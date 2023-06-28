МОСКОВСКОЕ ТАКСИ:
ОТ ПРОШЛОГО
К НАСТОЯЩЕМУ
Первое упоминание о такси в Москве появилось на страницах газеты «Голос Москвы» от 22 сентября (5 октября по новому стилю) 1907 года. Она сообщала, что вчера в городе появился автомобиль с плакатом «Извозчик, такса по соглашению». Первым такси был американский автомобиль марки Oldsmobile.
С тех пор днем рождения московского такси считается 4 октября.
ГОДЫ ЗАРОЖДЕНИЯ
Извоз на автомобилях оказался востребованным. К 1913 году в Москве работали несколько частных компаний с совокупным парком из 224 машин. Появилась и первая «биржа» - стоянка такси - на Страстной, ныне Пушкинской площади.

Городские власти старательно упорядочивали стихийно возникший новый бизнес. По их решению такси оборудовали измерителями пробега, установили единые тарифы. Конный извоз мог стоить дороже – все зависело от времени в пути, скорости и уровня экипажа. Разномастные автомобили того времени высоким комфортом не отличались: шум, тряска и едкий выхлоп. Да и в скорости порой уступали конной тяге.

Тем не менее, спрос намного превышал предложение, и оплата такси, как и у извозчиков, дополнялась «чаевыми» по договоренности. Таксометры устанавливали так, что пассажиры их не видели, да еще химичили с показываемым пробегом.

В 1915 году городская Дума издала постановление «О легковом автомобильно-извозном промысле в гор. Москве»: 24 параграфа детально описывали порядок работы такси и таксистов. Но начались войны и глобальные потрясения, и к 1918 году все частные таксомоторы национализировали, найдя им иное применение.
СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
Такси возродилось во времена НЭПа – и, в основном, для самих нэпманов. Но скоро Моссовет закупил 200 машин для городской централизованной службы такси, учрежденной летом 1925 года. Она стала частью системы общественного транспорта, вытесняя и частников, и классических извозчиков.

Первыми машинами в ней были Renault KZ с 28‑сильными моторами и полуоткрытым кузовом. Визуальным отличием городского такси стала желтая полоса на черном кузове. Роль салонной печки исполнял радиатор, установленный впритык к кабине. Летом в машине было жарко, а зимой холодно – из средств утепления только щелястый откидной тент.

Первое официальное такси в Москве – Renault KZ. Рассматривали многие марки, но конечный выбор определился финансовыми условиями. Французская фирма обеспечила Моссовету самый выгодный трехлетний заем. Что интересно, Renault оказались надежнее и прослужили дольше, чем появившиеся позже Фиаты и Форды.

ГАЗ М-1, известный как «эмка», в предвоенные годы стал самым массовым автомобилем такси. В надежности не уступал иномаркам, и водители «эмок» организовали соревновательное движение «100 тысяч км без капитального ремонта».
Постепенно парк официального такси пополнялся итальянскими «фиатами», американскими «фордами», австрийскими представительскими фаэтонами Steyr. В 1934-м в такси пришел советский ГАЗ-А, а позже массовая «эмка» (ГАЗ М-1) и семиместный ЗИС-101.

Городское такси позиционировали как доступное всем гражданам. Реклама 1930-х вещала: «Такси не дороже извозчика, но быстрее и удобнее во много раз». К 1940 году в столице было пять таксопарков и около 3500 машин такси. Таксисты-частники существовать перестали. Исчезли и извозчики: газета «Известия» сообщала, что в Москве их осталось «не более 60».
После войны московское такси развивалось на тех же принципах: общественный транспорт по доступным тарифам, модели поэтапно заменяли новыми, более комфортными. Водители, прежде чем выйти на линию, проходили обучение и стажировку.

В 1946-1947 годы на службу поступили ГАЗ-М 20 Победа и лимузин ЗИС-110, который не был популярен из-за повышенного тарифа. В 1962 всех заменила Волга ГАЗ-21, в 1970-м - ГАЗ-24. В 1975 году в Москве работали 16 тысяч такси, но этого все равно не хватало, доступны они были не всем и не всегда. Официальные стоянки вечно пустовали, а подача машины по предварительному заказу стоила намного дороже.

