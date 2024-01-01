Зимняя шина – это, вроде, так просто: каркас, протектор и шипы. Однако заставить всё это работать и взаимодействовать друг с другом и с дорогой как надо – уже сложно. Подготовленные специалисты шинных заводов, где сохранены западные технологии и знания, умеют это делать. Например, на заводе в Калуге, где выпускаются шины Gislaved.

Это предприятие полного цикла с собственной лабораторией и множеством цехов – от создания резиновой смеси до вулканизации и контроля качества. Применяемые здесь инновационные технологии впечатляют. Рассказав о них, мы развеем несколько мифов о зимних шинах.