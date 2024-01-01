Зимняя шина – это, вроде, так просто: каркас, протектор и шипы. Однако заставить всё это работать и взаимодействовать друг с другом и с дорогой как надо – уже сложно. Подготовленные специалисты шинных заводов, где сохранены западные технологии и знания, умеют это делать. Например, на заводе в Калуге, где выпускаются шины Gislaved.
Это предприятие полного цикла с собственной лабораторией и множеством цехов – от создания резиновой смеси до вулканизации и контроля качества. Применяемые здесь инновационные технологии впечатляют. Рассказав о них, мы развеем несколько мифов о зимних шинах.
Бренд Gislaved не зря поддерживает хоккей – спорт, в котором без уверенного сцепления коньков на льду победа невозможна. В сезоне 2024/2025 Gislaved снова стал партнером КХЛ.
Валерия Бородина, бренд-менеджер Gislaved:
«После успешного сотрудничества в прошлом сезоне с Континентальной и Молодежной хоккейными лигами шинный кластер Кордиант принял решение о продолжении сотрудничества. В хоккее важны такие качества, как воля к победе, надежность, уверенность и контроль, и в этом мы видим схожесть с премиальными шинами Gislaved, разработанными для сложных условий вождения. Быть причастными к победам наших спортсменов – честь для шинного кластера Кордиант».
Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ:
«КХЛ и Gislaved объединяет желание становиться лучше и быть первыми в своем деле. Взаимодействие с Gislaved в сезоне 2023/2024 получилось продуктивным, и мы рады, что это сотрудничество продолжено».