ГАЗ М-20 выпускали до 1958 года, в том числе около 37,5 тысяч штук в версии такси. Слабым местом было отопление салона. На ранних партиях печки не было вовсе. Потом появилась, но зимой стекла все равно обмерзали, водители работали в верхней одежде.
В Музее транспорта Москвы можно увидеть редкий универсал-такси ГАЗ-24-04, один из самых ранних экземпляров. Машина работала в городе, потом была отреставрирована и стала музейным экспонатом.
В Музее транспорта Москвы можно увидеть редкий универсал-такси ГАЗ-24-04, один из самых ранних экземпляров. Машина работала в городе, потом была отреставрирована и стала музейным экспонатом.
После распада СССР в таксомоторной отрасли начался затяжной хаос. Таксопарки некоторое время еще работали, но гораздо проще стало поймать «бомбилу» на автомобиле в непонятном техническом состоянии и с оплатой по договоренности. Таксисты этого типа подчас отличались высокой «криминогенностью», а квалификация их была туманна.
СОВРЕМЕННАЯ ЭРА
До 2011 года перевозки легковым такси в Москве практически не регулировались. Легализацией отрасли плотно занялся столичный Департамент транспорта, начав с выдачи разрешений на таксомоторную деятельность. А с 2012 года и по настоящее время городские власти ежегодно выдают субсидии на обновление парка машин.

Сегодня в Москве и области насчитывается более 192 тысяч легковых такси, легко отличимых в потоке по унифицированной окраске. Они ежедневно перевозят 1,7 млн пассажиров. Московский парк такси – один из самых молодых в мире: средний возраст машин составляет 3,2 года. Такси больше не надо «ловить», вызов с помощью приложения на телефоне намного удобнее. Среднее время подачи машины - 4 минуты.


В августе 2021 года Дептранс Москвы запустил систему аналитики работы такси КИС «АРТ». Она позволила отключить от заказов водителей с недостаточным стажем, нарушителей ПДД и тех, кто пропускает медицинские и технические осмотры. Также КИС «АРТ» обеспечивал таксистам понятную систему труда и заработка. Сегодня в системе зарегистрировано более 397 тысяч водителей. Благодаря этому сегодня заказы передают только профессионалам со стажем вождения от 3 лет. Средний возраст водителя такси в Москве - 37 лет, средний стаж вождения - 15 лет.
Таким подходом Дептранс Москвы немного упредил принятие в 2022 году федерального закона «О такси», который на законодательном уровне установил ответственность служб заказа такси перед пассажирами. По новому закону службы следят за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным водителям, которые находятся в штате или у которых есть разрешение на работу в такси. Это исключает ситуации, когда за рулем оказывается водитель без прав, с просроченным удостоверением или иностранными правами тех государств, с которыми не разрешается работать в России.


Следующий этап: введение с 12 августа 2024 года аттестации на знание водителем правил перевозки, расположения значимых объектов города и действий в чрезвычайных ситуациях. Аттестацию проводит Департамент транспорта, до 1 марта 2025 года обучение и тестирование могут пройти все желающие водители такси Москвы и Подмосковья в добровольном порядке. Затем сдача теста станет обязательной.
В некоторых районах Москвы идут испытания беспилотного такси. Когда-нибудь оно тоже станет общественным транспортом. Но сегодня безопасность перевозок и уровень сервиса всецело зависят от квалификации водителей. А задача поставлена так: максимально безопасное и удобное такси. И для нас, пассажиров, это первостепенно.
В некоторых районах Москвы идут испытания беспилотного такси. Когда-нибудь оно тоже станет общественным транспортом. Но сегодня безопасность перевозок и уровень сервиса всецело зависят от квалификации водителей. А задача поставлена так: максимально безопасное и удобное такси. И для нас, пассажиров, это первостепенно.
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте