Извоз на автомобилях оказался востребованным. К 1913 году в Москве работали несколько частных компаний с совокупным парком из 224 машин. Появилась и первая «биржа» - стоянка такси - на Страстной, ныне Пушкинской площади.



Городские власти старательно упорядочивали стихийно возникший новый бизнес. По их решению такси оборудовали измерителями пробега, установили единые тарифы. Конный извоз мог стоить дороже – все зависело от времени в пути, скорости и уровня экипажа. Разномастные автомобили того времени высоким комфортом не отличались: шум, тряска и едкий выхлоп. Да и в скорости порой уступали конной тяге.



Тем не менее, спрос намного превышал предложение, и оплата такси, как и у извозчиков, дополнялась «чаевыми» по договоренности. Таксометры устанавливали так, что пассажиры их не видели, да еще химичили с показываемым пробегом.



В 1915 году городская Дума издала постановление «О легковом автомобильно-извозном промысле в гор. Москве»: 24 параграфа детально описывали порядок работы такси и таксистов. Но начались войны и глобальные потрясения, и к 1918 году все частные таксомоторы национализировали, найдя им иное применение.