллисты не терялись – достаточно вспомнить успешное участие Москвичей в супермарафонах Лондон-Сидней в 1968 году и Лондон-Мехико в 1970 году или выезд сборной команды на Москвичах и Волгах на прославленные ралли Монте-Карло, Акрополис, Финляндия.
РАЛЛИ В РОССИИ: ДОЛГИЙ ПУТЬ
Ралли в его классическом понимании – это, прежде всего, соревнование на точность движения, а не на максимальную скорость. Самая первая автомобильная гонка прошла в 1894 году из Парижа в Руан – и хотя слово «ралли» еще не было, по сути это было именно оно.

В августе 1909 года прошло первое российское ралли Санкт-Петербург – Рига – Санкт-Петербург. Старт в четырехдневном «дорожном конкурсе», как тогда говорили, приняли более 20 автомобилей – в том числе новейший отечественный Руссо-Балт модели С24/30 с 30-сильным мотором. Основную часть пути нужно было ехать, поддерживая среднюю скорость, но была и дорожная гонка на одну версту в Риге.

Но по-настоящему популярными ралли стали только в 50-е годы. В Финляндии и Швеции получили популярность соревнования на коротких дорогах, покрытых гравием (позже их стали называть спецучастками). В СССР первая официальная гонка, на старт которой вышло свыше сотни экипажей, стартовала в мае 1957 года в Тушино.

Ездили, прежде всего, на Москвичах и Волгах. Ездили героически: машины были прочными, но не самыми быстрыми. Тем не менее, даже на международном уровне наши раллисты не терялись – достаточно вспомнить успешное участие Москвичей в супермарафонах Лондон-Сидней в 1968 году и Лондон-Мехико в 1970 году или выезд сборной команды на Москвичах и Волгах на прославленные ралли Монте-Карло, Акрополис, Финляндия.
СЕГОДНЯ: НА ЧЕМ И КАК

Новейший Кубок Москвы по историческому ралли сохраняет преемственность – хотя бы в том, что доминируют в нем всё те же Москвичи и Волги. Но стартуют и Запорожцы, и правительственный ЗиЛ, и, конечно, самые разные ценные иномарки выпуска до 1980 года. Арбитры следят за исторической ценностью машин и аутентичностью их состояния: на старт или финиш ралли приходишь как в музей, а движущиеся по улицам Москвы шедевры мирового автодизайна, безусловно, украшают город.


Максим Ликсутов

«Транспортный комплекс столицы вместе с тремя крупнейшими транспортными и техническими музеями города впервые провел Кубок Москвы по историческому ралли. В этом сезоне приняли участие 150 экипажей из 20 городов России. Мы видим интерес к мероприятиям, которые позволяют поближе познакомиться с историей транспорта, поэтому уверены, что в следующем году география участников Кубка станет еще шире», – рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Соревнования построены с максимальным уважением к автомобилям-ветеранам. Важна только лишь точность соблюдения маршрута и заданных норм времени, но никак не максимальная скорость. Конечно, всё – в рамках правил дорожного движения. Для проезда ралли выбираются самые красивые улицы и магистрали, чтобы экипаж получал и эстетическое удовольствие.


Экипаж – это команда из двух человек, водителя и штурмана, которая ведет автомобиль по трассе. Есть экипажи семейные, в том числе те, где в роли штурмана выступают дети. А есть – женские, из двух дам: для таких организаторы даже проводят отдельный Кубок GOURJI. Не возбраняется брать с собой пассажиров и делить с ними радость от проезда по красивым уголкам Москвы.

КУБОК МОСКВЫ: УНИКУМ!

Отдельно надо сказать о самом переходящем кубке, то есть уникальной хрустальной вазе. На поверхности ее верхней части символически «проложены» главные автомобильные магистрали столицы – проспекты и шоссе, дорожные кольца и хорды. Имена первых обладателей кубка Москвы были выгравированы на призе прямо в ходе церемонии награждения. Переходящий кубок будет экспонироваться в общественных пространствах столицы.

ИТОГИ

Итак, фанфары: победителями дебютного Кубка Москвы по историческому ралли стали Дмитрий и Вероника Патока. Что символично – на автомобиле Москвич-403 выпуска 1964 года. Успех совершенно заслуженный – ребята захватили лидерство еще на первом этапе, ралли Политехнического музея, и несмотря на сильную конкуренцию, удержали его до конца, выиграв и финальное ралли Музея Гаража особого назначения.


В командном зачете победила команда «Гонки Классик». Кубок GOURJI (дамский зачет) для экипажей, в составе которых только девушки, а среди пассажиров нет мужчин старше 16 лет, взяли Кристина и Ярослава Никулины на автомобиле MGB 1970 года выпуска. Водитель экипажа получила права только в этом году, но в ралли девушки участвовали с детства, продолжая семейные традиции. Их родители, Максим и Анна Никулины, на автомобиле MG TD 1952 года получили кубок Макарова для экипажей на автомобилях с нижнеклапанными моторами и произведенных до 1958 года включительно. В дополнительном зачете для экипажей на ретроавтомобилях марки Москвич одержали победу обладатели кубка Дмитрий и Вероника Патока.

Устроителем Кубка Москвы по ралли выступил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.


Оксана Бондаренко

Директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко говорит: «Кубок Москвы по историческому ралли — это мероприятие, в первую очередь, о развитии технической культуры. О культуре транспорта, в том числе спортивной автомобильной культуры, о культуре сохранения истории и, конечно, о любви к своему городу. Вместе с Политехническими музеем, Музеем Гаража особого назначения ФСО России, энтузиастами истории автомобилизма, реставраторами, коллекционерами, хранителями исторических автомобилей мы объединяемся для создания нового важного для города проекта».
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