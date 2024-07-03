LADA Sport ROSNEFT – команда, объединившая на гоночных трассах усилия двух крупнейших брендов, АО «АВТОВАЗ» и нефтяной компании «Роснефть». Это сотрудничество имеет под собой не только спортивные задачи. В жестких условиях автоспорта создаются и испытываются инновационные продукты, которые потом становятся доступными для всех автомобилистов страны. Так, некоторые технические решения, зарекомендовавшие себя на гоночных LADA Vesta, впоследствии стали серийно применяться в автомобилях LADA Vesta Sport.



Топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing от нефтяной компании «Роснефть» также изначально разрабатывались для нужд гоночной команды. В течение сезона испытывались сначала в лабораториях и на специальных стендах, а потом и в условиях реальных соревнований. Сейчас эти продукты, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны, применяются во всех гоночных автомобилях LADA Sport ROSNEFT. Будь то идеальная кольцевая трасса или высокогорный спецучасток «Шелкового пути», топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing позволяют пилоту реализовать весь потенциал автомобиля и уверенно довести его до победного финиша.



Сегодня технологии победителей доступны всем водителям нашей страны. Приобрести топливо Pulsar и моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на всех АЗС «Роснефть».