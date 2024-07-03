Традиционно самое большое присутствие LADA Sport ROSNEFT имеет в Российской серии кольцевых гонок. В этом году на старт семи этапов, проходящих на шести автодромах страны, вышли 4 турбоавтомобиля LADA Vesta, представленных в двух классах соревнований. Обладателем кубка России в классе «Супер-Продакшн» стал многолетний лидер команды, шестнадцатикратный чемпион страны Кирилл Ладыгин. По ходу этого сезона он четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Ну а LADA Sport ROSNEFT в третий раз подряд завоевала главный командный трофей соревнований.