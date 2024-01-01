Разбираемся в них на примере
Gislaved Nord Frost 200

Зимняя шина – это, вроде, так просто: каркас, протектор и шипы. Однако заставить всё это работать и взаимодействовать друг с другом и с дорогой как надо – уже сложно. Подготовленные специалисты шинных заводов, где сохранены западные технологии и знания, умеют это делать. Например, на заводе в Калуге, где выпускаются шины Gislaved.


Это предприятие полного цикла с собственной лабораторией и множеством цехов – от создания резиновой смеси до вулканизации и контроля качества. Применяемые здесь инновационные технологии впечатляют. Рассказав о них, мы развеем несколько мифов о зимних шинах.

  • Просто круглая и резиновая
    Современная шина – это сложный многослойный продукт, который постепенно развился в настоящее чудо инженерной мысли. Так, в шинах Gislaved используется основа с несколькими уровнями корда, на которую по особой технологии вулканизируются резиновые смеси с разными составами, в зависимости от назначения. В рисунке же протектора важен каждый штрих.
  • Рисунок протектора не имеет особого значения
    Рисунок протектора разрабатывается под дорожные условия, которые могут быть очень разными: лед, укатанный или рыхлый снег, «каша» с реагентами, лужи, чистый асфальт. При этом на любом из этих покрытий автомобиль должен хорошо тормозить, разгоняться, входить в повороты. И для каждого варианта дороги у шины предусмотрены свои блоки протектора.

    Центральные блоки Gislaved Nord Frost 200 отвечают за сцепление шины на снегу. Поэтому они меньше, а ламелей в них – больше. Крупные блоки в наружной плечевой зоне отвечают за управляемость. Глубокие канавки в центральной части протектора гарантируют хороший отвод жидкости и слякоти. Асимметричность рисунка протектора появилась благодаря использованию разных типов блоков – для лучшего сцепления на льду и на снегу.
  • Шипованная шина – та же фрикционная, но с шипами
    Когда-то так и было – во времена самостоятельной ошиповки шин владельцами. Сегодня шипованные и фрикционные шины отличаются и рисунком протектора, и составом резиновой смеси.

    Блоки протектора Gislaved Nord Frost 200, в которых установлены шипы Gispike, крупнее. Это нужно для надежного удержания шипа. Кроме того, требуется дополнительное место для патентованного рисунка вокруг шипа: он помогает освобождать шип от ледяной крошки и предотвращает его обледенение.

    Что касается состава резиновой смеси Gislaved Nord Frost 200, то она немного жестче и плотнее, чем у фрикционной шины. Это нужно для того, чтобы шип в момент касания поверхности дороги не наклонялся вбок. Благодаря этому шипы не вылетают, не стачиваются и лучше цепляются за лед и укатанный снег.

    Так что если ошиповать фрикционную шину, то ее сцепление с дорогой не улучшится (а то и ухудшится). А к концу зимы в протекторе не останется ни одного шипа.
  • Шипы увеличивают тормозной путь на асфальте
    Это самый живучий миф. Но любой фанат хоккея знает, как «скользят» по асфальту коньки. Шипы Gispike шин Gislaved ведут себя так же – вгрызаются во всё, чего касаются.

    Для этого шипы Gislaved Nord Frost 200 имеют особую запатентованную форму – треугольник с закругленными гранями и углами, которые одинаково хорошо работают при любом направлении нагрузок. Установленные асимметрично (по 2–3 в ряд) шипы моментально превращают гладкий лед в щербатый, высекая из него ледяную крошку. За эту крошку, которая не скапливается вокруг Gispike, а отбрасывается, тут же начинают цепляться ламели шины.
  • Ламели нужны, чтобы цепляться за снег
    Это верно, но не совсем. Одна из их главных задач – забиваться снегом и ледяной крошкой, которые, надежно засев в ламелях, становятся частью шины, цепляясь за тот же снег и лед, но уже лежащие на дороге: замерзшие кристаллы воды имеют более высокий коэффициент трения между собой, чем с каким-либо другим веществом или поверхностью на наших дорогах. Также ламели необходимы для создания большого количества кромок, которые увеличивают сцепление со снежными и обледеневшими поверхностями, а их волнистая форма обеспечивает разнонаправленность – ламели работают и при поперечных, и при продольных нагрузках.
  • Боковины зимних шин мягкие и ранимые
    Под снегом может скрываться немало опасных для шин предметов: ветки, камни, бордюры. Производители шин это учитывают.

    Так, боковины шин Gislaved Nord Frost 200 имеют ступенчатую структуру в своей верхней части. У нее есть еще одно назначение – улучшение сцепления в глубоком снегу. В нижней части боковины есть защита обода диска, которая предотвращает механические повреждения как каркаса шины, так и обода колесного диска.
  • Зимние шины хорошо работают только в морозы
    То есть, при плюсовой температуре зимние шины «плывут» и не обеспечивают надежного сцепления с дорогой. Но это касается не всех брендов. Например, эксперты Gislaved разработали такие резиновые смеси, которые оптимально работают уже при +7°С. Таким образом, шины Nord Frost 200 полностью соответствуют рекомендациям для Средней и северных полос, согласно которым менять летние шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура опускается до +7°С. И эта же резиновая смесь не теряет своих свойств при морозах до -55°С.
Дружба по интересам

Бренд Gislaved не зря поддерживает хоккей – спорт, в котором без уверенного сцепления коньков на льду победа невозможна. В сезоне 2024/2025 Gislaved снова стал партнером КХЛ.


Валерия Бородина, бренд-менеджер Gislaved:

«После успешного сотрудничества в прошлом сезоне с Континентальной и Молодежной хоккейными лигами шинный кластер Кордиант принял решение о продолжении сотрудничества. В хоккее важны такие качества, как воля к победе, надежность, уверенность и контроль, и в этом мы видим схожесть с премиальными шинами Gislaved, разработанными для сложных условий вождения. Быть причастными к победам наших спортсменов – честь для шинного кластера Кордиант».


Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ:

«КХЛ и Gislaved объединяет желание становиться лучше и быть первыми в своем деле. Взаимодействие с Gislaved в сезоне 2023/2024 получилось продуктивным, и мы рады, что это сотрудничество продолжено».

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